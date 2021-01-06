مايك بنس يرفض طلب ترامب بمعارضة تثبيت فوز بايدن

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الأربعاء (السادس من كانون الثاني/ يناير 2021) للكونغرس إنه لا يتمتع بـ "سلطة أحادية" لرفض أصوات المجمع الانتخابي، رافضا بذلك جهود الرئيس دونالد ترامب لإلغاء هزيمته في انتخابات تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.

وأضاف بنس أن "حكمي المدروس هو أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية - لتحديد أي الأصوات الانتخابية يجب احتسابها وأيها لا ينبغي احتسابها".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه الكونغرس برئاسة بنس لفرز الأصوات الانتخابية من كل ولاية أمريكية وتأكيدها، وهي عادة ما تكون خطوة روتينية في تأكيد المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية.

وتعرض بنس، الذي يعد دوره شكليا إلى حد كبير ويتضمن قراءة نتائج التصويت، لضغوط من ترامب لرفض أصوات عدة ولايات فاز فيها الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وعرض بنس حججه في رسالة نشرها قبيل بدء جلسة الكونغرس الخاصة بتسجيل النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.

في غضون ذلك اعترض نواب جمهوريون اليوم الأربعاء على إقرار الكونغرس الأمريكي فوز جو بايدن على دونالد ترامب بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة، في خطوة من المتوقع أن يبطلها مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما.

ويناقش كلا المجلسين في هذه اللحظات الاعتراض قبل التصويت على قبوله أو رفضه.

ص.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)