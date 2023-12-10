مايكروسوفت تطلق تطبيقا لمساعدة المكفوفين عبر أجهزة أندرويد

كشفت شركة مايكروسوفت للتكنلوجيا النقاب عن نسخة من تطبيق سيينغ إيه لهواتف أندرويد لمساعدة المكفوفين في معرفة الأماكن والأشياء المحيطة بهم بطريقة مسموعة، إضافة إلى قراءة رسائل البريد ووصف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت عن نسخة من تطبيق مساعدة المكفوفين وضعاف البصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيينغ أيه.آي للعمل مع نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد، مشيرة إلى أنه يمكن تنزيله من متجر التطبيقات بلاي ستور ويعمل بـ 18 لغة، مع اعتزام مايكروسوفت دعم 36 لغة أخرى في العام المقبل.

يقوم تطبيق سيينغ أيه.آي بوصف المكان والأشياء المحيطة بالشخص بطريقة مسموعة وهو يستهدف مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على القيام بمهام مثل قراءة رسائل البريد وتحديد هوية المنتجات وسماع وصف الصور. ويقوم المستخدم بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي في أي اتجاه لكي يقوم التطبيق بوصف محتوى الصورة التي التقطتها الكاميرا.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق يحتوي على فئات مختلفة للمهام المتنوعة. على سبيل المثال تقوم وظيفة "شورت تكست" (نص قصير) بقراءة النص بصوت مرتفع بمجرد وضعه أمام الكاميرا. أما خاصية "بيبول" (الناس) فستحدد هوية الأشخاص المحيطين بالشخص بمجرد وقوع الكاميرا على وجوههم. وستساعد وظيفة "كارنسي" (عملة) في تحديد أوراق العملة التي يتعامل معها المستخدم. وتتيح خاصية "سينس" للمستخدم سماع وصف مكان تم التقاط صورة فوتوغرافية له.

كما يمكن للمستخدم تحريك أصبعه على الشاشة أثناء عرض الصورة لكي يعرف مكان العناصر المختلفة الموجودة فيها. كما يمكن لتطبيق سيينغ أيه.آي قراءة النصوص المكتوبة بخط اليد وتحديد الألوان.

يذكر أن تطبيق سيينغ أيه.آي متاح حالياً للهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس. في الوقت نفسه فإن كلا من نسختي أندرويد وآي.أو.إس تحتويان على خصائص محدثة مثل وصف الصور بمزيد من التفاصيل وخيار طرح أسئلة عن أي وثيقة يتم مسحها، مثل محتويات أي قائمة فيها أو سعر بند ما في الفاتورة. كما يمكن طلب تلخيص أي مقالة من التطبيق.

وفي هذا السياق قال ثاقب شيخ، مبتكر تطبيق سيينغ أيه.آي، في منشور عبر الإنترنت: "لدينا أكثر من 3 مليارات مستخدم لأجهزة أندرويد في العالم. وتوفير تطبيق سيينغ أيه.آي على هذا النظام سيتيح للكثيرين من الأشخاص الذين يعانون من فقدان أو ضعف البصر القدرة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في حياتهم اليومية، كما سيتم إطلاق إصدارات جديدة منه، مع مواصلة الاعتماد على تقييمات وآراء المستخدمين لإضافة المزيد من التحسينات إلى الإصدارات المستقبلية".

ع.غ/ ع.أ.ج (د ب أ)