 مايسنر.. من ميادين الكرة إلى رفيق للمحتاجين | عالم الرياضة | DW | 13.02.2019

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عالم الرياضة

مايسنر.. من ميادين الكرة إلى رفيق للمحتاجين

بعد ختام مشواره في ميادين كرة القدم يكشف لاعب شتوتغارت السابق سيلفيو مايسنر أنه يجد متعتة كبيرة في التركيز على مساعدة المحتاجين بالتسوق وتشذيب العشب وزيارة الطبيب.

Fußball Bundesliga VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach Silvio Meißner (picture-alliance/Pressefoto Rudel)

حين كان في أوج نجاحه الكروي كان رفاقه هم ماريو غوميز وكاكاو وسامي خضيرة وتوماس هيتسلسبيرغر: إنه لاعب شتوتغارت الألماني السابق سيلفيو مايسنر، الذي تُوج بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا" عام 2007. لكن كل هذا بات من الماضي.

وفي حاضر مغاير لذلك تماماً تسير حياة مايسنر بهدوء بعيداً عن أجواء المنافسة والتدريبات المكثفة. فقد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن اللاعب الألماني السابق يركز اليوم على تقديم يد العون للأشخاص المحتاجين للمساعدة في ولاية زارلاند الألمانية.

وافتتح مايسنر مقراً لشركته الصغيرة المسماة "رفيق الحياة اليومية" في إحدى مدينة زاربروكين. عن ذلك يقول اللاعب الألماني السابق: "أتى لاعب كولونيا السابق ينس كريغر فكرة (رفيق الحياة اليومية)"، موضحاً أن الفكرة من هذه الشركة المدعومة مالياً من وكالات التأمين الصحي هي تقديم المساعدة في إنجاز متطلبات الحياة اليومية للمحتاجين ولا تشمل هذه المساعدة الرعاية الطبية.

ويشرح اللاعب الألماني السابق أنه كان مهتماً دائماً بالجوانب الاجتماعية من الحياة، معترفاً في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية أن "كرة القدم من الأمور التي لا تقدم الكثير في الجوانب الاجتماعية بغض النظر عن بعض الاستثناءات القليلة".

Fußball Bundesliga VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 3:2 (picture-alliance/dpa)

مايسنر محتفلاً بهدفه على دورتموند، حين فاز شتوتغارت في مارس/ آذار 2002 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم شركة "رفيق الحياة اليومية" المساعدة المنزلية، كالتسوق والتنظيف وزيارة الطبيب وتشذيب العشب. عن ذلك يقول مايسنر: "أقوم بإجراء المقابلات الأولى مع الأشخاص الذين يطلبون مساعدتنا وأنسق المواعيد. في الوقت الحالي يعمل لدينا مرافقان"، موضحاً أن شركات التأمين الصحي تقدم شهرياً مبلغاً يصل إلى 125 يورو  لتمويل مساعدة هؤلاء الأشخاص.

ويوضح لاعب شتوتغارت السابق أن الخدمات التي تقدمها شركته تعد فريدة في ولاية زارلاند، وأن هذا العمل يشعره بمتعة كبيرة، موضحا أن "التحدث إلى الأشخاص الذين يمكن تقديم يد العون إليهم، من الحوافز المهمة في حياتي. لا أريد منافسة الشركات الكبيرة المتخصصة بخدمات العناية. كل ما أريده هو إعادة نوعاً من المستوى المعيشي لهؤلاء الأشخاص".

وكان مايسنر قد خاض 250 مباراة في الدوري الألماني "بوندسليغا"، سجل خلالها 38 هدفاً، ويعيش اليوم بعد اعتزاله عام 2008 مع زوجته سيلفيا. ورغم اعتزاله إلا أنه لم يبتعد تماماً عن عالم كرة القدم إذ يعمل وكيلاً للاعبين ومستشاراً رياضياً.

ع.غ

  • Jan Ullrich erklimmt für das Team T-Mobile bei der Tour de Suisse 2005 per Rennrad einen Anstieg bei Ulrichen (Foto: AP Photo/Keystone, Eddy Risch)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    يان أولريش.. المنشطات

    يُعد يان أولريش واحداً من أنجح سائقي الدراجات الهوائية الألمان، ويُعتبر أولريش الألماني الوحيد الذي فاز بسباق فرنسا للدراجات وذلك في عام 1997. زيادة على ذلك، فاز يان بذهبية سباق الدراجات في أولمبياد سيدني سنة 2000. بيد أن مرحلة هبوط أولريش بدأت خلال مسيرته الرياضية، إذ تعاطى المنشطات مرات عديدة.

  • Der ehemalige Radrennfahrer Jan Ullrich spricht 2014 nach einem Gerichtsprozess in Thurgau in der Schweiz zur Presse (Foto: picture-alliance/Keystone/Gian Ehrenzeller)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    كحول ومخدرات

    في أغسطس/ أب 2018 اعتقلت السلطات الألمانية يان أولريش في مدينة فرانكفورت. ومن المفترض أن البطل الألماني السابق خنق سيدة مرافقة له في غرفة الفندق. وكانت الشرطة قد اعتقلت أولريش سنة 2014 بعد أصابته شخصين خلال سياقته السيارة وهو في حالة سكر.

  • Marion Jones sprintet mit hochgerissenen Armen als erste über die Zielline im Olympiastadion von Sydney (Foto: picture-alliance/dpa/J. Haynes)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    ماريون جونز نجمة أولمبياد سيدني

    بطلة العالم سابقا، التي تألقت بشدة في أولمبياد سيدني 2000. فقد فازت البطلة الأمريكية بثلاث ميداليات ذهبية في سباقات السرعة 100 و 200 متر والتتابع 4 مرات 400 متر. زيادة على برونزيتي التتابع 4 مرات 100 متر، وكذلك القفز الطويل.

  • Marion Jones steht vor dem Gerichtsgebäude in White Planes, New York, und spricht zu den Medien (Foto: picture-alliance/epa/P. Foley)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    سجن وسحب الميداليات

    اعترفت ماريون جونز عام 2007 أمام محكمة في نيويورك، بتعاطيها مواد منشطة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بسيدني صيف 2000، وأضافت أنها كذبت أيضاً على المحققين. حكم على العداءة الأمريكية الشهيرة بالسجن ستة أشهر، وجردت اللجنة الأولمبية الدولية جونز من ميدالياتها.

  • Lance Armstrong fährt bei der Tour de France 2002 im gelben Trikot vor dem Arc de Triumph über denn Camps Élysées (Foto: picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    لانس أرمسترونغ بطل سباق فرنسا

    نجح لانس أرمسترونغ في هزيمة مرض السرطان. سيطر الدراج الأمريكي على سباق فرنسا للدراجات، وفاز به سبع مرات على التوالي بين 1999 و 2005.

  • Lance Armstrong bei einem Interview 2011 in Austin Texas (Foto: picture-alliance/AP/T. Nguyen)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    سقوط رياضي

    رافقت شائعات تعاطي المنشطات لانس أرمسترونغ طيلة مسيرته الرياضية، لأن إنجازاته كانت تبدو وكأنها تفوق قدرات البشر. سنة 2012 جرده الاتحاد الدولي للدراجات من الميداليات، التي فاز بها بسبب تعاطيه المنشطات.

  • Der Deutsche Jonas Plass (links) und Südafrikaner Oscar Pistorius (rechts) laufen in der Qualifikation der 4x400-Meter-Staffel bei der Leichtathletik-WM in Degu (Foto: picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    أوسكار بيستوريوس

    تعرضت ساقا العداء الأولمبي الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس للبتر بعد بلوغه 11 شهراً. شارك بيستوريوس في بطولة العالم بمدينة "دايغو" الكورية الجنوبية سنة 2011 وحل ثانياً في سباق 400 متر. وفي أولمبياد لندن 2012 أصبح بيستوريوس أول رياضي مبتور الساقين يخوض الأولمبياد.

  • Oscar Pistorius erreicht in Begleitung der Polizei ein Gericht in Pretoria, Südafrika (Foto: picture-alliance/AP Photo/S. Mohamed).

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    بيستوريوس يقترف جريمة قتل

    عام 2013 أطلق أوسكار بيستوريوس النار على صديقته ريفا ستينكامب وأرداها قتيلة. أدين العداء الجنوب إفريقي وحكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة القتل.

  • Argentiniens Superstar Diego Maradona küsst den Weltpokal nach dem WM-Finale 1986 (Foto: picture-alliance/Sven Simon)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    دييغو مارادونا...بطل العالم

    فاز دييغو مارادونا بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني سنة 1986 على حساب المنتخب الألماني (3:2)، كما اختير أحسن لاعب في البطولة، التي احتضنتها المكسيك. أما على مستوى الأندية، فقد فاز صاحب القدم الساحرة بلقب الدوري الإيطالي مرتين مع فريق نابولي، فضلا عن كأس الاتحاد الأوروبي سنة 1989.

  • Die Begleiter von Diego Maradona müssen ihn festhalten, damit er beim WM-Spiel zwischen Nigeria und Argentinien nicht von der Tribüne stürzt (Foto: picture-alliance/dpa/Tass/P. Kovalev)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    كحول ومخدرات

    تصدر تعاطي دييغو مارادونا للمخدرات والكحول، فضلاً عن وزنه الزائد العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية. وفي مونديال روسيا 2018 جلب مارادونا الأنظار مُجدداً بعد قيامه بحركة مسيئة عقب تسجيل الأرجنتين هدفاً في شباك المنتخب النيجيري، كما تعرض الأسطورة الأرجنتينية لوعكة صحية أثناء متابعته لمنتخب "التانغو" في المونديال الروسي.

  • Boris Becker hechtet im Wimbledon-Finale 1985 nach dem Tennisball (Foto: picture-alliance/dpa/Rüdiger Schrader)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    بوريس بيكر...فجأة نجم

    عام 1985 بدأ بوريس بيكر بتسلق سلم النجاح في رياضة التنس. فاز النجم الألماني ببطولة ويمبلدون للتنس وعمره لا يتجاوز الـ 17. تمكن بوريس من الحصول على ستة ألقاب غراند سلام.

  • Boris Becker (rechts) schüttelt Faustin Archange Touadéra (links), Präsident der Zentralafrikanischen Republik, die Hand (Foto: picture-alliance/AP Photo/Irile Moser Rechtsanwälte PartG)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    إفلاس بوريس

    سنة 2017 أعلنت محكمة بريطانية إفلاس بوريس بيكر بسبب الديون. أما على مستوى التدريب، فقد ساعد بيكر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في تحقيق نجاحات كثيرة في عالم الكرة الصفراء. إعداد: بينيامين كون/ ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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