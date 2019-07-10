 ماهي أسباب الإصابة بنوبة ارتجاف؟ | عالم المنوعات | DW | 11.07.2019

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منوعات

ماهي أسباب الإصابة بنوبة ارتجاف؟

خلال أقل من شهر، تعرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لثلاث نوبات ارتجاف مفاجئة لدى استقبالها أحد الضيوف الرسميين. هناك أسباب كثيرة للإصابة بالارتجاف على حين غرة، وقد يكون

Symbolbild - Parkinson: Zitternde Hände (picture-alliance/dpa/H. Wiedl)

صورة من الأرشيف.

يمكن لنوبة الارتجاف أن تكون مُقلقة للغاية. فعلى حين غرة، يفقد الشخص المُصاب السيطرة على أجزاء أو كل جسده. كما أنه في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي الارتجاف إلى سقوط الشخص على الأرض وفقدانه للوعي.

أما عن أعراض نوبة الارتجاف، فإنها قد تختلف. ففي بعض الأحيان تظهر معاً، وفي حالات آخرى قد تحدث بمعزل عن غيرها. ويمكن لنوبة الارتجاف أن تستمر لثوان أو حتى دقائق قبل أن تهدأ، وذلك عندما يبدأ الشخص المصاب في التحرك.

أسباب عديدة

ويعد غالباً الجفاف أو نقص السوائل من أحد الأسباب المحتملة للإصابة بنوبة الارتجاف. ويتكون جسم الإنسان من حوالي 70 في المائة من الماء، فيما يصل الأمر إلى 90 في المائة عند الدماغ. ويزود الماء خلايا الجسم بالمواد المغذية والأكسجين، فضلاً عن دوره في تنظيف الجسم.

وإذا كان شخص ما لا يشرب ما يكفي من الماء، أو يتعرق بغزارة أو يفقد السوائل من خلال القيء أو الإسهال، فإنه يُعطل توازن السوائل في الجسم. أما في حال عدم تجديد السوائل بسرعة، فإن الجسم يصبح كله في حالة من التأهب، ويبدأ بالتالي في التشنج والارتجاف.

مختارات

توصل باحثون إلى أن الإصابة بالرجفان الأذيني تزيد خطر إصابة المريض بالخرف الوعائي والمختلط بنسبة 90 بالمائة، لكن أدوية معينة تفتح باب الأمل لديهم ويمكن أن تحد من هذا الخطر، فما هي؟. (12.10.2018)

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن حالتها الصحية بخير، رغم إصابتها بنوبة ارتجاف للمرة الثالثة علنا، أثناء مراسم استقبال رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رينه. (10.07.2019)

ويرتفع خطر الجفاف بشكل كبير لدى الأطفال أو كبار السن، إذ يتراجع الإحساس بالعطش كلما تقدم الشخص في العمر، وببساطة لا يدرك كبار السن أنهم يفتقرون إلى السوائل. زيادة على ذلك، يمكن لانخفاض السكر في الدم أن يتسبب في الإصابة بتشنجات.

كما يمكن أن يصاب الشخص بالارتجاف، عندما يبذل على سبيل المثال جهدا كبيراً، أو يشعر بالألم أو أن قواه قد استنفذت، بالإضافة إلى شرب الكثير من الكافيين.

 وعندما يكون الجسم باردا، تبدأ العضلات في الارتجاف، من أجل خلق الدفء ومنع انخفاض درجة حرارة الجسم. لهذا السبب، نرتعد بمجرد انخفاض درجة حرارة جسمنا عن 35 درجة.

علامة محتملة لمرض خطير

من جهة أخرى، يمكن أن تكون أسباب الإصابة بنوبة ارتعاش مرتبطة بالمرض، ففي كثير من الأحيان تكون هذه النوبات أحد أعراض الإصابة بالصرع. كما قد تكون أسباب الإصابة بنوبة ارتعاش أيضاً اضطرابات في الدورة الدموية، أو تلف في الدماغ أو السحايا.

وتعتبر نوبات الصرع "غير مبررة"، لذلك لا يوجد سبب واضح لها كما أنها تحدث بشكل متكرر. وقد يكون سببها جزئيا أمراض الدماغ أو السكتات الدماغية أو الأورام. أما النوبات غير الصرعية، فإنها تحدث عندما يتهيج المخ، وذلك كرد فعل على تناول الدواء، أو في حالة الإصابة بالعدوى أو التشنج الحراري عند الأطفال.

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صحتك بين يديك - مرض باركنسون

ارتجاف أثناء الراحة أو الحركة

والأمر الحاسم عند حدوث نوبة الارتجاف: هو هل أنها أصابت الشخص عندما كان في حالة حركة أو راحة؟. فقد تكون الإصابة بنوبة ارتجاف مؤشراً على تلف في الدماغ، إذا أعاقت هذه النوبة القدرات الحركية الدقيقة للشخص وتسببت في تأرجحه ومشيه بشكل غير عادي.

 وقد يحدث الارتجاف أحياناً عندما يكون الشخص في حالة راحة، حيث يعد مرض الشلل الرعاش هو الأكثر شيوعاً لوقوع مثل هذه الهزات.

ولازال ما يسمى بـ"رعاش مجهول السبب" الأكثر شيوعاً، حيث يكون هذا الاضطراب في الحركة العصبية ربما وراثياً، ويحدث ما بين عمر الـ 20 و 60، كما أنه يزداد سوءاً مع مرور الوقت. وتظهر أعراض "الهزات الأساسية"، غالباً عند يُجبر شخص ما على الحفاظ على وضعية جسمه المجهدة لفترة طويلة من الزمن أو عندما يريد الشخص القيام بحركة معينة. وغالباً ما تصيب الأعراض اليدين أو الذراعين وأحيانا الرأس أو حتى الصوت.

تشخيص مُفصل

في المقابل، تساعد غالباً تمارين الاسترخاء الشخص على تجنب التشنجات، لأن الضغط والإجهاد يجعلان الارتجاف أسوأ. كما ينبغي تجنب النبيذ والكافيين. وأخيراً، يمكن فقط الحصول على إجابات بخصوص حدوث نوبات الارتجاف من خلال تشخيص شامل، وذلك باستخدام وسائل طبية متطورة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، التصوير المقطعي بالكمبيوتر، أو رسم المخ الكهربائي.

 (DW)

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Krücken im Bundeskanzleramt

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    ممارسة الحكم انطلاقا من السرير

    سبق وأن حصل في عام 2014 أن اختفت أنغيلا ميركل عن الأنظار بعد حادثة تزحلق على الجليد في سويسرا. والتشخيص كان كسر غير مكتمل في الحوض. والمستشارة كانت تشعر بآلام قوية وكانت مجبرة على "الاسترخاء على السرير" طوال أسابيع، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة. لكن رغم الإصابة واصلت ميركل إدارة الحكم. ومن أجل حضور جلسات حكومية كانت تأتي إلى المستشارية مستعينة بعكاز، كما كشف المتحدث باسمها شتيفان زايبرت.

  • Altkanzöer Helmut Kohl wischt sich mit einem Taschentuch die Nase

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    لا لإظهار الضعف

    تسببت البروستات في متاعب للمستشار الألماني الراحل هلموت كول في عام 1989. وحصل ذلك في فترة غير مواتية للغاية: فخلال مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي كان منافس داخلي يعد لانقلاب ضد كول. ومن أجل عدم إظهار أي ضعف، أخفى كول المرض وحضر إلى المؤتمر وفرض نفسه. وبعدها أخضع نفسه لعملية جراحية.

  • Altkanzler Helmut Schmidt raucht eine Zigarette

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    "مئات المرات فاقدا للوعي"

    "لم أكن أبدا معافا بشكل تام"، هذا ما اعترف به المستشار الراحل هلموت شميت في عام 2014. وخلال فترة حكمه واجه دوما مشاكل صحية. لكنه وموظفيه حافظوا على سرية هذا الأمر، رعم أن موظفيه عثروا عليه مرارا فاقدا للوعي داخل مكتبه.

  • Frankreichs ehemaliger Präsident Francois Mitterrand

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    سر الدولة السرطان

    الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران (الصورة) كان مريضاً ولكن لم يعلن مرضه. ومنذ توليه السلطة تنبأ الأطباء بأنه سيعيش ثلاث سنوات فحسب، لكنها امتدت إلى 15 سنة. وبعد اعتزاله منصبه توفي بسبب سرطان البروستات. كما توفي رئيس فرنسا الراحل جورج بومبيدو بشكل مفاجئ بالنسبة للناس في عام 1974، لكن الوفاة لم تكن مفاجئة، فقد كان يعاني من السرطان وأخفى ذلك طوال سنوات.

  • Hillary Clintons Gesicht wird angestrahlt, während sie die Augen schließt

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    حملة انتخابية مريضة

    في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن للمرض أن يؤثر على مصير الانتخابات. وأثناء السباق من أجل دخول البيت الأبيض بين الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، تسبب شريط فيدويو في متاعب لوزيرة الخارجية السابقة، حيث ظهرت هيلاري كلينتون متعبة لاتكاد تطيق الوقوف على رجليها. وتحدث طبيب كلينتون عن التهاب في الرئة. وركز المنافس ترامب على صحته الجيدة مقارنة بصحة منافسته.

  • John F. Kennedy legt die Hand auf seine linke Brust

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    رئيس دولة تحت أثر المهدئات

    جون اف. كندي كان يملك جسدا واهناً. ولم يكن يظن أحد أن الرئيس الشاب الراحل كان مجبرا في بعض الأوقات على تناول ثمانية أدوية مختلفة في اليوم الواحد. كندي كان يعاني من فقر الدم الوبيل. وبدون العناية الطبية يكون هذا المرض مميتا. ونجا كندي عدة مرات من الهلاك، كما ذكرت دوائر مقربة. وكل هذا ظل طي الكتمان ضمن أقصى درجات السرية.

  • Franklin D. Roosevelt sitzt in einem Rollstuhl vor dem Weißen Haus

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    الرئيس على كرسي متحرك

    السياسيون يعملون على مستوى العالم على كتمان مرضهم. لكن لا أحد نجح في تلك المهمة مثل الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت. قبل توليه الرئاسة في 1933، كان جليس الكرسي المتحرك منذ عشر سنوات. ولم يكن ناخبوه يعرفون شيئا عن ذلك. وإلى يومنا هذا لا يُعرف المرض الذي كان يعاني منه. ولا توجد إلا ثلاث صور تُظهر روزفيلت وهو يجلس على كرسي متحرك. والأمة كانت مصدومة عندما توفي "فجأة" في 1945.

  • Sloweniens ehemaliger Staatspräsident Janez Drnovšek steigt aus einem Auto aus

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    حياة جديدة قبل الموت

    الاصابة بسرطان الكلية غيًر حياة الرئيس الراحل لسلوفينيا يانيش درنوفشيك بشكل سريع. فالسياسي الظاهر في الصورة والذي ظل بشكل متواصل من 1992 حتى 2002 رئيسا للوزراء وبعدها رئيسا للبلاد تقهقر. وقلما ظهر بعدها للعلن وغير السكن من فيلا إلى كوخ في الجبال وكان يتغذى على النباتات واهتم بالبوذية. وفي 2008 توفي بسبب مرضه. باتريك غروس/ م.ا.م


مختارات

إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

المستشارة ميركل ترتعش والعالم قلق، فهل المستشارة مريضة؟ وإلى حد الآن لا توجد إلا تكهنات ولا معلومات تسربت لوسائل الاعلام. هذا ملف صور يستذكر سير ساسة أداروا دفة الحكم رغم المرض. (02.07.2019)  

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أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن حالتها الصحية بخير، رغم إصابتها بنوبة ارتجاف للمرة الثالثة علنا، أثناء مراسم استقبال رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رينه.

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أظهرت لقطات تلفزيونية المستشارة الألمانية ميركل وهي ترتجف مجددا، وكان ذلك أثناء استقبال رئيس الوزراء الفنلندي اليوم الأربعاء. وهي ثالث مرة تصيبها هذه الحالة خلال أسابيع قليلة.

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رغم تحفظ أطباء على تشخيص حالة المستشارة أنغيلا ميركل عن بُعد، بعدما ظهرت عليها ارتجافات شديدة خلال استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي في برلين أمس الثلاثاء، إلا أنهم قدموا صورة عامة لأسباب ما حدث.

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