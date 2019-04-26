مان سيتي يكشف عن مكافآت ضخمة للاعبيه من أجل الثلاثية

بات مانشستر سيتي على بعد مباراة واحدة من أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ أن حقق ذلك جاره اللدود مانشستر يونايتد عام 2009، وذلك باستعادته الصدارة من ليفربول قبل مرحلة على ختام الموسم بعد فوزه الشاق على ضيفه ليستر سيتي 1- صفر بهدف رائع من تسديدة صاروخية لقائده البلجيكي فنسان كومباني قبل 20 دقيقة من النهاية.

واستعادة كتيبة غوارديولا الصدارة من ليفربول بفارق نقطة بعد تحقيقه فوزه الثالث عشر توالياً في الدوري، ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري الممتاز يحقق سلسلة من 12 انتصاراً أو أكثر مرتين بحسب "أوبتا" للإحصاءات. وبفوزه على ليستر، يكون سيتي قد تغلب على كل فرق الدوري للموسم الثاني توالياً، محققاً إنجازاً لم يسبقه إليه في دوري الأضواء سوى بريستون في موسمي 1888-1889 و1889-1890.

لكن هذه الأرقام لا تعني الكثير بالنسبة لسيتي بل كل ما يهمه أن يخرج منتصراً الأحد من ملعب برايتون ليتوج باللقب، على أمل أن يضيف إليه أيضاً لقب مسابقة كأس الاتحاد التي يخوض مباراتها النهائية ضد واتفورد في 18 مايو/ أيار الجاري، بعد أن سبق له إحراز درع المجتمع التي تسبق انطلاق الموسم وكأس الرابطة أيضاً.

وإذا ما تمكنت كتيبة غوارديولا من الفوز في المباراتين، سيكون مانشستر سيتي أول فريق يفوز بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس بعد تتويجه بكأس الرابطة). ويبدو أن تحقيق هذه الثلاثية المنشودة سيعود بمكافآت ضخمة على لاعبي الفريق، حسب موقع "90Min" الرياضي.

فقد قرر المسؤولون في السيتي توزيع نحو 17.6 مليون يورو على لاعبي الفريق كإضافات وفقا للبنود في تعاقداتهم، إلا أن الإضافات يتم دفعها للاعبين الذين يشاركون في 60 بالمائة من عدد الدقائق التي يخوضها الفريق في جميع المسابقات.

وبالطبع لم يصل جميع اللاعبين إلى تلك النسبة، وستنخفض قيمة الإضافات بنسبة 50 بالمائة للاعبين الذين لم يشاركوا في 60 بالمائة من عدد الدقائق المذكور.

وبحسب هذه المعادلة فإنه من المفترض أن يحصل البلجيكي كيفن دي بروين مثلاً على 1.3 مليون يورو، لكنه لن يحصل على تلك الأرقام بسبب غيابه عن معظم مباريات الموسم بداعي الإصابة، ما سيجعل مكافأته تصل إلى 659 ألف يورو فقط!

ع.غ