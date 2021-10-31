يواصل الحارس مانويل نوير تألقه مع ناديه بايرن ميونيخ وحقق معه الكثير من الألقاب. كما توج مع المنتخب الألماني ببطولة العالم في البرازيل 2014. وفي نفس السنة نال نوير لقب أفضل حارس مرمى في العالم.

مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ. من أبرز حراس المرمى في العالم حاليا. انتقل في صيف 2011 من شالكه إلى البايرن. ساهم نوير مساهمة فعالة في فوز ناديه البافاري بكل الألقاب الممكنة خلال فترة لعبه معه. ولعل أبرز لقب على صعيد الأندية هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2013. كما تألق في كأس العالم 2014 وفاز مع المنتخب الألماني ببطولة العالم في البرازيل. ولد "الجدار"، كما يلقبه محبوه، في 27 مارس/آذار 1986.