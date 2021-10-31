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مانويل نوير

يواصل الحارس مانويل نوير تألقه مع ناديه بايرن ميونيخ وحقق معه الكثير من الألقاب. كما توج مع المنتخب الألماني ببطولة العالم في البرازيل 2014. وفي نفس السنة نال نوير لقب أفضل حارس مرمى في العالم.

مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ. من أبرز حراس المرمى في العالم حاليا. انتقل في صيف 2011 من شالكه إلى البايرن. ساهم نوير مساهمة فعالة في فوز ناديه البافاري بكل الألقاب الممكنة خلال فترة لعبه معه. ولعل أبرز لقب على صعيد الأندية هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2013. كما تألق في كأس العالم 2014 وفاز مع المنتخب الألماني ببطولة العالم في البرازيل. ولد "الجدار"، كما يلقبه محبوه، في 27 مارس/آذار 1986.

15.6.2018*** Soccer Football - World Cup - Group A - Egypt vs Uruguay - Ekaterinburg Arena, Yekaterinburg, Russia - June 15, 2018 Uruguay's Matias Vecino and Martin Caceres in action with Egypt's Mohamed El-Shenawy, Ahmed Hegazi and Tarek Hamed REUTERS/Damir Sagolj

مرشحان عربيان لجائزة أفضل حارس ومدرب في العالم 31.10.2021

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن قائمة الترشيحات لجائزة أفضل حارس وأفضل مدرب على مستوى العالم في العام الحالي. وتضم القائمة حارس مرمى الأهلي المصري ومدرب المصري البورسعيدي.
Soccer Football - UEFA Nations League - Group D - Spain v Germany - Estadio La Cartuja, Seville, Spain - November 17, 2020 Germany's Manuel Neuer looks dejected after Spain's Mikel Oyarzabal scores their sixth goal REUTERS/Marcelo Del Pozo

نوير يغيب عن تدريبات المنتخب الألماني بسبب الإصابة 09.10.2021

تحوم الشكوك حول مشاركة حارس المنتخب الألماني مانويل نويل في المباراة أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم بعد غيابه عن التدريب بسبب الإصابة، ما قد يفتح الطريق أمام تير شتيغن للمشاركة في المباراة.
Links: France's Karim Benzema, front, battles for the ball with Germany's Mats Hummels during the Euro 2020 soccer championship group F match between France and Germany at the Allianz Arena in Munich, Germany, Tuesday, June 15, 2021. (AP Photo/Matthias Schrader, Pool) Rechts: France's Kylian Mbappe in action during the Euro 2020 soccer championship group F match against Hungary, at the Ferenc Puskas stadium in Budapest, Saturday, June 19, 2021. (AP Photo/Darko Bandic, Pool)

يويفا يحقق.. هل تعرض مبابي وبنزيمة لإساءات "عنصرية"؟ 20.06.2021

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقات بشأن "حوادث تمييز محتملة" وقعت خلال مباراتي المجر أمام فرنسا والبرتغال خلال منافسات يورو 2020. الحديث يدور بالخصوص حول تعرض نجمي فرنسا مبابي وبنزيمة لتعليقات "عنصرية".
Germany's midfielder Serge Gnabry (R) celebrates scoring the 5-0 goal with Germany's midfielder Kai Havertz (L) and Germany's forward Thomas Mueller during the friendly football match between Germany and Latvia in Duesseldorf, western Germany, on June 7, 2021, in preparation for the UEFA European Championships. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

استعدادا لأمم أوروبا.. ألمانيا تسحق لاتفيا بسباعية "ودية" 07.06.2021

استعدادا لأمم أوروبا 2020 حيث من المقرر أن يواجه منتخبات قوية في المجموعة السادسة كفرنسا والبرتغال، سحق المنتخب الألماني نظيره اللاتفي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم في مباراة ودية. فهل عاد المانشافت إلى عروضه القوية؟

Fussball, Herren, Saison 2020/21, WM-Qualifikation Gruppe J, 1. Spieltag in Duisburg, Deutschland - Island, Torhüter Manuel Neuer Deutschland, Jubel nach Abpfiff, 25.03. 2021, *** Football, men, 2020 21 season, World Cup qualifying group J, 1 matchday in Duisburg, Germany Iceland, goalkeeper Manuel Neuer Germany , cheering after final whistle, 25 03 2021, Copyright: xMatthiasxKochx

كأول حارس ألماني.. نوير يستعد لخوض المباراة الدولية رقم 100 06.06.2021

يستعد مانويل نوير ليصبح أول حارس مرمى في ألمانيا يشارك في 100مباراة دولية، وذلك عند مشاركته المرتقبة في المباراة الودية أمام منتخب لاتفيا، التي ستكون الأخيرة قبل مشاركة المنتخب الألماني في بطولة كأس أمم أوروبا 2020.
30.08.2019; Moenchengladbach; 1. Fussballl-Bundesliga; Borussia Moenchengladbach vs. RB Leipzig Julian Nagelsmann (Trainer Leipzig) Gemaess den Vorgaben der DFL Deutsche Fussball Liga ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoaehnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. Verwerten zu lassen. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Moenchengladbach *** xnjx 30 08 2019 Moenchengladbach 1 Soccer Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs. RB Leipzig Julian Nagelsmann Coach Leipzig According to the DFL Deutsche Fussball Liga it is forbidden to use or have used any use of photographs as image sequences and or quasi video Moenchengladbach DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Moenchengladbach

يوليان ناغلسمان.. صفقة رابحة لا تخلو من مخاطر 28.04.2021

حقق بايرن ميونيخ رغبته في التعاقد مع المدرب ناغلسمان الذي يتمتع بسمعة رائعة ليس فقط على الصعيد الألماني بل الأوروبي أيضا. ناغلسمان قد ينجح في كتابة فصل نجاح جديد مع الفريق البافاري، لكن طريقه لن تكون مفروشة بالورود.
Bayern Munich's French forward Kingsley Coman (2nd R) scores the 1-1 during the German first division Bundesliga football match Bayern Munich vs Werder Bremen in Munich, on November 21, 2020. (Photo by CHRISTOF STACHE / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

بايرن ينجو من الهزيمة أمام ضيفه بريمن في الدوري الألماني 21.11.2020

تعثر بايرن للمرة الثانية فقط في آخر 35 مباراة بجميع المسابقات، بعد تعادله مع مضيفه بريمن، كما يدين بالفضل لحارسه نوير في تجنب الهزيمة الثانية. كما حقق ليفركوزن فوزا مثيرا على بيليفيلد، وواصل شالكه عروضه المخيبة للآمال.
Bundestrainer Joachim Jogi Loew (Deutschland). GES/ Fussball/ DFB-Training Leipzig, Die Mannschaft, 09.11.2020 Football / Soccer: Training, practice German national team, Leipzig, November 9, 2020 | Verwendung weltweit

"يوغي يترنح" - صحف ألمانية تتساءل عن جدوى بقاء لوف مدرباً للمانشافت 18.11.2020

ضغوط كبيرة في الإعلام الألماني يتعرض لها مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، يواخيم لوف، عقب الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا. وبات موضوع رحيله عن المانشافت حاضراً بقوة على طاولة النقاش.
KLAGENFURT, AUSTRIA - JUNE 02: Manuel Neuer, goalkeeper of Germany makes a save during the International Friendly match between Austria and Germany at Woerthersee Stadion on June 2, 2018 in Klagenfurt, Austria. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

رقم قياسي في انتظار مانويل نوير مع المنتخب الألماني 13.11.2020

يقترب مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ، من الوصول للمباراة رقم مئة مع المنتخب الألماني، ولكن قبل تحقيق هذا الإنجاز، من المقرر أن يصبح أكثر حارس مرمى ألماني يلعب مباريات دولية. فمن هو الحارس الذي سيتجاوزه نوير؟
Vorschau Borussia Dortmund-FC Bayern Muenchen am 26.05.2020. Archivfoto; Torjubel Robert LEWANDOWSKI (Bayern Muenchen) nach Tor zum 2-0, Jubel,Freude,Begeisterung,, Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. Fussball 1. Bundesliga,9.Spieltag,Spieltag09, FC Bayern Muenchen M) - FC Union Berlin (UB) 2-1, am 26.10.2019 in Muenchen A L L I A N Z A R E N A, DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. ¬ | Verwendung weltweit

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 01.10.2020

توّج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي "2019-2020" على هامش قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي أجريت في مدينة جنيف السويسرية.
24.09.2020, Ungarn, Budapest: Fußball: UEFA-Super Cup, FC Bayern München - FC Sevilla, Puskas-Arena: Bayerns Javi Martinez (M) jubelt mit seinen Mannschaftskollegen über sein Tor zum 2:1. Foto: Bernadett Szabo/Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

"الشقي" الذي أنقذ ميونيخ بعد أن كان على أبواب الرحيل! 25.09.2020

قبيل مباراة السوبر الأوروبي ذهبت التحليلات إلى أن خافي مارتينيز سيودع بايرن ميونيخ في أي لحظة ويعود للعب في الدوري الإسباني، ولكن ما حدث في نهائي بودابست قد يكون موعدا لفتح صفحة جديدة بين خافي والفريق البافاري.
Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski (C) and his teammates take part in a training sesion on the eve of the UEFA Super Cup football match between FC Bayern Munich and Sevilla FC in Budapest, Hungary on September 23, 2020. (Photo by BERNADETT SZABO / AFP)

رغم هيمنة كورونا.. بايرن يراهن على حسم السوبر "في الوقت الأصلي" 24.09.2020

فيما قال قائد بايرن ميونيخ مانويل نوير إنه يتفهم قلة المشجعين في نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني، يطمح بواتينغ إلى حسم المباراة في وقتها الأصلي والاحتكام إلى ضربات الترجيح.
HANDOUT - 23.08.2020, Portugal, Lissabon: Fußball: Champions League, Final-Eight, Finale Bayern München - Paris Saint-Germain im Luz Stadion. Neymar von Paris Saint-Germain reagiert nach dem UEFA-Champions-League-Finalspiel zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München im Estadio da Luz Foto: Michael Regan/Getty Images via UEFA/dpa - ATTENTION: editorial use only in connection with the latest coverage about the transmission. The image may not be modified and can only be used in its entirety, i.e. may not be cropped. May not be archived. Only for use if the credit mentioned above is referenced in full +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

بعد خسارة نهائي الأبطال.. نيمار يهنئ النادي الخطأ! 24.08.2020

أصيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بخيبة أمل مريرة بعد خسارة نهائي أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، ليرتكب زلة غريبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
LISBON, PORTUGAL - AUGUST 18: Thomas Tuchel, Manager of Paris Saint-Germain looks on during the UEFA Champions League Semi Final match between RB Leipzig and Paris Saint-Germain F.C at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on August 18, 2020 in Lisbon, Portugal. (Photo by Manu Fernandez/Pool via Getty Images)

توخيل واثق من البقاء في "حديقة الأمراء" رغم خسارة نهائي الأبطال 24.08.2020

بعد إهدار النادي الباريسي لأقرب فرصة للتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن الألماني، قال المدرب الألماني توماس توخيل إنه واثق باستمراره مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، لكن ماذا قال عن المباراة؟
27.06.2020 Soccer Football - Bundesliga - VfL Wolfsburg v Bayern Munich - Volkswagen Arena, Wolfsburg, Germany - June 27, 2020 Bayern Munich's Manuel Neuer celebrates with the trophy and teammates after winning the Bundesliga, following the resumption of play behind closed doors after the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) REUTERS / Kai Pfaffenbach / Pool DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

عقبة سان جيرمان تفصل جيل بايرن الجديد عن المجد الأوروبي 21.08.2020

يسعى لاعبو فريق بايرن ميونيخ إلى إعادة إنجاز جيل 2013 والظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكنوا من إحراز لقبي الدوري والكأس المحليين. ويواجه البافاري فريق باريس سان جيرمان في المباراة النهائية التي ستقام في لشبونة.
Fussball International - Vorbereitungsspiel, Deutschland (GER) - Saudi Arabien (SA ) 2-1 in der Bay-Arena in Leverkusen am 08. Juni 2018 Torwart Manuel NEUER (GER) li.- und Marc-Andre ter STEGEN (GER) re.- Foto : Norbert Schmidt, Duesseldorf | Verwendung weltweit

دوري الأبطال.. منافسة ألمانية مباراة بايرن وبرشلونة 13.08.2020

تترقب جماهير كرة القدم مواجهة نارية بين بايرن ميونخ وبرشلونة في منافسات دوري أبطال أوروبا، في مباراة تشهد منافسة من نوع خاص بين الحارسين الألمانيين للفريقين، نوير وتير ستيغن، اللذان يعتبران "الأفضل في العالم".
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