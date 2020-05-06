مانويل نوير يختار صديقة جديدة تشبه زوجته السابقة!

يبدو أن مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، يعيش قصة حب جديدة، وذلك بعد انفصاله عن زوجته نينا منذ ما يقارب الأربعة أشهر.

بيد أن الطريف في الأمر، بحسب صحيفة بيلد الألمانية، التي نشرت الخبر، هو التشابه الكبير بين حبيبة اللاعب الألماني الجديدة وبين زوجته السابقة نينا ذات السبعة وعشرين ربيعا. الفتاة الجديدة وتدعى أنيكا تبلغ من العمر 19 عاما فقط، وتدرس حاليا تخصص "إدارة الموضة".

أنيكا بحسب الصحيفة الألمانية تحب الموضة، وتتشابه في الشكل والإطلالة مع زوجة نوير السابقة التي تزوجها في مايو/ أيار عام 2017، وهو ما دعا مراسل صحيفة بيلد إلى سؤال نوير عن ذلك وعما إذا كان اللاعب الألماني لا يهوى غير الشقراوات. إلا أنه لم يحصل على أية إجابة.

وقد نشرت مواقع على تويتر صورا لأنيكا توضح التشابه الكبير مع نينا.

أنيكا التي استطاعت أن تخلب لب مانويل نوير بعد أشهر قليلة من انفصاله عن زوجته، انتقلت رسميا للعيش مع اللاعب الألماني في شقة فاخرة في بلدة تيغرنزيه، التي تبعد عن ملعب أليانز أرينا بميونيخ بما يزيد عن 60 كيلومتر.

ومثل الزوجة السابقة فإن أنيكا تحب الخيول لكن شغفها الأكبر هو كرة اليد فهي لاعبة بأحد الأندية في دوري الدرجة الثانية لكرة اليد وتلعب في مركز الجناح الأيسر. بينما لها شقيق يلعب كرة اليد أيضا ضمن فريق مدينة إرلانغن.

ووفقا للصحيفة الألمانية فإن نوير جهز حديقة المنزل الخاصة بهمامن أن أجل التدريب سوية، حيث نصب في الحديقة مرمى.

علاء جمعة