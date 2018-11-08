مانشستر يونايتد يقطع الطريق على زيدان

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد، لن يتعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، للإشراف على الإدارة الفنية لـ"الشياطين الحمر"، خلفاً لمدرب الفريق الحالي جوزيه مورينيو.

وأوضح موقع "إكسبريس" أن إدارة مانشستر يونايتد، تدعم المدرب البرتغالي مورينيو بشكل كامل، من أجل العودة بالفريق إلى منصات التتويج في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن التقارير الصحفية التي تتحدث عن نية إدارة مانشستر يونايتد، تعيين زين الدين مدرباً للفريق غير صحيحة بالمرة.

هذا وقاد مورينو مانشستر يونايتد إلى انتزاع فوز قاتل من العملاق الإيطالي يوفنتوس في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ قلب "الشياطين الحمر" تأخرهم في نتيجة المباراة بهدف دون رد إلى فوز بهدفين مقابل واحد.

وتنتظر المدرب البرتغالي (55 عاماً) مباراة قوية للغاية أمام المتصدر مانشستر سيتي في قمة الأسبوع الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث سيحاول مورينيو في هذه المباراة ضرب عصفورين بحجر واحد. أولهما إلحاق الهزيمة بجاره العنيد في ديربي مدينة مانشستر. وثانيهما الاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.

يُشار إلى أن جوزيه مورينيو، تعرض إلى انتقادات عديدة في بداية الموسم عقب بداية مانشستر يونايتد المُخيبة في الدوري الإنجليزي، فضلاً عن سجاله مع أكثر من لاعب في الفريق وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا.

في المقابل، لازال الفرنسي زين الدين زيدان يلتزم الصمت حيال مستقبله التدريبي، بعدما رحل نهاية الموسم الماضي عن تدريب ريال مدريد، إذ تشير عدة تقارير إلى أن زيدان ينتظر الحصول على عرض من يوفنتوس نهاية هذا الموسم، من أجل تدريب الفريق الإيطالي العملاق.