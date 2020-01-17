مانشستر يونايتد يتحرك لخطف نجم ريال مدريد

ذكر موقع "لو10 سبورت" أن مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير، طلب من إدارة الفريق التحرك بسرعة، من أجل التعاقد مع نجم ريال مدريد غاريث بيل، وأضاف الموقع الفرنسي أن المدرب النرويجي يريد ضم بيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع نفس المصدر أن إدارة "الشياطين الحمر" مستعدة لفتح خزائنها، بهدف تلبية رغبة سولسكاير في ضم صاحب القدم اليسرى القوية، حيث يتوقع أن يضع "الشياطين الحمر" مبلغاً يتراوح ما بين 50 و 60 مليون يورو على طاولة "الأبيض الملكي".

ولفت نفس المصدر أن إدارة مانشستر يونايتد تأمل في إقناع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بقبول العرض، لاسيما وأن غاريث بيل لا يمر بأوقات جيدة مع ريال مدريد، وذلك منذ عودة زين الدين زيدان إلى تدريب "الميرنغي".

ولا يعد مانشستر يونايتد الفريق الوحيد المهتم بخدمات غاريث بيل، فقد أوردت مؤخراً تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام يريد بدوره ضم الدولي الويلزي، إلاّ أن راتب اللاعب الأسبوعي (650 ألف جنيه استرليني) يحول عائقاً دون ذلك.

يشار إلى أن غاريث بيل، يغيب عن المستطيل الأخضر بسبب إصابة قوية في الكاحل. ويتوقع عودة "القطار" الويلزي إلى اللعب مجدداً نهاية هذا الأسبوع في ديربي العاصمة الإسبانية أمام الجار العنيد أتلتيكو مدريد.