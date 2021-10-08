رغم فترات صعبة مرّ بها في تاريخه الحافل بالنجاحات، استطاع مانشستر سيتي العودة إلى صدارة الفوز في مباريات المستديرة. وقد ساعده على ذلك ضخ أموال طائلة لتحسين مستواه بعدما اشترته مجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار.

يعتبر مانشستر سيتي أحد أعرق الأندية في العالم حيث تأسس في سنة 1880. تألق النادي بشكل خاص أواخر الستينات والسبعينات حيث فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الكؤوس الأوروبية. غير أن تراجع بعدها من صفوف الدوري الممتاز ولم يعد إليه حتى أواخر تسعينات القرن الماضي. ومنذ عام 2011 يتابع تألقه على رأس قائمة الفائزين مجددا.