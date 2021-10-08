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مانشستر سيتي

رغم فترات صعبة مرّ بها في تاريخه الحافل بالنجاحات، استطاع مانشستر سيتي العودة إلى صدارة الفوز في مباريات المستديرة. وقد ساعده على ذلك ضخ أموال طائلة لتحسين مستواه بعدما اشترته مجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار.

يعتبر مانشستر سيتي أحد أعرق الأندية في العالم حيث تأسس في سنة 1880. تألق النادي بشكل خاص أواخر الستينات والسبعينات حيث فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الكؤوس الأوروبية. غير أن تراجع بعدها من صفوف الدوري الممتاز ولم يعد إليه حتى أواخر تسعينات القرن الماضي. ومنذ عام 2011 يتابع تألقه على رأس قائمة الفائزين مجددا.

ARCHIV - 07.03.2018, Großbritannien, London: Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien. (zu dpa: «Kritik an Verkauf von Newcastle United an saudischen Eigentümer») Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

استحواذ السعودية على نيوكاسل تلميع لصورتها ومردود مادي؟ 08.10.2021

يحذو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المحب لكرة القدم حذو جيرانه في دول الخليج الغنية الأخرى من خلال شراء نادٍ أوروبي لتحسين صورة بلاده المتضررة على وقع سجلها الحقوقي، على ما أفاد خبراء.
Manchester City's coach Pep Guardiola, right, and Liverpool's coach Juergen Klopp, left, gesture during the English Premier League soccer match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, England, Saturday, Sept. 9, 2017. (AP Photo/Rui Vieira) |

كلوب أمام غوارديولا مجددا.. ماذا تقول أرقام مواجهاتهما السابقة؟ 03.10.2021

يلعب فريقا مانشستر سيتي وليفربول الأحد ثالث أكتوبر تشرين أول مباراة واعدة. المواجهة ليست فقط على النقاط، ولكن كذلك هي مباراة داخل المباراة بين أشهر مدربين في الدوري حاليا: الإسباني غوارديولا والألماني كلوب.
Paris Saint Germain v Olympique Lyonnais - Ligue 1 Uber Eats Leo Messi of PSG runs with the ball during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint Germain and Lyon at Parc des Princes on September 19, 2021 in Paris, France. Paris France breton-parissai210919_npkuI PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xJosexBretonx

دوري الأبطال.. ميسي ينضم إلى تشكيلة جرمان في مواجهة سيتي 28.09.2021

تبرز مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في قمة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيكفي أنها تعيد لقاء ميسي بغوارديولا.

Soccer Football - Champions League - Group C - Besiktas v Borussia Dortmund - Vodafone Park, Istanbul, Turkey - September 15, 2021 Borussia Dortmund's Jude Bellingham celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Murad Sezer

دوري الأبطال: دورتموند يعود بثلاث نقاط ثمينة من إسطنبول 15.09.2021

افتتح بوروسيا دورتموند الألماني مشواره بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على بشكتاش التركي، وليعود من إسطنبول بثلاث نقاط ثمينة. فيما تعرض لايبزيغ لخسارة مذلة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.
Portugal's Cristiano Ronaldo smiles during a team training session at the Ferenc Puskas stadium in Budapest, Monday, June 14, 2021 the day before the Euro 2020 soccer championship group F match between Hungary and Portugal. (AP Photo/Darko Bandic)

لهذه الأسباب لم ينتقل كريستيانو رونالدو إلى مان سيتي! 30.08.2021

قبل يومين فقط من الإعلان عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد رسميا، كان الجميع يعتقد أن نجم ريال مدريد السابق بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى الغريم مان سيتي. فما الذي حدث؟

Manchester United v Juventus - UEFA Champions League - Group H - Old Trafford. Manchester United's Marcus Rashford (left) and Juventus' Cristiano Ronaldo during the UEFA Champions League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Tuesday October 23, 2018. See PA story SOCCER Man Utd. Photo credit should read: Martin Rickett/PA Wire URN:39288403 |

رسميا.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد في صفقة مفاجئة 27.08.2021

ربطت تقارير بين انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لمانشستر سيتي، إلا أن الصفقة تعثرت في ساعاتها الأخيرة، ليظفر غريمه التاريخي، مانشستر يونايتد بلاعبه السابق الذي توج معه بعدة ألقاب.
Juventus v FC Porto - UEFA Champions League - Round of 16 - 2nd Leg - Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo of Juventus reacts during the UEFA Champions League match at Allianz Stadium, Turin. Picture date: 9th March 2021. Picture credit should read: Jonathan Moscrop/Sportimage via PA Images URN:58522771

رونالدو يبلغ مدربه أليغري برغبته في الرحيل عن يوفينتوس 27.08.2021

لم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المرجح انتقاله الى صفوف مانشستر سيتي الانكليزي، في تدريبات فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة بحسب ما أكد مدربه أليغري الذي أخبره رونالدو برغبته في الرحيل.
Manchester City's head coach Pep Guardiola applauds to fans before the English FA Community Shield soccer match between Leicester City and Manchester City at Wembley stadium, in London, Saturday, Aug. 7, 2021. (AP Photo/Alastair Grant)

بيب غوارديولا يضبط إيقاع الرحيل.. ولكن إلى أين؟ 26.08.2021

بعد مفاجأة الموسم المدوية برحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، يطلق مدرب مان سيتي مفاجأة أخرى من العيار الثقيل، مفادها أنه "لن يبق طويلا" قائداً لسفينة مان وأن خططه القادمة تمضي في اتجاه آخر.

Chelsea's goalkeeper Edouard Mendy screams as he saves during the English Premier League soccer match between Chelsea and Aston Villa in London, England, Monday, Dec. 28, 2020. (Catherine Ivill/Pool via AP)

من البطالة والإحباط إلى التألق مع تشلسي.. قصة إدوارد ميندي 13.08.2021

عكس جلّ اللاعبين، عانى حارس تشلسي، خلال أول سنوات احترافه، من البطالة، وبدأ يبحث عن عمل خارج كرة القدم. لكن الحارس الذي لم يرغب فيه أحد تحول لاحقا إلى أغلى حارس إفريقي.
MADRID, SPAIN - MAY 01: Sergio Ramos of Real Madrid CF competes for the ball with Thomas Muller of FC Bayern Muenchen during the UEFA Champions League Semi Final Second Leg match between Real Madrid and Bayern Muenchen at the Bernabeu on May 1, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

بعد خلعه قميص الريال.. هل يرتدي راموس قميص البايرن؟ 19.06.2021

كان ركيزة في الريال لأكثر من عقد ونصف لكن سيرغيو راموس أصبح متاحا للأندية الأخرى وبدون شرط جزائي. وصحيح أنه تقدم في السن إلا أنه مازال لديه ما يقدمه لأندية تحتاج لمدافع مثله في فرنسا وانجلترا. فماذا عن بايرن ميونيخ؟
TOPSHOT - Chelsea's German midfielder Kai Havertz celebrates with his medal after winning the UEFA Champions League final football match between Manchester City and Chelsea FC at the Dragao stadium in Porto on May 29, 2021. (Photo by David Ramos / POOL / AFP)

كشف عن مفاجأة.. نجم تشيلسي هافيرتز أراد أن يصبح مصفف شعر! 05.06.2021

بعدما قاد فريقه تشيلسي للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي في مباراة ملتهبة، كشف نجم "البلوز" والمنتخب الألماني كاي هافيرتز أنه أراد أن يصبح مصفف شعر في فترة معينة من حياته.
Manchester City v FC Porto - UEFA Champions League - Group C - Etihad Stadium. Manchester City's Eric Garcia during the UEFA Champions League Group C match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture date: Wednesday October 21, 2020. See PA story SOCCER Man City. Photo credit should read: Martin Rickett/PA Wire. RESTRICTIONS: Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder. URN:56201782

المدافع الإسباني إيريك غارسيا ثاني صفقات برشلونة 01.06.2021

أكد برشلونة التعاقد مع إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي بدءا من أول يوليو/ تموز عندما ينتهي تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليصبح ثاني صفقات النادي الإسباني استعداداً للموسم المقبل.
Manchester, England, 23rd May 2021. Sergio Aguero of Manchester City celebrates scoring the second of his two goals during the Premier League match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture credit should read: Darren Staples / Sportimage PUBLICATIONxNOTxINxUK SPI-1063-0027

إشارة على بقاء ميسي؟ برشلونة يتعاقد رسميا مع الأرجنتيني أغويرو 31.05.2021

ضم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي في صفقة انتقال حر. فهل تزيد هذه الصفقة من حظوظ برشلونة، الذي أنهى الموسم ثالثا في الدوري الإسباني، في الاحتفاظ بنجمه ميسي؟.
Soccer Football - Champions League Final - Manchester City v Chelsea - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - May 29, 2021 Chelsea manager Thomas Tuchel celebrates with the trophy after winning the Champions League Pool via REUTERS/Susana Vera

توخل بعد التتويج الأوروبي: أسعى لمزيد من الألقاب مع تشيلسي 30.05.2021

صحف العالم تشيد بتوماس توخل ومواطنه كاي هافارتس لدورهما بتتويج تشيلسي ببطولة أبطال أوروبا، والمدرب الألماني يعلن "انفتاحه" على البقاء في النادي اللندني ويقول إن انجازه هذا "لم يروي عطشه" لمزيد من الألقاب.

Soccer Football - Champions League Final - Manchester City v Chelsea - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - May 29, 2021 Chelsea players celebrate with the trophy after winning the Champions League Pool via REUTERS/Pierre-Philippe Marcou

الألماني هافرتس يمنح تشيلسي لقب دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي 29.05.2021

أحرز تشيلسي الإنجليزي لقبه الثاني في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين على مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص على ملعب "إل دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية.
Pep Guardiola - entraineur Man City FOOTBALL : PSG vs Manchester City - 1/2 finale aller - UEFA ligue des champions - 28/04/2021 JBAutissier/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

نهائي أبطال أوروبا.. هل يحقق غوارديولا حلم الإمارات؟ 28.05.2021

بقيادة مدربه بيب غوارديولا، بلغ مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. والآن يتطلع للتغلب على خصمه المحلي تشيلسي وتتويج موسمه الناجح بإحراز لقب دوري الأبطال أكثر الألقاب التي يتطلع إليها الفريق.

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