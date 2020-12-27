مانشستر سيتي يوجه ضربة شبه قاضية لآمال ليفربول بالاحتفاظ باللقب

كان التعادل 1-1 سيد الموقف عندما ارتكب الحارس أليسون الهفوة الأولى حين مرر كرة خاطئة، فاستحوذ عليها فيل فودن ومررها باتجاه الألماني إيلكاي غوندوغان المتربص عند باب المرمى ليتابعها داخل الشباك، ثم أعاد الخطأ ذاته ومرر باتجاه البرتغالي برناردو سيلفا ليمررها الأخير متقنة باتجاه رحيم ستيرلينغ ليضيف الهدف الثالث.
ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة موسعاً الفارق عن جاره يونايتد إلى 5 نقاط وعن ليفربول بفارق 10 نقاط، علماً أن سيتي يملك مباراة مؤجلة أيضاً.
وهي المرة الاولى التي يفوز بها مانشستر سيتي على ليفربول في ملعب الاخير منذ ايار/مايو عام 2003، كما أن ليفربول مني بخسارته الثالثة توالياً على أرضه، وهذا ما لم يحصل له منذ أيلول/سبتمبر عام 1963.
ووصف مدرب مانشستر سيتي الاسباني بيب غوارديولا الفوز في ملعب انفيلد بأنه "ضخم جدا. حصدنا 3 نقاط في النهاية لكن يجب الاخذ في الحسبان بأننا اضعنا ركلة جزاء ثم منيت شباكنا بهدف التعادل لكن ردة فعلنا كانت رائعة وهذا في غاية الاهمية بالنسبة الي".
أما قائد ليفربول جوردان هندرسون فقال "لا اعتقد بان النتيجة النهائية تعكس سير المباراة والعرض الذي قدمناه. لقد دفعنا ثمن الاخطاء التي ارتكبناها في كل مرة".
ودخل ليفربول المباراة وقد خسر آخر مباراتين على أرضه أمام فريقين متواضعين هما بيرنلي وبرايتون بنتيجة واحدة صفر-1، بعدما احتفظ بسجله خالياً من الهزائم على ملعبه في 68 مباراة قبل ذلك وتحديداً منذ نيسان/أبريل عام 2017 على يد كريستال بالاس.
وعاد إلى صفوف ليفربول قلب الدفاع البرازيلي فابينيو وقائده جوردان هندرسون بالاضافة الى المهاجم السنغالي ساديو ماني.
وفي المقابل خاض مانشستر سيتي المباراة من دون مهاجم صريح وأوكل مهمة قلب الهجوم إلى الجناح فيل فودن.
وللمفارقة، فإن سيتي أهدر 3 ركلات جزاء من آخر 4 احتسبت له في مواجهة ليفربول.
بيد أن غوندوغان عوض عن خطأه عندما منح التقدم لفريقه مطلع الشوط الثاني عندما استثمر مجهوداً فردياً رائعا لستيرلينغ، وصلت بعده الكرة الى فودن الذي سدد كرة زاحفة تصدى لها الحارس البرازيلي اليسون من دون ان يلتقطها فتهيأت امام غوندوغان المتربص امام المرمى ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (49).
لكن ليفربول رد بالتعادل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لدى اعاقة مدافع سيتي البرتغالي روبن دياش للمصري محمد صلاح داخل المنطقة، فانبرى لها الاخير بنجاح (63).
وسجل مدافع سيتي جون ستونز هدفاً لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (70).
لكن مانشستر سيتي نجح في التقدم مجدداً عندما أخطأ اليسون في تشتيت الكرة فوصلت الى فودن الذي توغل داخل المنطقة متخطيا مدافعين قبل ان يمرر كرة على طبق من ذهب الى غوندوغان ليتابعها الاخير داخل الشباك (73).
وأعاد قائد المنتخب الإنكليزي لكرة القدم هاري كاين فريق توتنهام إلى سكة الانتصارات بقيادته الى الفوز على ضيفه وست بروميتش البيون 2-صفر الأحد، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الانكليزي في كرة القدم.
ومنح كاين، العائد الى الملاعب بعد تعافيه من اصابة في كاحليه، التقدم لتوتنهام في الدقيقة 54، وساهم في الهدف الثاني الذي سجله الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بعدها بأربع دقائق.
وعزز سون تقدم توتنهام اثر هجمة مرتدة منسقة بدأها كاين الذي مرر كرة بيسراه الى البرازيلي لوكاس مورا عند مشارف منطقة الفريق اللندني فانطلق بسرعة وتلاعب بدفاع برايتون حتى مشارف المنطقة قبل أن يهيئها للدولي الكوري الجنوبي القادم من الخلف دون مراقبة فسددها بيمناه من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جونستون (58).
وصعد توتنهام الى المركز السابع برصيد 36 نقطة بفارق الاهداف امام جاره اللندني تشلسي الذي يلعب مع مضيفه شيفيلد يونايتد لاحقاً.
وفشل ليستر سيتي في استغلال سقوط مانشستر يونايتد الوصيف في فخ التعادل مع ايفرتون 3-3 السبت ويتساوى معه نقاطا، لانه اكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه ولفرهامبتون البعيد عن مستواه هذا الموسم بعد ابتعاد هدافه المكسيكي راوول خيمينيس عن الملاعب بعد اصابته بكسر في جمجمته في كانون الاول/ديسمبر ورحيل جناجه البرتغالي ديوغو جوتا الى صفوف ليفربول مطلع الموسم.
وبقي رصيد ليستر 43 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد وقد يتنازل عن مركزه في حال فوز ليفربول على مانشستر سيتي في لقاء قمة في وقت لاحق لأن الاول سيتفوق عليه بفارق الاهداف.
م.أ.م/ ع.ج.م ( أ ف ب )
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
أفضل مدرب لعام 2019
توج مدرب ليفربول يورغن كلوب موسمه الناجح بحصوله على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019. المدرب الألماني قاد ليفربول لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم واحتلال مركز الوصافة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
متوجا على عرش الكرة الأوروبية
بعد فشله عدة مرات في التتويج بدوري أبطال أوروبا، ابتسم الحظ أخيرا للساحر الألماني يورغن كلوب في رفع الكأس ذات الأذنين رفقة فريقه ليفربول واعتلاء عرش الكرة الأوروبية في موسم 2018/2019 . ليفربول فاز في النهائي على خصمه العنيد توتنهام بهدفين لصفر وأزاح قبله عمالقة أوروبا مثل برشلونة.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
"نثق بكلوب"
سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
صورة مع زيلر
ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
أسلوب بسيط ومحبوب
لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
18 عاماً في صفوف ماينز
عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
صاحب أفضل نظارة عام 2008
وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
صانع النجوم
منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
ثلاثة ألقاب في عامين
ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
وللسقطات وقتها
على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
خسارة مريرة في ويمبلي
في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
وداعاً دورتموند!
منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
بدء الحقبة الإنجليزية
بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.
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يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة
معجزة "انفيلد"
أما وفي دوري الأبطال ففصل جديد من أسطورة ملعب "انفيلد" سطّره ليلة الثلاثاء (السابع من مايو/ أيار)، كلوب وفريقه. فقد نجحوا في تحقيق المعجزة المتمثلة بقلب تخلفهم صفر-3 ذهابا أمام برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الى انتصار مدوٍ برباعية نظيفة إيابا ليبلغوا المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.