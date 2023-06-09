مانشستر سيتي يهزم إنتر ميلان ويفوز بدوري أبطال أوروبا

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي 1 /صفر مساء السبت (العاشر من حزيران/يونيو 2023) في اسطنبول في المباراة النهائية للبطولة. ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الإسباني رودريغو هيرنانديز (رودري) الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 68.
وواجه سيتي، الذي كان مرشحا بقوة قبل المباراة للانتصار، صعوبة كبيرة وعانى كثيرا قبل أن يسجل الهدف، حيث أهدر لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر فرصة خطيرة بعد انفراد بالمرمى من الجانب الأيسر. وبدأت المباراة بصلابة دفاعية من إنتر، واحتاج سيتي إلى 27 دقيقة قبل أن يصنع كيفن دي بروين أول فرصة خطيرة حيث مرر كرة أرضية إلى إرلينج هالاند الذي سدد كرة قوية أنقذها الحارس أندريه أونانا.
لكن بعد دقائق قليلة، تعرض سيتي لضربة حيث خرج دي بروين مصابا وشارك فيل فودن بدلا منه، ليتكرر ما حدث للاعب البلجيكي عندما فشل في استكمال نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي قبل عامين. لكن هذه المرة، ورغم افتقار خط وسط سيتي لإبداع اللاعب البلجيكي، فإنه خرج فائزا حيث أرسل برناردو سيلفا كرة عرضية من الجانب الأيمن واصطدمت بدفاع إنتر ووصل إلى رودري ليطلق تسديدة قوية في الشباك.
وكاد فيدريكو ديماركو أن يدرك التعادل سريعا لإنتر بضربة رأس لكن الكرة ارتدت من العارضة، ثم تابعها اللاعب ذاته وسدد كرة اصطدمت بزميله المهاجم البديل روميلو لوكاكو وتضيع الفرصة الخطيرة. وأضاع فودن فرصة خطيرة لضمان انتصار سيتي بعد انفراد بالمرمى وسدد كرة تصدى لها الحارس أونانا ببراعة، كما تألق إيدرسون حارس سيتي في إنقاذ فرصة خطيرة في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
اللقب الأول والثلاثية التاريخية
وحصد سيتي ثلاثية تاريخية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في وقت سابق بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي. وعوض سيتي جماهيره عن إخفاقه قبل عامين حينما خسر على يد مواطنه تشيلسي في نهائي نسخة 2021 من دوري الأبطال.
وفشل إنتر ميلان في حصد لقبه الرابع في البطولة الأوروبية بعد أن توج باللقب ثلاث مرات من قبل في مواسم 1963 1964/ و1964 1965/ و2010.
وسجل سيتي مسيرة مبهرة في الموسم الحالي حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع شرس مع أرسنال، قبل أن يتوج مؤخرا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد، ليحصد ثلاثية تاريخية، لم تحدث سوى تسع مرات من قبل في القارة العجوز، في الوقت الذي اكتفى فيه إنتر ميلان بحصد لقب كأس إيطاليا هذا الموسم. وهذه هي المرة الأولى منذ 18 عاما التي تشهد فيها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المواجهة الأولى بين فريقين، منذ مواجهة ليفربول مع إنتر ميلان في نهائي نسخة 2005.
وخاض سيتي ثالث نهائي أوروبي في تاريخه بعد فوزه بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1970، وخسارة نهائي دوري الأبطال عام 2021، فيما شارك إنتر ميلان في عشر مباريات نهائية على مستوى أوروبا بواقع خمس مباريات نهائية في دوري الأبطال أعوام 1964 و1965 و1967 و1972 و2010 وخمس مباريات نهائية في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) في أعوام 1991 و1994 و1997 و1998 و2020.
وشق سيتي مشواره صوب المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة السابعة التي ضمت بوروسيا دورتموند الألماني وأشبيلية الإسباني وكوبنهاجن الدنماركي قبل أن يهزم لايبزغ في دور الستة عشر وبايرن ميونيخ في دور الثمانية وريال مدريد في المربع الذهبي.
أما إنتر ميلان فحل ثانيا في المجموعة الثالثة التي ضمت بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي، ثم تغلب على بورتو وبنفيكا البرتغاليين في دور الستة عشر والثمانية على الترتيب، ثم تفوق على غريمه التاريخي ميلان في المربع الذهبي.
وتوج الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حصد اللقب مرتين من قبل مع فريقه السابق برشلونة قبل أن يخسر نهائي نسخة 2021 مع سيتي.
ويعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد هو أكثر المدربين ظهورا في نهائي دوري الأبطال برصيد خمس مشاركات، كما أنه المدرب الأكثر فوزا باللقب القاري برصيد أربعة ألقاب يليه الفرنسي زين الدين زيدان الذي توج بثلاثة ألقاب مع النادي الملكي بالتساوي مع غوارديولا.
ز.أ.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز العاشر - إيدن هازارد
بعد سبع سنوات قضاها مع نادي تشيلسي الإنجليزي، غادر البلجيكي إيدن هازارد (الثالث من اليمين) البرمييرليغ في صيف 2019 لينضم إلى ريال مدريد. وقد دفع النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية 115 مليون يورو مقابل انتقال صانع الألعاب.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز التاسع - كريستيانو رونالدو
رغم فوزه بالكرة الذهبية خمس مرات وأرقامه القياسية العديدة، لا يتصدر كريستيانو رونالدو أغلى الانتقالات. في عام 2009، انتقل النجم البرتغالي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي آنذاك بلغ 94 مليون يورو. وبعد تسع سنوات ترك النادي الملكي لينتقل إلى يوفنتوس تورين عام 2018 مقابل 117 مليون يورو.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الثامن: جاك غريليش
في صيف عام 2021، غادر جاك غريليش نادي أستون في مسقط رأسه "بيرمينغهام"، الذي التحق به منذ أن كان في السادسة من عمره. ودفع مانشستر سيتي 117.5 مليون يورو من أجل ضم الجناح الأيسر لمنتخب إنجلترا، وهو رقم قياسي في صفقة انتقال داخل الدوري الإنجليزي "البرمييرليغ". يحمل غريليش الآن لقب "أغلى لاعب إنجليزي" وهو حمل ثقيل، كما اعترف هو نفسه لاحقًا.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز السابع: أنطوان غريزمان
بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز السادس: إنزو فرنانديز
صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الخامس - جواو فيليكس
يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الرابع - فيليب كوتينيو
في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الثالث - عثمان ديمبيلي
عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الثاني - كيليان مبابي
نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.
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من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم
المركز الأول - نيمار
222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة