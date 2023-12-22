مانشستر سيتي يتوج بكأس العالم للأندية

سجل الأرجنتيني خوليان ألفاريز أسرع هدف على الإطلاق في نهائي كأس العالم للأندية، ليقود مانشستر سيتي للفوز بأربعة أهداف نظيفة على فلومينينسي البرازيلي، ليتوج السيتي عامه الرائع بالفوز بلقب خامس.

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية ، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي 4 / صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة السعودية.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف أحرزه جوليان ألفاريز بعد مرور 40 ثانية فقط على بداية اللقاء، ليصبح هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عندما مرر فيل فودين كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم نينو، مدافع فلومينينسي قبل أن تعانق الشباك، لينتهي لشوط الأول بتقدم مانشستر بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 72عن طريق فيل فودين، قبل أن يسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر في الدقيقة 88. ويشارك فريق مانشستر سيتي في البطولة بعدما توج للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

فيما يشارك فلومينينسي بعدما توج أيضا بلقب كوبا ليبيرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه. وبدأ مانشستر سيتي مشواره في البطولة من الدور قبل النهائي حيث فاز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف نظيفة. فيما بدأ فلومينينسي مشواره من الدور قبل النهائي أيضا، حيث فاز على الأهلي المصري بهدفين نظيفين.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق اللقب في مشاركته الأولى، بعدما فشل مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي في ذلك. إذ فشل مانشستر يونايتد في تحقيق لقب نسخة 2000، وفشل ليفربول في 2005 وتشيلسي في 2012. وأصبح ييب غوارديولا ، مدرب مانشستر سيتي، أول مدرب يفوز بأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية، ليفك الشراكة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الفائز باللقب ثلاث مرات. وتوج غوارديولا مع برشلونة باللقب مرتين في عامي 2009 و2011، وحققه مع بايرن ميونيخ في عام 2013.

الأهلي المصري ثالثا

وانتزع الاهلي المصري، بطل إفريقيا، المركز الثالث بفوز مثير على أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا 4-2. تقدّم الأهلي بهدفي ياسر ابراهيم (19) والجنوب إفريقي بيرسي تاو (25)، وأدرك أوراوا التعادل عبر الغيني جوزيه كانتي (43) والدنماركي ألكسندر شولز (54 من ركلة جزاء)، قبل أن يستعيد الفريق المصري أفضليته بهدف عبر النيران الصديقة سجله يوشيو كويزومي خطأ في مرماه (60)، ليحسم المدافع التونسي علي معلول النتيجة بتسجيله هدف الاطمئنان في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني (90+8)، معوضا إهداره كلة جزاء في الدقيقة 75.

وهي المرة الرابعة التي يحتل فيها الأهلي المركز الثالث في مشاركته التاسعة في مونديال الأندية، بعد أعوام 2006 و2020 و2021.

ع.خ/ف.ي (د ب ا، رويترز)