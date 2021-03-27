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مالطا

جمهورية مالطا، جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وهي دولة عضو في الاتحاد الاوروبي ولغتها الرسمية هي المالطية، والأخيرة خليط من عدة لغات بينها العربية والانكليزية. ديانتها الرسمية المسيحية الكاثوليكية.

من دول العالم الصغيرة. تبلغ مساحتها 316 كيلومترا مربعا، ومساحة عاصمتها 0.8 كيلومتر مربع، ونفوس الدولة برمتها 450 الف نسمة. من بين من تعاقب على احتلالها الفينيقيون، والرومان، والصقليون، والإسبان، والعرب أكثر من مرة، ثم الفرنسيون والبريطانيون، ومن بريطانيا حصلت مالطا على استقلالها عام 1964 وباتت جمهورية.

Migrants are pictured onboard the Sea-Watch 4 civil sea rescue ship off the coast of Malta on August 27, 2020. - The Sea-Watch 4 is seeking for a safe harbour for its passengers. Within 48 hours, the crew of the Sea-Watch 4 has rescued more than 200 people. (Photo by Thomas Lohnes / AFP) (Photo by THOMAS LOHNES/AFP via Getty Images)

ظروف "مهينة" في مخيم المهاجرين المالطي والسلطات تفكر بتغيير النهج 27.03.2021

"ظروف غير إنسانية" رصدها تقرير لصحيفة مالطية، داخل المركز الخاص بإيواء المهاجرين على الجزيرة. وبعد تكرار نشر تقارير مشابهة، جاء رد السلطات في مالطا بالتفكير في تغيير نهج إدارة الحدود والعمل بشكل أكثر تنسيقا مع ليبيا.
July 19, 2013*** A migrant stands by a fence of the Safi Barracks Detention centre in Malta's village of Safi on July 19, 2013. Malta has seen an influx of irregular migrants in the past month with 769 arriving in July alone. Malta Prime Minister, Joseph Muscat was warned by the European Commission against sending possible asylum seekers back to Libya, after stating that the Government was keeping all options open. AFP PHOTO / Matthew MIRABELLI - MALTA OUT - (Photo credit should read Matthew Mirabelli/AFP/Getty Images)

مهاجر سوداني في مالطا: الوضع هنا نسخة عن ليبيا بالنسبة لي! 24.02.2020

العثور على من يستمع لشكواهم ، هو الأمل الوحيد لكثير من المهاجرين في مالطا. فسوء الأوضاع بمخيمات اللاجئين يدفع بعضهم لتفضيل "الموت" على البقاء هناك. مهاجر سوداني تحدث لمهاجر نيوز، آملا في أن يصل صوته لمن يمد له يد العون!
Historische Gebäude der Waage (rechts) an der Stadtgracht in Leeuwarden, 10.6.2017, Foto: Robert B. Fishman | Verwendung weltweit

ليوفاردن عاصمة الثقافة الأوروبية.. مدينة عريقة تنبض بالحياة 08.02.2018

مدينة ليوفاردن الهولندية الهادئة ليست مشهورة كثيرا، إلا أن ذلك سيتغير عما قريب. والسبب هو أن هذه المدينة العريقة الغنية بالمعالم الثقافية والتاريخية، اختيرت عاصمة للثقافة الأوربية لعام 2018 مع مدينة فاليتا، عاصمة مالطا.
ARCHIV 2012 ***** Skyline of Financial district illuminated at dusk, Singapore, Southeast Asia, Asia

ما هي البلدان الأفضل للعيش والعمل؟ 24.10.2015

إن كنت تظن أن أوروبا هي المكان الأفضل للعيش فأنت مخطئ على الأقل من وجهة نظر غالبية المشاركين في استطلاع أكدوا أن الراحة والعيش مع الطبيعة والعمل المريح هي أفضل ما يبحثون عنه في البلدان التي يعيشون أو يرغبون في العيش فيها
People crowd the beach in Valencia, eastern Spain, on Saturday July 16 2005, as temperatures are high and summer holidays have started. EPA/KAI FOERSTERLING +++(c) dpa - Report+++

بالصور: وجهات غير مألوفة لقضاء الإجازة 26.06.2014

توجه السياح الأوروبيين إلى شواطئ جنوب أوروبا لقضاء إجازاتهم هو أمر مألوف. إلا أن الجديد هو بحثهم عن مناطق سياحية أقل شهرة ولكنها جميلة، كالشواطئ الألبانية والجزر الفنلندية.
أوروبا وملف الهجرة - بين مسؤولية تقديم المساعدة وضرورة حماية الحدود

أوروبا وملف الهجرة - بين مسؤولية تقديم المساعدة وضرورة حماية الحدود 21.05.2011

يلقى الكثيرون حتفهم وهم يحاولون العبور إلى أوروبا انطلاقا من شمال إفريقيا. وفيما يواجه الأوروبيون صعوبات في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، تطالبهم منظمات حقوقية ببذل كل الجهود لحماية أرواح هؤلاء الذين يحلمون بأوروبا.