جمهورية مالطا، جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وهي دولة عضو في الاتحاد الاوروبي ولغتها الرسمية هي المالطية، والأخيرة خليط من عدة لغات بينها العربية والانكليزية. ديانتها الرسمية المسيحية الكاثوليكية.

من دول العالم الصغيرة. تبلغ مساحتها 316 كيلومترا مربعا، ومساحة عاصمتها 0.8 كيلومتر مربع، ونفوس الدولة برمتها 450 الف نسمة. من بين من تعاقب على احتلالها الفينيقيون، والرومان، والصقليون، والإسبان، والعرب أكثر من مرة، ثم الفرنسيون والبريطانيون، ومن بريطانيا حصلت مالطا على استقلالها عام 1964 وباتت جمهورية.