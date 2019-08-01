 مالطا توافق على استقبال 40 مهاجرا أنقذتهم ″آلان كردي″ | أخبار | DW | 03.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مالطا توافق على استقبال 40 مهاجرا أنقذتهم "آلان كردي"

استجابت مالطا لنداء منظمة الإغاثة الألمانية "سي آي" وسمحت للسفينة التابعة لها "آلان كردي" بدخول مياهها. رئيس الوزراء المالطي أكد أن حكومته وافقت بعد طلب من ألمانيا قائلا إن المهاجرين الأربعين سيوزعون على دول أوروبية.

Rettungsschiff Alan Kurdi (Reuters/sea-eye)

قال رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات اليوم السبت (الثالث من آب/ أغسطس 2019) إن مالطا ستستقبل مجموعة مؤلفة من 40 مهاجرا تقطعت بهم السبل في البحر بعد أن أنقذتهم سفينة ألمانية تابعة لمنظمة غير حكومية، قبل إعادة توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي.

وكتب موسكات عبر موقع تويتر: "بعد طلب من ألمانيا، ستسمح مالطا لـ 40 مهاجرًا على متن السفينة الألمانية  آلان كردي بنقلهم إلى القوات المسلحة المالطية، ودخول الميناء. رتبت الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية عملية توزيع جميع الأشخاص على عدد من دول الاتحاد الأوروبي". لكنه لم يذكر تفاصيل عن الدول التي عرضت استقبال هؤلاء.

وقضت سفينة الإنقاذ "آلان كردي" اليوم السبت خارج المياه المالطية الإقليمية مباشرة، بعد أن ردتها السلطات الإيطالية على أعقابها  خارج لامبيدوسا أمس الجمعة.

وكانت منظمة "سي آي" الألمانية الإغاثية طالبت السلطات في مالطا في وقت سابق من اليوم بالسماح لسفينة الإنقاذ "آلان كردي" بالرسو في أحد موانئها. وكان المتحدث باسم المنظمة جوردون إيسلر قال إنه يأمل في التوصل إلى حل خلال ساعات.

وكانت إيطاليا منعت دخول السفينة إليها، وفي أعقاب ذلك، اتجهت السفينة صوب مالطا وبقيت على مسافة نحو 24 ميلا بحريا  قبالة السواحل المالطية.

وفي هذه الأثناء تبحث أيضا منظمة "بروا كتيفا أوبن أرمز" الإسبانية عن ميناء آمن لسفينة الإنقاذ التابعة لها وعلى متنها أكثر من 120 شخصا، وكانت السلطات الإيطالية قبلت إيواء امرأتين إحداهما حامل في الشهر الثامن والأخرى في الشهر التاسع. وكتب اوسكار كامبس، رئيس المنظمة على تويتر أن السلطات الإيطالية نقلت المرأتين بصحبة ممرضة، وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق أن إحدى المرأتين جاءها المخاض.

أ.ح/ص.ش (د ب أ)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

سالفيني يتهم ألمانيا بـ "الابتزاز" في ملف المهاجرين  

سالفيني يحظر على "آلان كردي" دخول المياه الإيطالية  

سفينة الإنقاذ "آلان كردي" تبحر مجدداً قبالة السواحل الليبية  

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

Italien Matteo Salvini

سالفيني يتهم ألمانيا بـ "الابتزاز" في ملف المهاجرين 01.08.2019

بعد أن منع سفينة الإنقاذ "آلان كردي" من دخول المياه الإقليمية لبلاده، وجه وزير الداخلية الإيطالي اليميني الشعبوي ماتيو سالفيني اتهامات خطيرة لألمانيا فيما يتعلق بتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر. فماذا قال؟

Rettungsschiff Alan Kurdi rettet Flüchtlinge vor Libyen

سالفيني يحظر على "آلان كردي" دخول المياه الإيطالية 01.08.2019

منع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" من دخول المياه الإقليمية الإيطالية أو عبورها، وذلك بعد أن قامت السفينة بإنقاذ 40 مهاجراً قبالة السواحل الليبية.

Rettungsschiff Alan Kurdi

سفينة الإنقاذ "آلان كردي" تبحر مجدداً قبالة السواحل الليبية 29.07.2019

عادت سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" للإبحار مجدداً في منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية، لإنقاذ مهاجرين من الغرق في البحر.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  