مالطا تغرم قبطان سفينة إنقاذ مهاجرين ألمانية

قضت محكمة مالطية اليوم الثلاثاء (14 أيار / مايو 2019) على مؤسس منظمة "ميشن لايفلاين" وكابتن سفينة "لايفلاين"، كلاوس-بيتر رايش، بدفع غرامة مالية تبلغ 10 آلاف يورو. وأفاد المتحدث باسم السفينة، أكسل شتاير، من العاصمة المالطية أن الألماني قاد السفينة إلى الميناء المالطي دون التسجيل والتصريح المطلوبين، معلناً أنهم سيستأنفون على الحكم.
وأعلنت المنظمة على تويتر أن المحكمة لم تعتبر إنقاذ المهاجرين عملاً تجارياً، بل فعلاً إنسانياً وأن القاضي قال إن القبطان لن يواجه عقوبة بالسجن لأنه "ظل يبدي احتراماً وامتثالاً لأوامر المحكمة"، مضيفة أن الغرامة ستذهب لمؤسسات الكنيسة التي تقوم بخدمة المجتمع.
ويخضع الكابتن الألماني البالغ من العمر 58 عاماً للمحاكمة في مالطا منذ تموز / يوليو 2018.
وقد تم ترخيص سفينة "لايفلاين" في هولندا. ولم تسمح السلطات المالطية للسفينة بالمغادرة منذ بدء المحاكمة. وحسب المنظمة الألمانية التي مقرها مدينة دريسدن وتمول نفسها من التبرعات فإن التكلفة اليومية للسفينة الراسية في مالطا تبلغ خمسة مائة يورو. وقد سمحت السلطات المالطية للسفينة بالرسو في العاصمة فاليتا وهي محملة بـ 234 مهاجر غير شرعي ومن ثم صادرتها.
خ.س/د.ص (ي ب د، د ب أ)
المصدر: مهاجر نيوز
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سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر
اقترب هذا القارب المطاطي من سفينة OOC "Jaguar" وهي سفينة تجارية تقوم بدعم منصات الحفر في البحر الأبيض المتوسط.
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سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر
كثيرا ما تقوم سفن تجارية بإنقاذ المهاجرين الذين يركبونها، مثلما فعلت سفينة "Jaguar"، حيث ليس للاتحاد الأوروبي سفن كثيرة لاستخدامها ضمن مهمة "تريتون". كما إن مدى تحرك السفن في هذه المهمة لا يتعدى أكثر من 30 ميلا بحريا عن السواحل الايطالية.
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سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر
أنقذت سفينة دعم المنصات الألمانية Christopher Opielok حوالي 1500 مهاجر خلال شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي. ولم تتمكن من إنقاذ عدد كبير منهم. في الصورة زورق يغرق أمام سفينة "Jaguar".
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سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر
تقوم سفن شركة Opieloks بتزويد منصات النفط والغاز بحاجياتها من المواد المختلفة أمام سواحل مالطا وليبيا . وهي تحمل كذلك مواد طبية بهدف مساعدة المهاجرين عند الحاجة.
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سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر
إخراج المهاجرين من مياه البحر وحملهم إلى السفينة لا يعني أنهم نجوا من الموت، فـ"عدد منهم يشعر بالتجمد بعد دقائق من الوصول إلى سطح السفينة". كمايقول عاملون في شركة Opielok.
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سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر
من واجب كل قبطان في أية سفينة أن يعمل على إنقاذ من يكون مهددا بالغرق في عرض البحر. تتجه السفن العاملة في مجال الإنقاذ مباشرة نحو خطوط عبور قوارب المهاجرين للقيام بعمليات الإنقاذ عند الحاجة. هذا القارب على وشك الغرق في عرض البحر.
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سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر
بين الحينة والأخرى تبدو قوارب المهاجرين بين أمواج البحر. ومرة أخرى تحاول سفينة "Jaguar"إنقاذهم، بعد أن تطلق تحذيرا إلى حرس السواحل الايطالية لإخبارهم بوجود مهاجرين في عرض البحر.
الكاتب: بيتر هله/ ع.خ/ع.ع