 مالطا تغرم قبطان سفينة إنقاذ مهاجرين ألمانية | أخبار | DW | 14.05.2019

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أخبار

مالطا تغرم قبطان سفينة إنقاذ مهاجرين ألمانية

أصدرت محكمة مالطية حكماً بتغريم قائد سفينة إنقاذ المهاجرين "لايفلاين" عشرة آلاف يورو. ما حيثيات الحكم وكيف كان رد المنظمة الألمانية المشغلة للسفينة؟

Mittelmeer NGO Mission Lifeline Schiff Flüchtlinge (picture-alliance/AP Photo/H. Poschmann)

قضت محكمة مالطية اليوم الثلاثاء (14 أيار / مايو 2019) على مؤسس منظمة "ميشن لايفلاين" وكابتن سفينة "لايفلاين"، كلاوس-بيتر رايش، بدفع غرامة مالية تبلغ 10 آلاف يورو. وأفاد المتحدث باسم السفينة، أكسل شتاير، من العاصمة المالطية أن الألماني قاد السفينة إلى الميناء المالطي دون التسجيل والتصريح المطلوبين، معلناً أنهم سيستأنفون على الحكم.

مختارات

جدد وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني موقف بلاده الرافض لاستقبال سفن إنقاذ تابعة لمنظمات خيرية عاملة في البحر المتوسط. فقبل ستة أيام رفض سالفيني منح سفينة خيرية تحمل مهاجرين تم إنقاذهم حق الرسو في موانئ بلاده. (16.06.2018)

أنقذت البحرية الألمانية أكثر من 400 مهاجر كانوا معرضين للغرق في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، وذلك في إطار مهمة الإنقاذ الأوروبية. وقد رحب اتحاد أصحاب السفن الألمان بالعملية معتبرا إياها إشارة قوية للسفن التجارية. (08.05.2015)

وأعلنت المنظمة على تويتر أن المحكمة لم تعتبر إنقاذ المهاجرين عملاً تجارياً، بل فعلاً إنسانياً وأن القاضي قال إن القبطان لن يواجه عقوبة بالسجن لأنه "ظل يبدي احتراماً وامتثالاً لأوامر المحكمة"، مضيفة أن الغرامة ستذهب لمؤسسات الكنيسة التي تقوم بخدمة المجتمع.

ويخضع الكابتن الألماني البالغ من العمر 58 عاماً للمحاكمة في مالطا منذ تموز / يوليو 2018.

وقد تم ترخيص سفينة "لايفلاين" في هولندا. ولم تسمح السلطات المالطية للسفينة بالمغادرة منذ بدء المحاكمة. وحسب المنظمة الألمانية التي مقرها مدينة دريسدن وتمول نفسها من التبرعات فإن التكلفة اليومية للسفينة الراسية في مالطا تبلغ خمسة مائة يورو. وقد سمحت السلطات المالطية للسفينة بالرسو في العاصمة فاليتا وهي محملة بـ 234 مهاجر غير شرعي ومن ثم صادرتها.

خ.س/د.ص (ي ب د، د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز 

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    اقترب هذا القارب المطاطي من سفينة OOC "Jaguar" وهي سفينة تجارية تقوم بدعم منصات الحفر في البحر الأبيض المتوسط.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    كثيرا ما تقوم سفن تجارية بإنقاذ المهاجرين الذين يركبونها، مثلما فعلت سفينة "Jaguar"، حيث ليس للاتحاد الأوروبي سفن كثيرة لاستخدامها ضمن مهمة "تريتون". كما إن مدى تحرك السفن في هذه المهمة لا يتعدى أكثر من 30 ميلا بحريا عن السواحل الايطالية.

  • Bildergalerie Rettung von Flüchtlingen durch deutsche Cargo schiffe im Mittelmeer

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    أنقذت سفينة دعم المنصات الألمانية Christopher Opielok حوالي 1500 مهاجر خلال شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي. ولم تتمكن من إنقاذ عدد كبير منهم. في الصورة زورق يغرق أمام سفينة "Jaguar".

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    تقوم سفن شركة Opieloks بتزويد منصات النفط والغاز بحاجياتها من المواد المختلفة أمام سواحل مالطا وليبيا . وهي تحمل كذلك مواد طبية بهدف مساعدة المهاجرين عند الحاجة.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    إخراج المهاجرين من مياه البحر وحملهم إلى السفينة لا يعني أنهم نجوا من الموت، فـ"عدد منهم يشعر بالتجمد بعد دقائق من الوصول إلى سطح السفينة". كمايقول عاملون في شركة Opielok.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    من واجب كل قبطان في أية سفينة أن يعمل على إنقاذ من يكون مهددا بالغرق في عرض البحر. تتجه السفن العاملة في مجال الإنقاذ مباشرة نحو خطوط عبور قوارب المهاجرين للقيام بعمليات الإنقاذ عند الحاجة. هذا القارب على وشك الغرق في عرض البحر.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    بين الحينة والأخرى تبدو قوارب المهاجرين بين أمواج البحر. ومرة أخرى تحاول سفينة "Jaguar"إنقاذهم، بعد أن تطلق تحذيرا إلى حرس السواحل الايطالية لإخبارهم بوجود مهاجرين في عرض البحر.

    الكاتب: بيتر هله/ ع.خ/ع.ع


مختارات

سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

منذ انتهاء مهمة الإنقاذ البحري المعروفة باسم "ماري نوستروم"، الأوروبية لإنقاذ المهاجرين من الغرق في مياه البحر المتوسط، تمكنت سفن تجارية وسفن النقل من إنقاذ حوالي 40 ألف مهاجر من عرض البحر. (02.05.2015)  

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غرمت محكمة مالطية رباناً ألمانيا بعدما قاد سفينة إنقاذ مهاجرين إلى سواحل الجزيرة دون تصريح. ولم تصدر المحكمة عقوبة بحبس القبطان كلاوس بيتر رايش، إلا أنها قضت بتغريمه عشرة آلاف يورو.

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