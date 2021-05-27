 ماكرون يهدد بسحب قوات بلاده في حال تبنت مالي ″إسلاماً راديكالياً″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.05.2021

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ماكرون يهدد بسحب قوات بلاده في حال تبنت مالي "إسلاماً راديكالياً"

في حوار مع صحيفة فرنسية، هدد الرئيس الفرنسي ماكرون بسحب قوات بلاده من مالي، ان اتجهت الأخيرة نحو "اسلام راديكالي". ويتزامن ذلك مع قمة لدول غرب إفريقيا للبت في ردّ موحد على التطورات الحاصلة في باماكو.

الرئيس الفرنسي ماكرون

الرئيس الفرنسي ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" نُشرت اليوم الأحد  (30 مايو/ أيار)، أنّ باريس ستسحب قوّاتها من مالي في حال سار هذا البلد "باتّجاه" تطرف إسلامي بعدما شهدت انقلابا ثانياً خلال تسعة أشهر.

مختارات

الإبادة الجماعية والتحف الفنية المنهوبة، كلمات بدأت تترد كثيرا عند الحديث عن ماضي ألمانيا الاستعماري في أفريقيا. وقبل أربع سنوات وعدت الحكومة الألمانية بدراسة ومعالجة هذا الماضي الاستعماري. فإلى أين وصلت تلك الوعود؟

رفضت مجموعتان عرقيتان في ناميبيا خطط ألمانيا للاعتذار عن احتلالها للبلد قبل أكثر من مئة عام وارتكابها لـ"إبادة جماعية" فيه. وطالب أعضاء المجموعتين باعتذار رسمي من ألمانيا، بالإضافة إلى تعويضات مالية.

تشهد مالي تطورات متلاحقة في أعقاب تمرد عسكري في قاعدة قرب العاصمة باماكو، أسفر حتى الآن عن اعتقال عدد من كبار الضباط والوزراء ورئيس الدولة. ويتابع عدد من الدول الأفريقية والغربية الوضع هناك بقلق.

وتدعم فرنسا عبر قوة برخان التي تضم نحو 5100 عنصراً، مالي التي تواجه منذ 2012 هجمات جهاديّة بدأت في الشمال وأغرقت البلاد في أزمة أمنيّة قبل أن تمتد إلى وسط البلاد.

وأدانت باريس، على غرار الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، الانقلاب معتبرة أنه "غير مقبول" بعد اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار اوان  بقرار من رجل البلاد القوي أسيمي غويتا.

وصرّح الرئيس الفرنسي في مقابلة مع الصحيفة الفرنسية خلال زيارته لرواندا وجنوب إفريقيا، "كنتُ قد قلتُ للرئيس المالي باه نداو (...) إن الإسلام الراديكالي في مالي مع (وجود) جنودنا هناك؟ هذا لن يحصل أبداً. (...) لكن إذا سارت الأمور في هذا الاتّجاه، سأنسحب".

وقال ماكرون إنّه "مرّر رسالة" إلى قادة دول غرب إفريقيا مفادها أنّه "لن يبقى إلى جانب بلدٍ لم تعد فيه شرعيّة ديموقراطيّة ولا عمليّة انتقال"، مذكراً بأنه قال قبل ثلاث سنوات "في عدد من مجالس دفاع إنه يجب علينا التفكير في الخروج".

قمة الأحد

تتزامن تصريحات ماركون مع انعقاد قمة لدول غرب إفريقيا اليوم الأحد للبت في المسألة الشائكة المتعلقة بردهم على الانقلابين اللذين قام بهما الجيش المالي خلال تسعة أشهر.

وكان ماكرون قد صرح في قمة دول الساحل الخمس التي عقدت في كانون الثاني/يناير في مدينة بو (جنوب غرب فرنسا) "أعددت طريق خروج". وأضاف "بقيت بناء على طلب الدول لأنني اعتقدت أن الخروج كان نقطة تسبب زعزعة للاستقرار. لكن السؤال مطروح ولسنا في وارد البقاء هناك إلى الأبد".

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لا اتفاق عقب انتهاء محادثات الانقلابيين مع وفد الإيكواس

وحول تشاد حيث يرأس محمد إدريس ديبي  المجلس العسكري الانتقالي بعد مقتل والده الرئيس الراحل ادريس ديبي إتنو في نيسان/ إبريل الماضي، يرى إيمانويل ماكرون أن "الأمور واضحة"، مضيفا "نحن ندعم ونساعد دولة ذات سيادة حتى لا تواجه زعزعة للاستقرار أو تجتاحها مجموعات متمردة وجماعات مسلحة. لكننا نطالب بانتقال وشمول سياسي".

وأوضح ماكرون أنه أجرى عند حضوره جنازة إدريس ديبي "حوارا طويلا" مع محمد ديبي عشية قمة لمجموعة دول الساحل الخمس. وقال "في صباح اليوم التالي ذهبنا مع رؤساء الدول الآخرين لمقابلته لنطلب منه هذا الانفتاح السياسي بدعم من الاتحاد الأفريقي".

وحذر الرئيس الفرنسي من فشل في سياسة التنمية في إفريقيا. وصرح "أقولها بكل وضوح، إذا كنا متواطئين في فشل إفريقيا، فسيتوجب محاسبتنا لكننا سندفع ثمنا غاليا أيضا خصوصا على صعيد الهجرة".

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وأكد من جديد أنه يجب بالتالي "الاستثمار بشكل مكثف" في نهاية وباء كوفيد -19 "بما يعادل خطة مارشال" مؤكدا أن المجتمع الدولي يجب أن يكون "سخيا" في القبول عن التنازل عن جزء من الديون لمساعدة الأفارقة على بناء مستقبلهم.

و.ب/ع.غ (أ ف ب)

 

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