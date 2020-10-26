 ماكرون يعلن إعادة فرض إجراءات العزل العام لاحتواء كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.10.2020

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أخبار

ماكرون يعلن إعادة فرض إجراءات العزل العام لاحتواء كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة تطبيق إجراءات العزل العام على مستوى البلاد لاحتواء جائحة كورونا. وستغلق الحانات والمطاعم و"المتاجر غير الرئيسية" حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر، لكن المدارس ستظل مفتوحة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن إعادة فرض إجراءات العزل العام لاحتواء كورونا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن إعادة فرض إجراءات العزل العام لاحتواء كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2020) إن فرنسا سوف تعود إلى حالة الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا اعتباراً من يوم الجمعة المقبل وحتى الأول من كانون الأول/ديسمبر "على أقل تقدير" لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

مختارات

لاتزال أعداد الإصابات بفيروس كورونا تشهد ارتفاعا حول العالم. وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية فإن إجمالي عدد الإصابات عالمياً يقترب من 44 مليونا، بينما وصل عدد الوفيات إلى مليون و167 ألف حالة.

الإصابة بفيروس كورونا مرتبطة بشكل وثيق بالمناعة الخاصة بكل إنسان. في بريطانيا صدرت دراسة حديثة تؤكد أن المناعة لدى البريطانيين تراجعت بشكل واضح في الأشهر الأخيرة. فما تأثير ذلك على تفاقم انتشار الوباء؟

أعلن الرئيس الفرنسي عزمه تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا، مطالباً بتحرك أوروبي "قوي وسريع" عبر "الإنعاش" الاقتصادي، هذا فيما حذر رئيس الوزراء البريطاني من أن حالات كورونا قد تكون "أعلى بكثير" مما تم الإبلاغ عنه.


وقال ماكرون للشعب الفرنسي في خطاب بثه التلفزيون إن المواطنين سيحتاجون مرة أخرى إلى تصريح موقع لمغادرة منازلهم، والذي لن يسمح به إلا لعدد محدود من الأسباب، لكن المدارس والمكاتب الحكومية ستظل مفتوحة.
وأضاف ماكرون بعد يوم واحد من تسجيل فرنسا أكثر من 500 حالة وفاة، وهو أسوأ رقم حتى الآن منذذروة الجائحة الأولى في نيسان/أبريل: "الفيروس ينتشر في فرنسا بسرعة لم تتنبأ بها حتى أكثر التوقعات تشاؤماً".
وأكد الرئيس الفرنسي أنه لا يوجد حل آخر ممكن، مثل السعي إلى حصانة القطيع أو فرض الإغلاق على الأشخاص الضعفاء والأكثر عرضة للإصابة فقط، محذراً من بلاده قد تسجّل "400 ألف وفاة إضافية على الأقل" في غضون أشهر في حال عدم التحرك في مواجهة كوفيد-19.
وتعيد الإجراءات الجديدة للأذهان إجراءات العزل العام التي فُرضت في فرنسا لمدة ثمانية أسابيع في الربيع عندما وصلت الإصابات والوفيات من المرض إلى ذروتها.
وقال ماكرون إن الحانات والمطاعم و"المتاجر غير الرئيسية" ستغلق في البلاد بدءاً من الجمعة، مضيفاً أن "المتاجر التي صنّفت في الربيع على أنّها غير رئيسية، خاصة الحانات والمطاعم، ستغلق".
وفقاً لبيانات رويترز فقد تخطت وفيات كورونا في فرنسا 35 ألفاً وهي سابع أعلى حصيلة وفيات بهذا المرض في العالم.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

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  • USA, Los Angeles: 92. Oscarverleihung im Dolby Theatre - Tom Hanks und Rita Wilson (picture-alliance/AP/J. Strauss)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته

    الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.

  • Großbritannien Prinz charles mit Coronavirus infiziert (picture-alliance/dpa/PA-Wire/C. Jackson)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

    حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.

  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز

    في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".

  • Coronavirus | Placido Domingo positiv getestet (picture-alliance/AP Photo/L. Balogh)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو

    أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".

  • Frankreich Prinz Albert von Monaco (picture-alliance/MediaPunch/D. Van Tine)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    الأمير ألبير الثاني

    أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.

  • Friedrich Merz Politischer Aschermittwoch - CDU Thüringen (picture-alliance/dpa/M. Schütt)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    السياسي الألماني فريدريش ميرتس

    أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.

  • Fatih Terim (Picture alliance/AA/M. Pala)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم

    أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen v Bayern München | (1:2) (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه

    رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.

  • USA Basketball Golden State Warriors holen NBA-Titel Kevin Durant (Reuters/USA Today Sports/M. Davey)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت

    أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".

  • Großbritannien London - Britische Schauspielerin Indira Varma (picture-alliance/matrixpictures)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    الممثلة البريطانية إنديرا فارما

    أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.

  • Schauspieler Kristofer Hivju (Getty Images/R. Polk)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    كريستوفر هيفغو

    فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.

  • Peter Dutton (picture-alliance/dpa/AAP/D. Clark)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

    وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون

    في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد


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