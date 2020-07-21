 ماكرون يطالب بتحرك أوروبي لوقف ″استفزازات″ تركيا في شرق المتوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ماكرون يطالب بتحرك أوروبي لوقف "استفزازات" تركيا في شرق المتوسط

ندد الرئيس الفرنسي بـ "انتهاك" تركيا لسيادة اليونان وقبرص وطالب بردٍّ أوروبي على وصفها بـ"الاستفزازات" في شرق المتوسط. وأنقره تتهمه بـ"تقويض فرص السلام في ليبيا".

Russland Macron bei Putin (picture-alliance/Tass/dpa/M. Metzel)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين اليوم الخميس (23 يوليو/تموز) وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس في قصر الإليزيه "في هذا الجزء من البحر المتوسط، الذي يعتبر حيويا لبلدينا.. تعد قضايا الطاقة والأمن جوهرية. الأمر يتعلق بصراع على النفوذ لا سيما من جانب تركيا وروسيا اللتين تؤكدان وجودهما أكثر فأكثر، وفي مواجهة ذلك لا يفعل الاتحاد الأوروبي حتى الآن شيئا يذكر".

مختارات

الخلاف بين تركيا وفرنسا بسبب مواجهة بحرية أمام السواحل الليبية يزداد حدة. حكومة باريس غادرت مهمة الناتو "سي غارديان" ووزير الخارجية التركي داوود أوغلو يريد الحصول على اعتذار. (03.07.2020)

بعد تنديد ماكرون بـ"المسؤولية التاريخية والإجرامية" لتركيا في ليبيا، استنكرت أنقرة سعي باريس لتحقيق مصالحها في ليبيا "بعقلية تدميرية"، متهمة إياها بالسعي لتعزيز الوجود الروسي في البلد الغارق في فوضى النزاعات. (30.06.2020)

وضع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني الذي يسمح بفرض عقوبات على تركيا. دول الاتحاد غاضبة من قيام تركيا بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل جزيرة قبرص، فيما تصر أنقرة على ما تصفه بـ"حقوقها في شرق المتوسط". (11.11.2019)

أفادت تقرير إعلامية أن تركيا واليونان كانتا على وشك الدخول في صدام عسكري مساء الثلاثاء. وقالت صحيفة "بيلد" إن "البوارج كانت في طريقها (للمعركة)، والطائرات الحربية كانت تحلق في الجو، قبل أن يأتي الإنقاذ من ألمانيا". (22.07.2020)

 وتابع "سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوروبا وهذا أمر لن تدعه فرنسا يحدث".

جاءت تصريحات ماكرون بعد أن أصدرت البحرية التركية يوم الثلاثاء بيانا عن إجراء أعمال مسح في منطقة بحرية بين قبرص وجزيرة كريت في خطوة قالت اليونان إنها محاولة من جانب أنقرة للتعدي على رصيفها القاري. وقالتالبحرية اليونانية الأربعاء إنها نشرت بوارج في بحر إيجه بعدما أعلنت حال "التأهب" بسبب الأنشطة التركية  لاستكشاف موارد الطاقة قرب جزيرة يونانية في منطقة تقول تركيا إنها ضمن جرفها القاري.

وأضاف الرئيس الفرنسي "أقف بالكامل وراء قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية لسيادتهما. فمن غير المقبول أن يتعرض المجال البحري لدول أعضاء (في الاتحاد الأوروبي) للانتهاك والتهديد. ويجب معاقبة من يفعلون ذلك".

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات على تركيا  بسبب أنشطة الحفر في شرق المتوسط لكن ماكرون قال إن وقف الانتهاكات يتطلب المزيد من العقوبات.

مشاهدة الفيديو 34:59

الخلاف المتصاعد بين فرنسا وتركيا حول ليبيا.. إلى أين؟

كما طالب ماكرون، الذي ينتقد تركيا منذ شهور بسبب دورها في ليبيا، الاتحاد الأوروبي بالعمل على فرض عقوبات على المتورطين في الصراع في ليبيا. وأضاف "من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء في تحرك حقيقي صوب حل سياسي للصراع الليبي". وتابع الرئيس الفرنسي إنه لا يمكن السماح لقوى أجنبية "مهما كانت" بانتهاك حظر دولي على إرسال الأسلحة إلى الدولة الغارقة في حرب.

من جهتها انتقدت أنقرة، التي تدعم حكومة الوفاق الليبية، ماكرون بشدة واتهمته بتقويض فرص تحقيق السلام في ليبيا بدعمه لخليفة حفتر، حسب ما صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الخميس. وقال قالن إن "الرئيس ماكرون شديد العدوانية في نهجه في ليبيا ... وأعتقد أنه يحاول التأكيد على نوع من القيادة في شمال إفريقيا". وأضاف قالن أن ماكرون اتهم تركيا ظلما بأنها "الجانب المعتدي"، مشيرا إلى أن "هذا النوع من التصرف يقوض الأمن في شمال إفريقيا".

وفرنسا التي تنفي دعمها لحفتر، لكن يعتقد على نطاق واسع أنها تفضله، دانت أنقرة الشهر الماضي بعدما قالت إن واحدة من سفنها المنضوية في "عملية إيريني" تعرّضت لومضات إشعاعات رادار من فرقاطة تركية عندما كانت تفتّش شحنات في طريقها إلى ليبيا.

ع.ج.م/و.ب (رويترز، أ ف ب، دب أ)

  • Die Kuppelbasilika Hagia Sophia - Foto: imago/blickwinkel

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    معلم من معالم العمارة

    في عام 532 ميلادية أمر الإمبراطور الروماني جستنيان، الذي كان يقيم آنذاك في القسطنطينية ببناء كنيسة صخمة "ليس لها مثيل منذ خلق آدم ولا شبيه في قادم الزمن." وشارك في العمل 10 آلاف عامل. وبعد مرور 15 عاما تم افتتاح المبنى. وبقيت تلك الكنيسة على مدار ألف عام أكبر كنيسة في العالم المسيحي.

  • Innenraum der Hagia Sophia - Foto: Burak Kara/Getty Images

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    مكان تتويج حكام بيزنطة

    ويقال إن جستنيان استثمر ما يقرب من 150 طناً من الذهب في بناء آيا صوفيا. مع ذلك فقد وجب إجراء تحسينات على المبنى. فالقبة كانت في البداية مسطحة للغاية وانهارت عند وقوع أحد الزلازل. "آيا صوفيا" ومعناها "الحكمة المقدسة" اعتبرت مباشرة كنيسة الدولة. ومنذ منتصف القرن السابع الميلادي جرى هنا تتويج جميع حكام بيزنطية تقريباً.

  • Sultan Mehmet II. (der Eroberer), Darstellung aus den Sarayı-Albums - - Foto: Bilkent University / Sinan Bey (public Domain)

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    التحول من كنيسة إلى مسجد

    في عام 1453 سقطت القسطنطينية في يد السلطان العثماني محمد الفاتح، الذي أعلن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد. وحل الهلال مكان الصلبان، ودمرت أجراس الكنيسة والمذبح وجرى تفكيك الفسيفساء والجداريات. كما أقيمت أول مئذنة بالمبنى فأعطته مظهراً إسلامياً.

  • Der türkische Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk - Foto: ddp images/AP Photo

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    التحول من مسجد إلى متحف

    في عام 1934 أمر مؤسس الدولة التركية الحديثة؛ مصطفى كمال أتاتورك بتحويل آيا صوفيا إلى متحف. ومع أعمال الترميم المكلفة لآيا صوفيا كانت هناك نية لعدم الإنحياز لدين معين فتم حينها إظهار لوحات الفسيفساء البيزنطية مرة أخرى. كما كان هناك حرص على عدم تدمير البنايات الإسلامية اللاحقة. وفي 10 يوليو 2020، ألغت محكمة تركية عليا مرسوم عام 1934، مما مهد الطريق لتحويله إلى مسجد.

  • Schriftzüge Mohammed und Allah sowie eine Ikone von Maria und Jesus - Foto: BULENT KILIC/AFP/Getty Images

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    الإسلام والمسيحية على قدم المساواة

    التاريخ المضطرب لآيا صوفيا يتضح اليوم للزوار في كل ركن من أركان البناية المعلمة. كتابات مثل "الله" و"محمد" تحيط بأيقونة مريم العذراء مع الطفل يسوع في حجرها. ومن الجدير بالذكر أن النوافذ الأربعين في القبة الكبيرة تسمح بمرور الضوء وتمنع انتشار الشقوق وتدمير القبة. في عام آيا صوفيا 1985 أعلنت اليونسكو المبنى كأحد مواقع التراث الإنساني.

  • Jesus-Mosaik (Mitte) - Foto: STR/AFP/Getty Images

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    أيقونات بيزنطية

    الفسيفساء الرائعة المعروضة على جدار الرواق الجنوبي لآيا صوفيا تعود للقرن الـ 14 الميلادي. وحتى وإن لم تكن كاملة إلا أن الوجوه المشكلة بالفسيفساء لازالت واضحة جداً للعيان. في المنتصف صورة يسوع كحاكم للعالم، وعن يساره ماريا وعن يمينه يوحنا.

  • Papst Benedikt XVI. besucht die Hagia Sophia - Foto: PATRICK HERTZOG/AFP/Getty Images

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    ليس مكانا للعبادة

    الصلاة في آيا صوفيا ممنوعة اليوم. وقد التزم بذلك أيضاً البابا بنديكت السادس عشر، عندما زار البازيليكا في عام 2006. وجرت زيارته في ظل إجراءات أمنية مشددة، فقد سبقتها احتجاجات للقوميين ضد زيارة البابا. ومؤخراً، جمع شباب الأناضول الوطني المحافظ 15 مليون توقيع لأجل إعادة المتحف ليكون مسجداً من جديد.

  • Blaue Moschee und Hagia Sophia - Foto: picture-alliance/Arco

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    قيمة رمزية كبيرة

    المنطقة المجاورة لآيا صوفيا لا تنقصها البنايات الإسلامية: ففي الجهة المقابلة مباشرة ترتفع مآذن جامع السلطان أحمد، المعروف أيضا باسم "المسجد الأزرق" (يمين). ويدعو القوميون إلى إعادة آيا صوفيا لتكون مسجدا، لأنه يرمز إلى فتح القسطنطينية على يد العثمانيين. وفي نظرهم أنه يجب حماية هذا التراث الإسلامي.

  • Patriarch Bartholomäus I. - (c) dpa

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    مطلب المسيحيين الأرثوذكس

    برتلماوس الأول بطريرك القسطنطينية؛ الرئيس الشرفي لجميع المسيحيين الأرثوذكس يطالب هو أيضاً بحقوق في آيا صوفيا. ويدعو منذ سنوات، لفتح الكنيسة (البازيليكا) مرة أخرى للقداس المسيحي. ويقول إن آيا صوفيا "بنيت لتكون شاهداً على الإيمان المسيحي" وينبغي أن تكون بمثابة "مكان ورمز للاجتماع والحوار والتعايش السلمي بين الشعوب والثقافات"، حسب تعبيره.

  • Die Hagia Sopia in Istanbul (Tuerkei), aufgenommen am 05.12.2012 kurz nach Sonnenaufgang. Die Hagia-Sopia war eine byzantinische Kirche, spaeter eine Moschee und beherbergt heute ein Museum, das Hagia-Sophia-Moschee-Museum. Foto: Marius Becker/dpa

    "آيا صوفيا" تحفة البوسفور تثير الجدل من جديد

    مسجد مرة أخرى.. قريباً؟

    ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا المرسوم الحكومي الذي استمر لعقود والذي حول آيا صوفيا إلى متحف، مما يمهد الطريق لتحويل المبنى إلى مسجد مرة أخرى، على الرغم من التحذيرات الدولية والمراجع المسيحية من هذه الخطوة وهو ما تتحفظ عليه الحكومة التركية.

    الكاتب: كلاوس داهمان/ صلاح شرارة/ ع.ح


مواضيع ذات صلة

Mittelmeer vor Zypern - Türkisches Bohrschiff Yavuz

"الحقوق" التركية في المتوسط .. هل تستند إلى أسس قانونية؟ 21.07.2020

تصاعد التوتر بين تركيا واليونان، بعد تخطيط أنقرة للتوسع في المياه البحرية المحيطة بها وإعلانها البدء في التنقيب عن النفط بالقرب من جزيرة كريت. فهل هذه التحركات التركية شرعية وفق القانون الدولي؟ خبيرة ألمانية تشرح.

Griechenland Athen | Bundesaussenminister | Heiko Maas

ألمانيا تطالب تركيا بوقف "الاستفزازات" في شرق المتوسط 21.07.2020

تتسبّب عمليات التنقيب التركية في شرق المتوسط بغضب أوروبي كبير، خاصة أن هناك من يدعو لفرض عقوبات على تركيا. ألمانيا بدورها ترفض هذه العمليات، لكنها لا ترغب بتجاوز آليات الحل الديبلوماسي.

Frankreich Paris | Staatstreffen | Erdogan und Macron

شرق المتوسط ـ "ارتباك" باريس في مواجهة "استفزازات" أردوغان 08.07.2020

عرفت المواجهة بين فرنسا وتركيا تطورات دراماتيكية في عرض البحر الأبيض المتوسط كادت أن تتحول لاحتكاك عسكري مباشر بين البلدين العضوين في حلف الناتو. المفارقة أن باريس بدت وكأنها معزولة في هذه المواجهة أمام الغريم التركي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  