ماكرون يرى إمكانية تحقيق تقدم في المحادثات الروسية الأوكروانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء (الثامن من فبراير/ شباط 2022)، أنه يتوقع عقد قمة قريبا مع قادة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا، بعدما أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كييف.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي "نتوقع في المستقبل القريب.. أن يكون بإمكاننا عقد المحادثات المقبلة بين قادة صيغة النورماندي الرباعية"، في إشارة إلى المفاوضات الرامية لوضع حد للنزاع في شرق أوكرانيا.

يأتي تزامنا مع بدء روسيا لتدريبات تكتيكية في جنوب البلاد وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الرسوية (تاس)، بعد ساعات من إعلان باريس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وعد بعدم إجراء أي مناورات جديدة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في الوقت الحالي.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن متحدث باسم قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية قوله إن الأسابيع الثلاثة من المناورات التكتيكية الليلية ستشمل أنظمة صواريخ ودبابات ومركبات مدرعة.

ولم يوضح الإعلام الروسي ما إذا كانت المناورات تطوراً جديداً أو جزءا من خطط طويلة الأمد. وقالت موسكو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن ثلاثة آلاف مناورة ستجرى في المنطقة الجنوبية خلال عام 2022.

وحول هذه المناورات، نقلت الوكلة الفرنسية (أ ف ب) عن مسؤول فرنسي لم تسميه، بأنّ بوتين حين التقى بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الكرملين أمس الاثنين (الثامن من فبراير/ شباط)، وعد بعدم إجراء مناورات عسكرية جديدة قرب أوكرانيا في الوقت الحالي. لكن موسكو نفت ذلك واعتبرتها أنباء "غير صحيحة".

وحسب دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين فلم تتمكن روسيا وفرنسا بعد من التوصل إلى اتفاق على تخفيف التوتر حول أوكرانيا لكنه قال إن تخفيف التوتر مطلوب وإن الاجتماع وفر الأساس للمزيد من العمل بهذا الخصوص. وقال بيسكوف إن القوات ستعود لقواعدها في روسيا بعد التدريبات دون أن يحدد موعدا لذلك لكنه أشار إلى أن أحدا لم يقل أن القوات ستبقى في روسيا البيضاء.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي بعد محادثات مع الرئيسين الروسي والأوكراني أن تحقيق تقدّم باتّجاه خفض التوتر بات ممكنا. وقال "لدينا الآن إمكانية دفع هذه المفاوضات قدما" بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أنه يرى "حلولا ملموسة وعملية" لخفض التوتر بين موسكو والغرب.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)