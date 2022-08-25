 ماكرون يرحّب بمباراة وديّة بين الجزائر وفرنسا ″لتجاوز الماضي″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.08.2022

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ماكرون يرحّب بمباراة وديّة بين الجزائر وفرنسا "لتجاوز الماضي"

دعا الرئيس الفرنسي لتجاوز صفحة الماضي في العلاقات بين فرنسا والجزائر وذلك خلال زيارته الرسمية التي تتزامن مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر، كما رحب بفكرة اقامة مباراة "ودية" بين منتخبي البلدين.

الرئيسان الفرنسي ماكرون والجزائري تبون (25/8/2022)

يزور ماكرون الجزائر بهدف "إعادة بناء" العلاقات الثنائية بين البلدين وطيّ صفحة الخلافات المثقلة بأعباء الماضي

قال الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون  الجمعة (26 أغسطس/آب 2022) إن البحث عن "الحقيقة" أهم من "الندم" بشأن المسائل المرتبطة باستعمار الجزائر التي تسبب خلافات متكررة بين البلدين.

مختارات

بعد أزمة حادة في العلاقات، وفي ظل متغيرات إقليمية ودولية كبيرة، توجد دوافع وحوافز متبادلة بين فرنسا والجزائر للتقارب. بيد أن الطريق لتحقيق ذلك لا يبدو مفروشا بالحرير بسبب قضايا الماضي الشائكة وملفات الحاضر الصعبة.

تدشّن الجزائر الثلاثاء احتفالات عيد الاستقلال باستعراض عسكري غير مسبوق في العاصمة يخلّد الذكرى الستين لنهاية الاستعمار بعد 132 سنة من الوجود الفرنسي، بحضور قادة عرب.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من زيارته إلى الجزائر "في ما يتعلق بمسألة الذاكرة والمسألة الفرنسية الجزائرية، كثيراً ما أسمع دعوات إلى الاختيار بين الفخر والندم. أنا أريد الحقيقة والاعتراف (لأنه) بخلاف ذلك لن نمضي قدماً أبداً".

ويزور الرئيس الفرنسي  الجزائر في رحلة تستغرق ثلاثة أيام، هدفها "إعادة بناء" العلاقات الثنائية بين البلدين وطيّ صفحة الخلافات التي لا تزال مثقلة بأعباء الماضي، تزامناً مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962.

ورسّم الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري الخميس المصالحة بينهما بعد أشهر من الخلافات الدبلوماسية، لا سيما حيال الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962).

مصالحة من بوابة "كرة القدم"

ورداً على سؤال حيال إمكانية إقامة مباراة ودية في كرة القدم بين منتخبي "الديوك" و"محاربي الصحراء"، قال ماكرون "أعتقد أنه سيكون شيئًا جيدًا لتجاوز الماضي"، خصوصاً وأن المباراة الأخيرة التي جمعت المنتخبين كانت قبل أكثر من 20 عاماً وتحديداً في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وانتهت باقتحام الجماهير الجزائرية للملعب قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه "من الواضح أننا سنتحدث عن ذلك مع الرئيس ( عبد المجيد تبون ) وفريقه، فلست أنا من يقرّر، وكذلك سيعتمد الأمر أيضاً على ما تسمح به المنافسات (الرياضية) المقبلة، بالنسبة للبعض، أتمنى لنا ذلك". وتابع "أعتقد أن الرياضة يجب أن تُصالح، ولهذا السبب سأكون غداً في وهران مع رياضيينا تحسباً لدورة الألعاب الأولمبية 2024 التي تنظم في باريس".

وأكد ماكرون على أن "الثقافة، كما ذكرت يوم أمس في المؤتمر الصحافي، والرياضة، هما مجالان يجب أن نكون (نحن والجزائر) فيهما معاً، لذلك في بعض الأحيان يمكننا التنافس، لكننا نتنافس بطريقة ودية".

فرنسا "لاتتسول" الغاز من الجزائر

من ناحية أخرى، أشاد ماكرون بمساهمة  الجزائر في "تنويع" مصادر إمدادات الغاز لأوروبا من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا، وأكد: "لسنا في منافسة مع إيطاليا" على الغاز الجزائري، مشدداً على "ضعف أهمية الغاز في مزيج الطاقة" بفرنسا.

العلاقات الجزائرية الفرنسية في ذكرى "اتفاقيات إيفيان"

وأضاف "أشكر الجزائر" على زيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا، هذا جيد لإيطاليا وهو جيد لأوروبا ويعزز تنويع (المصادر) في أوروبا" التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي.

ونفى ماكرون أن تكون فرنسا قد جاءت "لتتسول" الغاز من الجزائر، كما جاء في بعض التعليقات الإعلامية، لأن "فرنسا تعتمد بنسبة قليلة على الغاز في احتياجاتها من الطاقة اي حوالي 20 بالمئة وفي المجموع، تمثل الجزائر 8 إلى 9 بالمئة". وأضاف "لسنا في وضع حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير المعطيات"، مشيراً إلى أن فرنسا "ضمنت احتياجاتها" لفصل الشتاء و"المخزونات في حدود 90 بالمئة".

وبالمقابل أكد "أنه لأمر جيد جداً أن يكون هناك تعاون متزايد ومزيدا من الغاز تجاه إيطاليا"، مشددًا على الحاجة إلى "التضامن الأوروبي".

وتعد الجزائر أول مصدّر للغاز في افريقيا وتمد أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها.

محاربة الهجرة غير النظامية

ودعا ماكرون إلى "العمل معًا" مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون من أجل تعاون "أكثر فاعلية" في محاربة الهجرة غير القانونية وفي نفس الوقت "أكثر مرونة" بشأن الهجرة "الانتقائية".

وقال ماكرون: "ما قررناه هو العمل معاً وفي مناخ من الثقة الجماعية (...). سنكون صارمين للغاية لكي نكافح معاً الهجرة غير الشرعية والشبكات (الإجرامية) وسنكون أكثر فاعلية بكثير في استباق (الهجرة غير النظامية) وحتى نتمكن من مرافقة (المهاجرين غير النظاميين) بشكل أكثر فاعلية ".

وأضاف "نودّ اعتماد مقاربة أكثر مرونة بكثير للهجرة الانتقائية، أي أسر مزدوجي الجنسية، إنما كذلك الفنانين والرياضيين ورجال الأعمال والسياسيين الذين يغذون العلاقات الثنائية".

وأوضح "في هذا السياق ، نود أن نكون قادرين على تحسين قضية المواعيد" للحصول على تأشيرات الدخول و"إذا قمنا بتبسيط الإجراءات قليلاً، (سيتيح ذلك) الحصول على وضوح أسرع وتجنب تكبد الكثير من التكاليف".

وأقرّ الرئيس الفرنسي بأن مسألة التأشيرات من المواضيع "الحساسة" ومصدر "توتر" بين البلدين. وأشار إلى انه خلال اللقاء مع الرئيس تبون "تحدثنا مطولاً  حول هذا الملف، حتى منتصف الليل " و"كلفنا به وزراءنا، وبالتالي سيتقدم في الأسابيع والأشهر المقبلة". واعتبر أن هذا الملف يتطلب "احتراسا" و "انضباطا" و"دقّة من الجانبين" لتجنب "سوء التفاهم".

وخفضت باريس بنسبة 50% عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر وكذلك المغرب، في سياق الضغط على حكومات تعتبر غير متعاونة في إعادة قبول مواطنيها المطرودين من فرنسا.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

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  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

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  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

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  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

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  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

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  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

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  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

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  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

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  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

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    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

    الكاتب: إيمان ملوك


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