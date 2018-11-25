 ماكرون يبحث عن حلول في مواجهة ″السترات الصفراء″ | أخبار | DW | 02.12.2018

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أخبار

ماكرون يبحث عن حلول في مواجهة "السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس اجتماع أزمة بحثا عن حلول لأعمال العنف غير المسبوقة والفوضى التي شهدتها باريس في إطار تحرك "السترات الصفراء". والمعارضة تطالب بحل الجمعية الوطنية.

Macron Arc de Triomphe Ausschreitungen Gelbwesten (picture alliance/dpa/T. Camus)

ماكرون يزور المنطقة التي سادتها احتجاجات عنيفة في باريس

اجتمع الرئيس ماكرون الذي عاد في صباح اليوم الأحد (الثاني من كانون الاول/ ديسمبر 2018) من قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، برئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير و"الأجهزة المختصة" لإيجاد حل لتحرك يبدو أنه خرج عن السيطرة ولدرس أحداث أمس السبت، التي شهدت خلالها الأحياء الراقية في باريس عصيانا وأعمال عنف.

ونفى مصدر رئاسي فرنسي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بحث فرض حالة الطوارئ خلال اجتماع وزاري اليوم الأحد. وأضاف المصدر أن الاجتماع تناول سبل تهيئة قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات في المستقبل في أعقاب أحداث الشغب التي اندلعت في باريس أمس السبت. وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت اليوم أن ماكرون بحث فرض إعلان حالة الطوارئ. 

مختارات

في السبت الثالث على التوالي، خرج من جديد متظاهرو "السترات الصفراء" إلى الشانزليزيه في قلب العاصمة الفرنسية، ومن جديد أيضا تسلل وسطهم مثيرو الشغب، لتقع صدامات مع الشرطة التي ردت بقنابل بالغاز وقبضت على أكثر من مائة شخص. (01.12.2018)

انطلقت مظاهرات مجموعة في فرنسا معروفة باسم "السترات الصفراء" احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود في البداية. غير أنها وسعت نطاق مطالبها للتنديد بنظام الضرائب بشكل عام. في حين يتساءل العديد عن خلفية هؤلاء المحتجين. فمن هم؟ (26.11.2018)

وشارك 136 ألف شخص السبت في كافة أنحاء فرنسا في اليوم الثالث لتعبئة "السترات الصفراء" والذي أصيب خلاله 263 شخصا بجروح مقابل 166 ألفا السبت الماضي.

وفي باريس تم اعتقال 412 شخصا وتوقيف 378 على ذمة التحقيق بحسب حصيلة رسمية لمديرية الشرطة التي قدرت عدد الجرحى في العاصمة الفرنسية ب133.

وليل السبت/ الأحد قتل سائق سيارة في آرل (جنوب شرق) بعد ان اصطدم بشاحنة متوقفة بسبب زحمة سير نتيجة حاجز لـ "سترات الصفراء". ويرفع الحادث إلى ثلاثة عدد القتلى منذ إطلاق التحرك قبل ثلاثة أسابيع.

ومساء السبت في حين كانت سيارات تحترق وتتعرض محال تجارية للتخريب وتقام حواجز بين المباني الفخمة، اتهم ماكرون المتظاهرين بأنهم "يريدون فقط إشاعة الفوضى".

ولم يستبعد وزير الداخلية كريستوف كاستانير إمكانية فرض حالة الطوارئ تفاديا لأي أعمال عنف جديدة السبت المقبل. ودعا رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه اليوم الأحد الحكومة الى تقديم "رد سياسي" على الأزمة معتبرا أنه "لا يحق" للحكومة "بسبت أسود ثالث" في باريس. وبات على الحكومة إيجاد رد أمني على أعمال المخربين، لكنها لم تعد قادرة على التغاضي عن "الغضب المشروع للسترات الصفراء" بحسب عبارة الرئيس.   

  

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris (Reuters/S. Mahe)

لم تشهد باريس مثل هذه الاحداث منذ عقود

وبعد أحداث السبت التي تخللتها أيضا أعمال عنف ومواجهات في الضواحي لمح مسؤولون إلى أنه سيكون هناك تغيير أقله في شكل عمل الحكومة.

وقال المسؤول الجديد عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" ستانيسلاس غيريني لصحيفة "لوباريزيان"، "أخطأنا بحيث ابتعدنا كثيرا عن واقع الفرنسيين".

لكن المعارضة تطالب مثل قسم من "السترات الصفراء" أولا ببادرة قوية من الحكومة بدءا بتجميد رفع الضرائب على المحروقات.

المعارضة تطلب حل الجمعية الوطنية

وفي صفوف اليمين دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه مجددا إلى استفتاء حول السياسية البيئية والضريبية لإيمانويل ماكرون. وطلبت مارين لوبن (يمين متطرف) لقاء ماكرون مع زعماء الأحزاب السياسية المعارضة. كما طالبت بحل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة.

وفي معسكر اليسار طلب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور تشكيل لجان حول القدرة الشرائية. أما جان لوك ميلانشون زعيم حركة "فرنسا المتمردة" فدعا إلى إعادة فرض الضريبة على الثروة مشيدا ب"تمرد المواطنين الذي يثير الخوف لدى ماكرون والأثرياء".

ووسط هذه المطالب التي وضع معظمها على الطاولة منذ أيام، لم تغير الحكومة حتى الآن موقفها. وذكر المتحدث باسم الحكومة بنجامان غريفو أن السلطة التنفيذية "مستعدة" للتحاور مع ممثلي "السترات الصفراء الأحرار" الذين كتبوا مقالة في صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" دعوا فيها إلى الخروج من الأزمة. 

م.أ.م/ ع.خ (أ ف ب)

  • Paris Angela Merkel & Emmanuel Macron (Reuters/S. Mahe)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    زار إيمانويل ماكرون برلين بعد يوم واحد من دخوله قصر الاليزيه، في إشارة إلى قوة العلاقات الألمانية الفرنسية. كما أن اهتمام ماكرون بمخططات إصلاح منطقة اليورو التى توليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اهتماما كبيرا، أسهم في تعزيز علاقة باريس مع برلين، هذه العلاقة التي تعد الشريان المغذي للوحدة الأوروبية.

  • Mali Macron fordert mehr Einsatz von Deutschland und Europa (Reuters/C. Petit Tesson)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    قرار ماكرون المفاجئ بخفض ميزانية الانفاق العسكري بمقدار 850 مليون يورو، كان وراء استقالة قائد الاركان بيير دي فيلييه من منصبه الذي كان يشغله منذ ثلاث سنوات. وقد أدى ذلك الخفض إلى خلاف حاد بين الرجلين انتهى باستقالة دي فيلييه.

  • Frankreich Paris Amtseinführung Emmanuel Macron (Reuters/C. Hartmann)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    لاقى قرار منح بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، لقب السيدة الأولى معارضة شديدة من الحكومة. لأن منحها اللقب يعني تخصيص ميزانية لها وتعيين موظفين خاصين لها.

  • Frankreich Emmanuel Macron spricht während eines Sonderkongresses - Versailles (picture alliance/dpa/abaca/C. Liewig)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    إعلان ماكرون رغبته في خفض عدد أعضاء البرلمان بمقدار الثلث، وقرار الحكومة بخفض مساعدات السكن، أظهرت ملامح سياسته التقشفية. ما أدى إلى تراجع شعبيته بعد أربعة أشهر فقط من توليه منصبه.

  • Belgien internationale Presseschau zur Frankreich Wahl (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    حملة توقيع من قبل 23 وسيلة إعلامية فرنسية ضد "ممارسات حكومية" أثارت قلقها، أدت إلى التساؤل حول حرية الصحافة في ظل حكومة ماكرون.

  • Japan französische Präsidentschaftswahl in Tokio (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    بعد فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية تحت شعار "معا من أجل فرنسا" قبل أربعة أشهر، أظهرت إستطلاعات الرأي الأخيرة تراجع شعبية الرئيس الفرنسي، وتنشط نقابات العمال لجعل الـ 12 من سبتمبر/أيلول المقبل يوما وطنيا للاحتجاج ضد إصلاح قانون العمل.

  • Frankreich Macron nimmt Friedensgespräche für Libyen auf (Reuters/P. Wojazer)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    نجح ماكرون في بداية رئاسته بجمع بعض أطراف الصراع في ليبيا، حيث استطاع جمع خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" مع رئيس حكومة التوافق الوطني فايز السراج واتفاقهما على وقف إطلاق النار، في لقاء كان فيه الرئيس الفرنسي هو المستفيد الأكبر، بطرحه فكرة إنشاء مخيمات للاجئيين على الأراضي الليبية. وهو ما انتقدته منظمات حقوقية.

  • Frankreich Nationalfeiertag in Paris | Trump & Macron (picture-alliance/AP Photo/M. Euler)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال عسكري رسمي في باريس، في زيارة كان الهدف منها تعزيز العلاقات بين البلدين. كما أبدى ماكرون تفهمه لقرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما يسعى الرئيسان إلى تعزيز تعاون بلديهما في مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

    فاجأ ماكرون المتابعين للسياسة الفرنسية تجاه الأزمة السورية، حين صرح في لقاء صحفي بأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد شرطا فرنسيا لإيجاد حل للصراع القائم في سوريا. إعداد: فريدة تشامقجي


 

مختارات

حصيلة ماكرون بعد 100 يوم في الاليزيه!

علق الفرنسيون آمالا كبيرة على أصغر رئيس انتخبوه قبل نحو أربعة أشهر، إلا أن ماكرون ركز اهتمامه على الشأن الخارجي، متبعا سياسة تقشفية على المستوى الداخلي لم ترق للفرنسيين، ما أدى الى تراجع شعبيته. (21.08.2017)  

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تقوم حركة "السترات الصفراء" في فرنسا بمظاهرة احتجاج ضد قرارات للرئيس ماكرون، عن طريق شل حركة المرور في الطرق في أرجاء البلاد. وأصيبت سائقة بالذعر فصدمت متظاهرة وقتلتها بالخطأ، حسبما ذكر وزير الداخلية الفرنسي.

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في السبت الثالث على التوالي، خرج من جديد متظاهرو "السترات الصفراء" إلى الشانزليزيه في قلب العاصمة الفرنسية، ومن جديد أيضا تسلل وسطهم مثيرو الشغب، لتقع صدامات مع الشرطة التي ردت بقنابل بالغاز وقبضت على أكثر من مائة شخص.

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