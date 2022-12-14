ماكرون ردا على الانتقادات: "أتحمّل بالكامل" مسؤولية زيارتي لقطر

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2022) عن قراره زيارة قطر لدعم المنتخب الفرنسي خلال المونديال، رغم الاتهامات التي تربط الدولة الخليجية بالفساد في البرلمان الأوروبي، وسط احتمالات بتداعيات خطيرة.

وزار ماكرون قطر مساء الأربعاء لمشاهدة مباراة فرنسا والمغرب من مدرجات ملعب "ستاد البيت" بالدوحة في الدور نصف النهائي والتي فاز فيها المنتخب الفرنسي بهدفين لصفر، وسيعود إلى الدوحة الأحد لمشاهدة المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

وقال ماكرون الذي توجّه بعد ذلك إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي، "أتحمّل بالكامل" مسؤولية زيارة قطر. وأضاف لصحافيين سألوه عن الرحلة "أنا مرتاح تمامًا للأمر" وتابع: "دعمتُ قبل أربعة أعوام المنتخب الفرنسي في روسيا، وأنا أدعمه في قطر".

وبخصوص قضية الفساد المرتبطة بقطر قال ماكرون: علينا أولا معرفة الحقائق والمتورطين ثم نتخذ القرار الصحيح.

والأحد الماضي، حُبِست اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، احتياطيا في بلجيكا، للاشتباه في تلقيها أموالاً من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة التي تستضيف كأس العالم حالياً.

ويصوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على اقتراح من شأنه منع جماعات الضغط القطرية من دخول مقره.

وكانت أصوات في المعارضة الفرنسية قد علت قبيل توجه ماكرون إلى قطر. وقال مانويل بومبار المنسق المقبل لحركة "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) لإذاعة فرانس انتر "أعتقد أنه مخطئ، يمكننا أن نحترم حماس الجماهير (لفريق فرنسا) لكن الأمر ليس نفسه حين يقدم دعمه السياسي (لقطر) عبر التوجه الى هناك".

وأضاف النائب عن منطقة رون أن "المنتخب الفرنسي بحاجة إلى مشجعيه للفوز وبدون شك ليس لحضور إيمانويل ماكرون في المدرجات، في المقابل أن حقوق الإنسان في قطر بحاجة للتحرك الدبلوماسي الفرنسي".

في مدرجات "استاد البيت" بالدوحة، تفاعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحرارة مع الهدف الثاني لبلاده في شباك منتخب المغرب بنصف نهائي كأس العالم 2022.

من جهته دعا النائب الأوروبي والمرشح السابق للرئاسة عن الخضر يانيك جادو مجددا الى "مقاطعة سياسية لكأس العالم" وهو ما يعتبر أنه بات ضروريا أكثر مع إيداع نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي السجن بتهمة الفساد في قضية تتعلق بقطر.

وكتب على تويتر "نعلم منذ سنوات أن كأس العالم هذا هو مأساة بيئية واجتماعية، هناك تحقيق في فرنسا في ميثاق فساد مرتبط في البرلمان الأوروبي: أطلب من إيمانويل ماكرون عدم الذهاب إلى قطر الأربعاء".

شولتس والعاهل المغربي يهنئان ماكرون

وفي سياق متصل هنأ المستشار أولاف شولتس المنتخب الفرنسي بفوزه وقال عن ماكرون: "لقد فعل شيئًا عندما ذهب إلى قطر". وكان شولتس قد ناب عن ماكرون في قمة الاتحاد الأوروبي مع دول الآسيان في بروكسل يوم أمس الأربعاء.

وأجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي أعرب فيه "عن تهانئه" لتأهّل "منتخب الديوك" إلى نهائي المونديال، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء. وتأتي هذه التهنئة عشية زيارة تقوم بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى المملكة بعد أشهر من التوترات بين البلدين. أما ماكرون نفسه فسيقوم بزيارة دولة إلى الرباط في مطلع 2023.

ماكرون في غرفتي ملابس المنتخبين

وأعرب الرئيس الفرنسي عن فخره بتأهل منتخب بلاده للمباراة النهائية وأشاد ماكرون باللاعبين في غرفة الملابس عقب المباراة، كما دعم المدرب ديشامب. وقال ماكرون: "يحتاج مواطنونا لتلك السعادة البسيطة والفرحة، الرياضة تقدم ذلك لنا وخاصة كرة القدم، أنا الآن أفضل بكثير مما كنت عليه قبل ساعة ونصف الساعة". وأوضح الرئيس الفرنسي: "نرغب في العودة بالكأس وبالطبع المدرب ديشامب يجب أن يبقى، هذا الفريق الفرنسي يجعلني فخورا جدا".

والتقطت صورة للرئيس الفرنسي خلال مصافحة نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي بوجود زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي. وكشف الصحفي الرياضي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن ماكرون توجه إلى غرفة تغيير الملابس للمنتخب المغربي عقب المباراة وقال لسفيان أمرابط أمام باقي لاعبي الفريق إنه أفضل لاعب خط وسط بالبطولة.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)