 ماضي ألمانيا ومقترح لترسيخ حب الوطن في قلوب الألمان | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.06.2023

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سياسة واقتصاد

ماضي ألمانيا ومقترح لترسيخ حب الوطن في قلوب الألمان

يرى الاتحاد المسيحي الديمقراطي حاجة لترسيخ حب الوطن بشكل متزايد في قلوب الألمان من أجل القضاء على الاستقطاب السياسي ومواجهة اليمين المتطرف وتعزيز الاندماج مع سكان شرق البلاد. خطوة صعبة بسبب تاريخ ألمانيا.

يرفع الألمان علم بلادهم خلال حضور المباريات الكروية

يرفع الألمان علم بلادهم خلال حضور المباريات الكروية

قدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض من يمين الوسط في ألمانيا اقتراحا إلى البرلمان الألماني الأسبوع الماضي أثار الكثير من الجدل حيال قضية ذات حساسية في البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلا وهي متى يمكن أن يشعر الألمان مجددا بالفخر لكونهم  ألمان ؟ 

ودعا الحزب إلى إعلان الثالث والعشرين من مايو / أيار من كل عام يوما وطنيا في البلاد للاحتفال بإقرار دستور البلاد  أو ما يُعرف بـ "القانون الأساسي" عام 1949 بالإضافة إلى تدشين "البرنامج الفيدرالي الجديد لتعزيز الوطنية" والذي سوف يتضمن خططا تهدف إلى:

· تعزيز تواجد الرموز الوطنية طوال العام خاصة العلم الألماني في الأماكن العامة.

· الاستماع إلى النشيد الوطني بوتيرة أكثر خلال المناسبات العامة.

· تمكين الجيش الألماني من إقامة احتفالات عامة كثيرة والاستعراض للتأكيد على الروابط بين القوات المسلحة والمجتمع المدني ولتعزيز روح الوطنية.

وقد سعى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بكل ما أوتيه من قوة للخروج بهذه الأفكار في إطار عبارات مثل الوطنية الحديثة التي تدعو المهاجرين للالتزام بالقيم المنصوص عليها في القانون الأساسي في قضية ظلت على الهامش السياسي.

ويأمل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في طرح قضية الوطنية  لمواجهة منافسيه في الانتخابات الذين يمثلون أقصى اليمين وتحديدا حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، حيث كتب زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز وألكسندر دوبريندت رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي في المقترح أن الشعور المتجدد بالفخر الوطني من شأنه أن يقاوم "الاستقطاب والانقسامات المتزايدة داخل مجتمعنا".

ثقافة الفخر وثقافة العار

وتكمن إشكالية قضية الوطنية في البلاد في أنها قديمة قدم الجمهورية الفيدرالية فيما مازال الأحساس بالكبرياء الجريح عقب الحرب العالمية الثانية محسوسا حتى الوقت الراهن في ألمانيا.

فقد أظهر استطلاع أجراه معهد إنسا عام 2021 أن 61٪ من الألمان يعتقدون أن المدارس يجب أن تعزز علاقة "أكثر إيجابية" لترسيخ ارتباط الأطفال بالمانيا، بيد أن تاريخ ألمانيا يعطى درسا بأن الوطنية قضية عميقة.

يرفع أنصار اليمين المتطرف العلم الألماني خلال احتجاجاتهم

يرفع أنصار اليمين المتطرف العلم الألماني خلال احتجاجاتهم

وفي هذا الصدد، طرح مارتن سابرو، الأستاذ الفخري بجامعة هومبولت في برلين والمدير السابق لمركز لايبنتز للتاريخ المعاصر في بوتسدام، تساؤلا في غاية الأهمية مفاده: "من يستطيع من دون تردد أو تثبيط أن يعلن ارتباطه بالأمة الألمانية؟"

وأضاف "هناك نصب تذكاري للهولوكوست في الحي الحكومي [في برلين] يخلد ذكرى مقتل ستة ملايين يهودي وملايين قُتلوا في الحرب. من الغريب الا ينتابنا شعورا مضطربا تجاه جنسيتنا."

الجدل حيال ألوان العلم الألماني

يشار إلى أن أسباب متجذرة تجعل  الوطنية  قضية غير مباشرة في ألمانيا كما هي في أي مكان آخر فألوان  العلم الألماني  وهي الأسود والأحمر والذهبي يراها كثيرون بأنها تنطوي على تاريخ مسيس ولم تسهم بشكل كبير في توحيد جميع الألمان بنفس الطريقة التي حققتها خمسون نجمة بيضاء و 13 شريطا في العلم الأمريكي.

جرى التلويح بالألوان الأسود والأحمر والذهبي لأول مرة من قبل عناصر فيلق جيش بروسيا التي كانت تحارب لتحرير أوروبا من الإمبراطورية الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت الذي احتل أجزاء كبيرة من ألمانيا آنذاك.

وكان الألوان الثلاثة راسخة في علم الاتحاد الألماني في أوائل القرن التاسع عشر ، فيما اعتمدت الجمعية الوطنية العلم نفسه في أعقاب ثورات عام 1848 مع تشابك الهوية الوطنية والحرية والحقوق الفردية مع موجة مناهضة للملكية.

أصبحت ألوان الأسود والأبيض والأحمر ألوان الاتحاد الألماني الجديد أو الرايخ الألماني الجديد عام 1871

أصبحت ألوان الأسود والأبيض والأحمر ألوان الاتحاد الألماني الجديد أو الرايخ الألماني الجديد عام 1871

بيد أن هذه الألوان لم تعد مقبولة مع زيادة قوة بروسيا وعودة الملكية فيما أصبحت الألوان الأسود والأبيض والأحمر ألوان الاتحاد الألماني الجديد أو  الرايخ الألماني الجديد عام 1871.

وفي عام 1919، حددت الجمعية الوطنية، التي اجتمعت في فايمار بعد انهيار الإمبراطورية الألمانية، الألوان الذهبي الأسود والأحمر مرة أخرى كعلم لجمهورية فايمار المؤسسة حديثا، بيد أن النازيين ألغوا هذا العلم مرة أخرى في عام 1934.

وحتى مع انتهاء الحرب، ظلت ألوان العلم الألماني قضية تثير الجدل، وفقا لما ذكره مارتن سابرو، الأستاذ الفخري بجامعة هومبولت في برلين.

وأضاف "كان هناك خلاف مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية" في إشارة إلى الدولة الألمانية الثانية  التي تأسست في أكتوبر/ تشرين الأول 1949 بعد أربع سنوات من نهاية الحرب العالمية أو ألمانيا الشرقية بعد تقسيم البلاد.

وقال  "لقد كانوا في الواقع أول من رشح الألوان الذهبي والأسود والأحمر وبعد ذلك قامت ألمانيا الغربية بالأمر نفسه. يدل ذلك  إلى المستوى الذي يمكن القول بأن هذا المزيج من الألوان يفتقر للأسس التقليدية حتى تسلم به المعسكرات السياسية المختلفة".

وفي عام 1919بعد انهيار الإمبراطورية الألمانية، جرى اختيار الألوان الذهبي الأسود والأحمر مرة أخرى كعلم لجمهورية فايمار المؤسسة حديثا

الألوان الذهبي، الأسود، والأحمر مرة أخرى كعلم لجمهورية فايمار

وخلال العقدين الماضيين، أصبح الألمان أقل قلقا بشأن رفع علم بلادهم عند تشجيع المنتخبات الألمانية فيما كان يُنظر إلى مونديال كأس العالم عام 2006 الذي نظمته ألمانيا باعتباره مصدر فخر حيث جرى رفع العلم الألماني من شرفات المنازل وداخل السيارات و اتّحدت البلاد خلف فريق يضم لاعبين من ثقافات مختلفة.

وحتى في السنوات القليلة الماضية، رفع أنصار حركة بيغيدا الألمانية المتطرفة المعادية للإسلام وحزب "البديل من أجل الشعبي" اليمني الشعبوي العلم الألماني خلال احتجاجاتهم.

ترسيخ "الوطنية الدستورية"

بدوره، قال المحلل السياسي أوي جون إن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يسعى إلى استعادة الكبرياء والفخر الوطني من أنصار وحركات اليمين المتطرف لكن من خلال إعادة إرساء تقليد "الوطنية الدستورية" بما يفيد بأن الوطنية ليست متجذرة في  الهوية الوطنية  ولكن في القيم المنصوص عليها في القانون الأساسي أو الدستور الألماني.

لوحة تعبر عن ثورة 1848

لوحة تعبر عن ثورة 1848

وفي مقابلة مع DW، أضاف جون، المحاضر في جامعة ترير، إن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يقول إن "القانون الأساسي الذي وضع أسس ديمقراطية مستقرة في ألمانيا يجب أن يكون مناسبة يُحتفى بها".

لكن جون غير متأكد حيال ما إذا كان رفع العلم سيحدث التأثير الذي يأمله حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي للفوز بأصوات الناخبين المؤيدين لحزب البديل اليميني الشعبوي  الذي يشهد حضورا قويا في استطلاعات الرأي الحالية، مضيفا "ستكون مهمة صعبة نظرا لأن العديد من الناخبين الداعمين لحزب البديل هم ناخبون لا يثقون بأحزاب الوسط مثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي."

ويتفق في هذا الرأي مارتن سابرو، الأستاذ الفخري بجامعة هومبولت في برلين، قائلا "أعتقد أن مثل هذه المحاولات عديمة الفائدة إذ من غير الممكن فرض مثل هذا الارتباط على مجتمع حديث".

 

بن نايت / م.ع

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • Lokomotive der Deutschen Reichsbahn

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    فولفغانغ إبل.. أول "مواطني الرايخ"

    فولفغانغ إبل من برلين الغربية هو أول من قال باستمرار وجود "دولة الرايخ". عمل إبل في خدمة القطارات المحلية ببرلين التي أدارتها آنذاك حكومة ألمانيا الشرقية تحت اسم "دويتشه رايشسبان". وعند تسريحه من وظيفته عام 1980، زعم بأنه كان موظفا حكوميا بالفعل في "دولة الرايخ" ولا يمكن إقالته من قبل مؤسسة قامت بعد الحرب. لكنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها ليتبنى بعد ذلك نظريات متطرفة وعنصرية.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثها بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها.

  • Festnahme Heinrich XIII Prinz Reuß /Razzia Reichsbürger-Szene - Frankfurt

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    الأمير هاينريش الثالث عشر.. قائد المؤامرة

    تزعم الأمير هاينريش الثالث عشر مجموعة "مواطني الرايخ" المتهمة بتدبير مؤامرة الانقلاب التي كشفت عنها السلطات مؤخرا. كان هاينريش قد خسر كل القضايا التي رفعها لاستعادة ممتلكات تعود لحقبة القيصر. وزعم بعد ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامت على أسس غير صحيحة، مرددا عبارات معادية للسامية وروج لإحياء الإمبراطورية وزعم أنه جرى تفكيكها ضد رغبة الشعب. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع/ م.ع)


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