 ماس ينتقد زوكربرغ: ″لا يجوز لأحد الدفاع عن منكري الهولوكوست″ | أخبار | DW | 19.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ماس ينتقد زوكربرغ: "لا يجوز لأحد الدفاع عن منكري الهولوكوست"

انتقد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ، الذي قال في مقابلة إن موقعه لن يحظر المنشورات المنكرة للهولوكوست، وشدد ماس في تغريدة له على "ألا تتاح مساحة في أي مكان للعداء للسامية".

Heiko Maas (Getty Images/AFP/O. Andersen)

انتقد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس رئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربرغ، بسبب نيته عدم إزالة منشورات لمنكري الهولوكوست من الموقع. وكتب ماس على حسابه على تويتر قائلا تحت هاشتاج Zuckerberg: "لا يجوز لأحد أن يدافع عن منكري الهولوكوست". وأضاف ماس: "يجب ألا تتاح مساحة في أي مكان للعداء للسامية". وشدد ماس على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة عالميا لحماية الحياة اليهودية.

وحاول الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، أمس الأربعاء توضيح موقفه من منكري الهولوكوست على شبكة التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرض لانتقادات لقوله في مقابلة أنه لن يحظر مثل هذه المنشورات. وقال زوكربيرغ في تصريحات نقلها موقع "ريكود" المعني بأخبار التكنولوجيا: "شخصيا أجد إنكار المحرقة مهينا للغاية، ولم أكن أعتزم أبدا الدفاع عن هؤلاء الذين ينكرون ذلك". وأضاف: "أنا يهودي، وهناك مجموعة من الأشخاص ينكرون وقوع المحرقة". وتابع: "أجد ذلك مهينًا للغاية. لكن في نهاية المطاف، لا أعتقد أن منصتنا يجب أن تمنع ذلك، لأنني أعتقد أن هناك أشياء يخطئ بها مختلف الأشخاص. ولا أعتقد أنهم يخطؤون عن عمد".

مختارات

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن إشادته بتصريحات وزير الخارجية الألماني عن المحرقة ومعسكر الاعتقال النازي وقال إنها مست قلبه. وكان ماس قد التقى كذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكد دعم بلاده لحل الدولتين. (26.03.2018)

ندد عدد من المسؤولين الغربيين بتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي اعتبرت "معاديةً للسامية"، بعدما أشار في خطاب إلى أن الدور الاجتماعي لليهود وخصوصا في القطاع المصرفي يقف وراء المذابح التي شهدتها أوروبا في السابق. (02.05.2018)

وتابع: "لا أعتقد أن الشيء الصحيح الذي ينبغي قوله هو أننا سنلغي (حساب) شخصًا ما من المنصة إذا أخطأ، حتى ولو لعدة مرات". وفرّق زوكربيرج بين الأشخاص الذين يرتكبون الأخطاء، وبين من ينشر معلومات مضللة أو تحريضًا بشكل متعمد. وقال إذا كان الأشخاص الذين ينشرون هذا المحتوى "لا يحاولون إلحاق الأذى بشخص ما، أو مهاجمة شخص ما، عندئذ يمكنك طرح هذا المحتوى على صفحتك، حتى إذا كان الأشخاص قد يختلفون معك أو يجدونه مسيئًا". وتابع إن "هدفنا حيال الأخبار المزيفة ليس منع أي شخص من قول شيء غير صحيح، ولكن وقف انتشار الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة عبر خدماتنا".

ومنذ اسابيع يتعرض فيسبوك لانتقادات للسماح بانتشار مقالات وصور أو أشرطة فيديو يمكن أن تعتبر بأنها تشجع على ارتكاب أعمال عنف حتى وإن لم تتضمن دعوات مباشرة إلى الحقد. واتهم فيسبوك بالسماح للترويج لشائعات تسبب صدامات خصوصا في بورما وسريلانكا. ففي سريلانكا كانت السلطات حجبت في نيسان/أبريل الوصول إلى الموقع معتبرة انه يحض على العنف الطائفي.

وقبل الجدل أعلنت فيسبوك سحب الأخبار الكاذبة التي تنشر على الموقع والتي قد تسبب أعمال عنف فورية. وقالت تيسا لايونز من فيسبوك "نبدأ بتطبيق هذه السياسة الجديدة في الدول حيث نلاحظ أن الأخبار الكاذبة أدت إلى أعمال عنف" كما حصل في سريلانكا.

ي.ب/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:35
بث مباشر الآن
01:35 دقيقة

من يتحمل مسؤولية ظاهرة معاداة السامية في ألمانيا؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

من يتحمل مسؤولية ظاهرة معاداة السامية في ألمانيا؟  

مواضيع ذات صلة

Facebook

الفيسبوك جزء من الإرث أيضاً! 12.07.2018

هل يتعارض قانون الخصوصية مع السماح لأقارب المتوفي بالوصول إلى حسابة للكشف عن معلومات أو ذكريات أو حتى صور؟ في قضية حول "الإرث الرقمي" للمتوفي، قالت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا كلمتها اليوم!

Symbolbild Facebook Hass-Kommentare

ما هي عواقب التحريض ضد اللاجئين عبر فيسبوك في ألمانيا؟ 13.07.2018

بسبب تعليق على فيسبوك مخالف للقانون لمضمونه التحريضي ضد اللاجئين، مثلت سيدة ألمانية أمام المحكمة. ورغم أن بعض اللاجئين يتفهمون بعض التعليقات المحرضة التي لها أسبابها أحيانا، لكن ذلك لن يعفي السيدة من العقوبة.

Italien Bootsflüchtlinge

نشطاء: سياسة ميركل المغاربية متناقضة ومجحفة 18.07.2018

أعادت قضية الحارس السابق لأسامة بن لادن، النقاش حول ملف اللاجئين المغاربيين في ألمانيا وتصنيف دول شمال افريقيا بالآمنة إلى الواجهة، كيف ينظر المغاربيون واللاجئون منهم إلى هذا الملف وإلى تعامل حكومة المستشارة ميركل معه؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  