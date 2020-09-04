ماس ينتقد ترامب بسبب سلوكه "الشائن" في الإنتخابات الأمريكية

اتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإتباع سلوك "شائن" في المعركة الانتخابية الأمريكية. يذكر أن ترامب شجع الناخبين عبر البريد على محاولة التصويت المزدوج في الانتخابات.

وعلق ماس على ذلك في تصريحاته لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (السادس من أيلول/ سبتمبر 2020)، "إنه أمر مثير للقلق أن رئيسا أمريكيا يعتقد أنه بحاجة لهكذا تصرف".

ويعول الوزير الاتحادي، كما يقول، على حكمة الأمريكيين "كي تخفق المحاولة الشائنة لزرع الشكوك حول صحة الانتخابات".

وخلال زيارة قام بها ترامب إلى ولاية كارولينا الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، اقترح الرئيس ترامب أن يدلي الناخبون بأصواتهم مرتين. وكان ترامب قد دعا قبل أيام عبر سلسلة تغريدات دعا الأشخاص الذين يصوتون عن طريق البريد إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لضمان فرز أصواتهم. لكنه حاول التراجع عن هذه التصريحات بعد الانتقادات القوية التي صوبت له من قبل الجهة المنظمة للانتخابات الرئاسية.

وبموجب القانون الأمريكي، فإن الناخب الذي يدلي بصوته أكثر من مرة قد يتعرض لغرامة عشرة آلاف دولار، أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

و.ب/ م.س (د ب أ)