 ماس ينتقد ترامب بسبب سلوكه ″الشائن″ في الإنتخابات الأمريكية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.09.2020

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ماس ينتقد ترامب بسبب سلوكه "الشائن" في الإنتخابات الأمريكية

لا زالت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وجهها إلى الناخبين للتصويت في الرئاسيات المقبلة، تثير المزيد من الانتقادات. وزير الخارجية الألماني بدوره دخل على الخط ووصف موقف ترامب بـ"الشائن".

دعوة الرئيس الأمريكي الناخبين للتصويت مرتين تزيد من حدة المخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية الأمريكية.

دعوة الرئيس الأمريكي الناخبين للتصويت مرتين تزيد من حدة المخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية الأمريكية.

اتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإتباع سلوك "شائن" في المعركة الانتخابية الأمريكية. يذكر أن ترامب شجع الناخبين عبر البريد على محاولة التصويت المزدوج في الانتخابات.

مختارات

في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي تريد التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، اعتبرت المحكمة أن العقوبات "غير مقبولة" وتشكل "هجمات خطيرة على سيادة القانون".

خلال زيارة قام بها لكارولينا الشمالية اقترح الرئيس ترامب أن يدلي الناخبون بأصواتهم مرتين في الانتخابات الرئاسية. "فكرة رائعة لمن يريدون دخول السجن"، تقول مسؤولة بارزة. وعاد ترامب لتصحيح ما قاله، ولكن دون جدوى.

وعلق ماس على ذلك في تصريحاته لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (السادس من أيلول/ سبتمبر 2020)، "إنه أمر مثير للقلق أن رئيسا أمريكيا يعتقد أنه بحاجة لهكذا تصرف".

ويعول الوزير الاتحادي، كما يقول، على حكمة الأمريكيين "كي تخفق المحاولة الشائنة لزرع الشكوك حول صحة الانتخابات".

 وخلال زيارة قام بها ترامب إلى ولاية كارولينا الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، اقترح الرئيس ترامب أن يدلي الناخبون بأصواتهم مرتين. وكان ترامب قد دعا قبل أيام عبر سلسلة تغريدات دعا الأشخاص الذين يصوتون عن طريق البريد إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لضمان فرز أصواتهم. لكنه حاول التراجع عن هذه التصريحات بعد الانتقادات القوية التي صوبت له من قبل الجهة المنظمة للانتخابات الرئاسية.

وبموجب القانون الأمريكي، فإن الناخب الذي يدلي بصوته أكثر من مرة قد يتعرض لغرامة عشرة آلاف دولار، أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

و.ب/ م.س (د ب أ)

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    الكاتب: نيكولاس فيشر/ وفاق بنكيران


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