 ماس يعرب عن ″قلق ألمانيا الشديد″ حيال ضم أجزاء من الضفة الغربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.06.2020

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أخبار

ماس يعرب عن "قلق ألمانيا الشديد" حيال ضم أجزاء من الضفة الغربية

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل للتباحث مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حول مسألة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهي الزيارة الأولى لمسؤول أجنبي كبير منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء (العاشر من يونيو/ حزيران 2020) عن "قلقه الشديد" إزاء المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، متحدثاً للصحفيين بعد لقاء جمعه مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في القدس: "أخبرت وزير الخارجية الإسرائيلي بالموقف الألماني وبقلقنا الشدي حيال العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة. نتشارك هذه المخاوف مع شركائنا الأوروبيين، نعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون الدولي".

مختارات

منح البرلمان الإسرائيلي الثقة لحكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس. وأكد نتانياهو أنه يعتزم ضم الضفة الغربية، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوتر إسرائيل والفلسطينيين. (17.05.2020)

يسعى الاتحاد الأوروبي لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة حتى لا يضطر للرد، فأعد تحذيرا يهدف إلى إقناع الدولة العبرية بالتخلي عن خططها بهذا الصدد لتجنب فرض عقوبات عليها. (17.05.2020)

مسؤول إسرائيلي بارز يكشف عن موعد بدء العمل في الكنيست لتشريع ضم أجزاء من الضفة الغربية. وباريس تؤكد أن أي قرار من هذا النوع " لا يمكن أن يبقى بدون رد". (26.05.2020)

بتزامن مع إعلان خمس دورل أوروبية في مجلس الأمن الدولي رفضها إعتزام إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن "تحرك أوروبي" ردٍّا على الخطوة التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة الإقدام عليها. (21.05.2020)

يسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حشد الدعم الدولي ضد خطة إسرائيل ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، وكان قد أعلن قبل ذلك إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل في خطوة تندرج في إطار الضغط الواضح. (20.05.2020)

توالت ردود الفعل على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ففيما رحبت بها إسرائيل، رفضتها القيادة الفلسطينية، بينما تباينت ردود فعل العواصم العربية والعالمية، لكن معظمها بدى متحفظا. (28.01.2020)

وزيارة ماس هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع المستوى بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضي والتي يفترض أن تقدّم استراتيجيتها حول تنفيذ الخطة بدءا من الأول من تموز/ يوليو المقبل. وتأتي الزيارة قبل نحو ثلاثة أسابيع من ترؤس ألمانيا للاتحاد الأوروبي.

وسيلتقي ماس في وقت لاحق الأربعاء خلال رحلته الخارجية الأولى منذ انتشار فيروس كورونا، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي على تنفيذ إسرائيل للضم، مضيفاً: "نحن عازمون على القيام بذلك والحوار مع جيراننا، إسرائيل تريد الأمن والسلام"، مشيراً إلى أن الخطة سيتم متابعتها بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة.

مشاهدة الفيديو 27:52

الفلسطينيون في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل.. فماذا الآن؟

ويتوقع أشكينازي "من المجتمع الدولي أن يوضح للفلسطينيين أن رفضهم الانخراط لن يخدم مصالحهم"، واصفاً الخطة الأمريكية للسلام التي اقترحها ترامب في كانون الثاني/ يناير الماضي بأنها "فرصة كبيرة"، وهي الخطة التي تنص على أن تضمّ إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967.

ولن يلتقي ماس بالمسؤولين الفلسطينيين في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله، لكنه سيجري محادثات عبر الفيديو مع اشتية خلال تواجده في العاصمة الأردنية عمان التي سيزورها بعد مغادرته إسرائيل. وقال اشتية إن إسرائيل منعت الوزير الألماني من زيارة رام الله، وهو ما نفته إسرائيل.

وقد تبدأ إسرائيل بضم مستوطناتها في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو المقبل، وهو اليوم ذاته التي تتولى فيه ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي، الذي يعارض خطوة الضم الإسرائيلية، ويراها مخالفة للقانون الدولي.

ومن غير المرجح أن يغير المسؤولون الإسرائيليون  الموقف الأوروبي المناهض للضم  لكنهم يرون أن زيارة ماس تشكل فرصة للتخفيف من حدة الرد الأوروبي. وتعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بمبادلات بلغت قيمتها الإجمالية العام الماضي 30 مليار يورو (34 مليار دولار)، وذلك وفقاً لأرقام الاتحاد الأوروبي.

إ.ع/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)

  • Die israelische Siedlung Palgey Maim in Westjordanland. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية

    تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

  • In Har Homa wird eine neue Siedlung gebaut. (Foto: picture alliance/newscom/D. Hill)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    لا فرصة للسلام؟

    حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

  • Bei der Abstimmung im Parlament sind alle Abgeordneten anwesend. (Foto: Reuters/A. Awad)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة

    يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

  • Ein Mobilehome wird von einem Kran abgerissen. (Foto: Getty Images/AFP/T. Coex)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    هدم مستوطنة أمونا العشوائية

    القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

  • Vermummte Jugendlichen rennen vor Polizisten weg. Schutt liegt auf der Straße und ein großes Feuer brennt hinter einem LKW. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    متاريس واحتجاجات

    قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

  • Vermummte Jugendliche laufen durch Qualm. Auf der Straße liegen große Steine. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري

    المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.

  • Ein Jugendlicher fährt mit seinem Rad an Reihenhäusern vorbei. (Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    سكن جديد

    تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة

  • Eine Frau und ein Mann tragen Gegenstände aus einem Haus. Auf einem Fensterladen ist die israelische Fahne gemalt. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إفراغ إجباري في عفرة

    لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.


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