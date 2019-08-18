 ماس يطالب بقاعدة أوروبية لتنظيم توزيع اللاجئين داخل أوروبا | أخبار | DW | 18.08.2019

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أخبار

ماس يطالب بقاعدة أوروبية لتنظيم توزيع اللاجئين داخل أوروبا

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بتوفير قاعدة أوروبية لتنظيم كيفية توزيع اللاجئين داخل أوروبا مذكرا بأنه لا يمكن الاستمرار بالأسلوب العشوائي الحالي بإجراء مفاوضات أوروبية حول توزيع اللاجئين بعد إنقاذهم من البحر.

Seenotrettung Ocean Viking rettet weitere Migranten (Getty Images/AFP/A. Chaon)

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، برفع مستوى إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط إلى مستوى أوروبي رسمي. وخلال مؤتمر صحفي لليوم المفتوح لوزارته، قال ماس اليوم الأحد (18 آب/أغسطس 2019) إنه يجب أن تتوافر قاعدة أوروبية لتنظيم كيفية توزيع اللاجئين داخل أوروبا، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم حله على المستوى الأوروبي حتى الآن.

ورأى ماس أن عودة القيام بمهمة أوروبية لإنقاذ اللاجئين في البحر مرتبطة بإيجاد مبدأ لتوزيع من يتم إنقاذهم على الدول الأوروبية. ونوه ماس إلى أنه يجري في الوقت الراهن التشاور حول آلية لتنظيم الدول والموانئ التي يمكنها السماح للاجئين بالرسو والنزول إلى أراضيها. 

مختارات

ورأى وزير الخارجية أن من الضروري التوصل إلى قرار بهذا الشأن بأسرع ما يمكن. وكان الاتحاد الأوروبي أوقف في الربيع الماضي مهمته البحرية "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين قبالة الساحل الليبي والتي كان قد بدأها في 2015 وذلك بسبب عدم اتفاق دوله الأعضاء على نظام لتوزيع اللاجئين.

وأوضح أنه لا يمكن الاستمرار بالأسلوب العشوائي الحالي الذي يقضي في كل مرة يتم فيها إنقاذ لاجئين في البحر بإجراء مفاوضات جديدة حول توزيعهم، وتشارك في هذه المفاوضات دول قليلة من التكتل.

ومن المحتمل أن يشارك ماس في مشاورات مجلس الوزراء الألماني مساء اليوم الأحد إذ أن من المتوقع أن تتطرق إلى الإنقاذ في البحر المتوسط وستتناول المشاورات قضية سياسية خارجية هي الصراع مع إيران حول الملاحة في مضيق هرمز.

وانتقد ماس تعامل السلطات الإيطالية مع كارولا راكيته، قبطانة سفينة الإنقاذ الألمانية" سي ووتش"، قبل بضعة أسابيع، وذلك بعد أن قادت راكيته سفينة "سي-ووتش3" وعلى متنها أكثر من 40 مهاجرا إلى المياه الإقليمية الإيطالية بدون الحصول على إذن مسبق، وانتهى بها الطريق إلى ميناء جزيرة لامبيدوزا، وفي أعقاب ذلك، تم إلقاء القبض عليها ووضعت قيد الإقامة الجبرية قبل أن يتم رفع هذه الإقامة الجبرية عنها في وقت لاحق.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)

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