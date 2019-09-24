ماس يطالب إيران بالتفاوض مع واشنطن بدون شروط مسبقة

جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مطالبة بلاده لإيران بالدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة. وقال هايكو ماس في كلمته التي ألقاها باسم ألمانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ليلة الخميس "المحادثات هي الطريق الوحيد باتجاه نزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران". وتابع ماس: "ولكن ذلك لن يصبح ممكنا إلا إذا لم يتم وضع شروط مسبقة غير واقعية للدخول في مثل هذا الحوار".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد طالب في كلمته أمام الجمعية العامة في وقت سابق، برفع العقوبات الأمريكية، كشرط للدخول في محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال: "لا يمكن التفاوض مع عدو يحاول تركيع إيران بأسلحة البؤس والضغط والعقوبات". أما ترامب فأعلن استعداده للتفاوض مع إيران.

وفي خطابه أيضا أكد الوزير الألماني ماس على ضرورة اعتماد مبدأ التعاون الدولي المستديم لحل النزاعات والأزمات العالمية وقال: "من يحب وطنه يراهن على التعاون مع العالم" مشيرا إلى أنه وعن طريق التعاون فقط سيكون هناك مستقبل للجميع. وتابع ماس أن "سياسة خارجية مستديمة تعني تعاونا دوليا متعدد الأطراف". وقال نستطيع فقط معا أن نواجه تحديات العولمة والرقمنة والهجرة والتغير المناخي الذي يتسبب به الإنسان.

وانتقد ماس في خطابه بشكل غير مباشر سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره البرازيلي بولسونارو فيما يخص حماية المناخ والسياسة الانفرادية الحمائية والخروج من الاتفاقيات الدولية.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)