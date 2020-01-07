 ماس يسعى لاستيضاح مستقبل مهمة مكافحة داعش في العراق | أخبار | DW | 13.01.2020

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أخبار

ماس يسعى لاستيضاح مستقبل مهمة مكافحة داعش في العراق

تسعى الحكومة الألمانية إلى استيضاح ما إذا كان العراق يُلح على سحب كافة القوات الأجنبية من أراضيه. وفي هذا السياق يقوم وزير الخارجية الألماني بزيارة للأردن لتدارس آفاق الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية".

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

كان البرلمان العراقي طالب بسحب القوات الأجنبية عقب اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية في بغداد. ووصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس صباح اليوم (الاثنين 13 يناير/ كانون الثاني 2020) إلى العاصمة الأردنية عمان، لإجراء محادثات مع نظيرة الأردني أيمن الصفدي. وأجرى ماس مساء أمس الأحد في باريس محادثات حول الاتفاق النووي مع إيران المهدد بالفشل.

وبحث ماس مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان والبريطاني دومينيك راب ومفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل سبل الحيلولة دون انسحاب إيران من الاتفاق. واتفق المسؤولون الأربعة على عدم إعلان نتائج محادثاتهم في الوقت الراهن. وقال ماس قبل سفره من برلين: "خطر الحرب المباشر في الشرق الأدنى والأوسط يبدو مُتجنبا، لكن التوترات الموجودة هناك ستستمر في مرافقتنا".

وتسعى الحكومة الألمانية إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران مع إيران الذي تم إبرامه عام 2015 بغرض الحيلولة دون تطوير طهران أسلحة نووية. وأعلنت طهران مؤخرا أنها لن تلتزم بآخر قيود متبقية في الاتفاق عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه. تجدر الإشارة إلى أن الأردن يعتبر حليفا مهما في مكافحة تنظيم داعش.

 

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واستقبل الأردن أكثر من مليون لاجئ سوري، من بينهم نحو 650 ألف لاجئ مسجلين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقبل عودته إلى برلين يعتزم ماس تفقد جنود بلاده في قاعدة الأزرق الجوية (على بعد نحو 90 كيلومترا شرقي عمان). ولا تقوم حاليا طائرات الاستطلاع الألمانية في القاعدة بطلعات فوق سورية والعراق، بسبب غموض الأوضاع عقب مطالبة البرلمان العراق بانسحاب كافة القوات الأجنبية. كما تم تعليق مهمات ألمانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لتدريب القوات العراقية.

 تجدر الإشارة إلى أن مهمة الطائرات الاستطلاعية وطائرة التزود بالوقود التي يتولاها الجيش الألماني انطلاقا من قاعدة الأزرق الأردنية لمكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق سينتهي تفويضها من البرلمان الألماني في آذار/مارس المقبل. ومن المنتظر أن تتولى هذه المهمة دولة أخرى من الناتو، بناء على رغبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على وجه الخصوص، الحزب الذي ينتمي إليه الوزير ماس، الشريك في الائتلاف الحاكم. ومن المنتظر أن يبحث مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الألمانية خلال محادثات في أربيل وبغداد ما إذا كانت الحكومة العراقية تريد بالفعل انسحاب القوات الأجنبية، ومتى يتعين البدء في الانسحاب إذا تأكدت رغبة العراق في ذلك.

ح.ز/ ح.ح (د.ب.أ)

 

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

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    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


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