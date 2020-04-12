 ماس يزرو الشرق الأوسط إحياء لمحادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.01.2021

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ماس يزرو الشرق الأوسط إحياء لمحادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

يبدأ وزير الخارجية الألمانية جولة شرق-أوسطية بمباحثات في مصر حول محاولة إحياء مباحثات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، في ظل توقف أيّ مفاوضات مباشرة بين الطرفين منذ سنوات.

هايكو ماس- وزير الخارجية الألماني خلال زيارة لتونس (27/10/2021)

هايكو ماس وزير الخارجية الألماني يبدأ زيارة للشرق الأوسط بهدف إحياء محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الأحد المقبل إلى مصر في مستهل جولة إلى منطقة الشرق الأوسط يجري خلالها مباحثات بشأن إحياء محتمل لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويلتقي ماس في العاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين المقبل بوزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة.

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ثمن وزير الخارجية الألمانية انضمام دولتين خليجيتين إلى قائمة الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل، لكنه دعا في المقابل إلى إجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددا على ضرورة العودة لحل الدولتين.

في أول موقف علني بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، ربط وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بين التطبيع مع إسرائيل وبين توصلها لاتفاق سلام مع الفلسطينيين. وجدد بن فرحان تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية.

الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقعتا في واشنطن على اتفاقية التطبيع مع اسرائيل. والفلسطينيون يبحثون حاليا عن شركاء جدد. وعملية البحث صعبة.

وتأسست المجموعة التي تضم الدول الأربع المذكورة خلال شباط/ فبراير الماضي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن من أجل تحريك عملية السلام التي توقفت منذ سنوات. ومنذ ذلك الحين عقد اجتماعان آخران - افتراضيا إلى حد ما.

ويسعى وزراء خارجية الدول الأربع حاليا إلى البناء على تطبيع إسرائيل علاقاتها مع أربع دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوساطة أمريكية وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.

وقال كريستوفر بورغر المتحدث بالنيابة باسم الخارجية الألمانية إن التطورات أظهرت أن "هناك احتمالا لتحريك موضوع أسيء فهمه في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط".

ويطرح السؤال الآن عن كيفية توظيف هذه التحركات الإيجابية في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وينتقد الفلسطينيون تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية الأربع.

ولم تجر محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ ما يقرب من سبع سنوات. وكانت المحاولة الأخيرة التي جرت في نيسان /أبريل 2014 فشلت برغم الوساطة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري.

وتأتي الجولة في الأسبوع ذاته الذي اتجه فيه هايكو ماس إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في مؤتمر الحد من التسلح مع ممثلين من 15 دولة أخرى. ولم تذكر الخارجية الألمانية ما هي الدول الأخرى التي سيتجه إليها ماس بعد زيارة القاهرة.

إ.ع/ص.ش (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 24:24

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