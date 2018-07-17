 ماس يدعو موسكو لحل أزمة أوكرانيا ولا يرى مبررا لتخفيف العقوبات | أخبار | DW | 22.08.2019

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أخبار

ماس يدعو موسكو لحل أزمة أوكرانيا ولا يرى مبررا لتخفيف العقوبات

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يرى مبررا لتخفيف العقوبات الأوروبية على روسيا، رغم الانتقادات المتزايدة في ألمانيا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها.

Moskau Heiko Maas bei Lawrow (Imago Images/ITAR-TASS)

خلال زيارته إلى موسكو، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس (22 آب/ أغسطس 2019) على أن روسيا يجب أن تتحرك في نطاق حل الأزمة الأوكرانية من أجل تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة عليها. وقال ماس "حتى الآن لم يكن هذا الأمر ممكنا، وطالما الحال كذلك سيكون من الصعب الحديث عن وضع العقوبات الاقتصادية الأوروبية".

مختارات

إلا أن ماس أضاف أنه أخذ انطباعا بأن هناك إمكانيات جديدة للتقدم في حل النزاع الدائر بمنطقة شرق أوكرانيا. ودعا ماس عقب مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس الأربعاء، مجددا إلى محادثات قريبة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة ألمانيا وفرنسا.

ويقاتل في شرق أوكرانيا منذ عام 2014 انفصاليون موالون لروسيا ضد قوات الحكومة الأوكرانية. وتسعى كل من ألمانيا وفرنسا منذ خمسة أعوام ضمن ما يطلق عليه منتدى نورماندي التوسط بين كل من أوكرانيا وروسيا.

ومنذ تولي الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي مهام منصبه نهاية أيار/ مايو الماضي تجددت الآمال في تحريك الجمود الذي سيطر على فض هذا النزاع منذ فترة. ويضغط زيلينسكي في اتجاه لقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتجدر الإشارة إلى ماس التقى اليوم الخميس في موسكو ممثلين عن القطاع الاقتصادي ومنظمات المجتمع المدني والشباب.

ع.ج/ ز.أ.ب (د ب أ)

  • Ein ehemaliger Einkaufsladen im Dorf Salissja

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    كل من يرغب في زيارة تشيرنوبيل والمناطق المحظورة المحيطة بها، والممتدة على طول ثلاثين كيلومترا، عليه بداية التسجيل لدى السلطات عبر وكالة الأسفار. وعند نقطة التفتيش يتم فحص جوازات السفر. أول محطة هنا هي قرية Salissja التي كان يعيش فيها قبل كارثة تشيرنوبيل ثلاثون ألف شخص، قبل أن يتم إجلاؤهم بالكامل بعد ذلك. واليوم عاد بعض السكان للعيش مجددا في القرية.

  • Die Touristen messen die radioaktive Strahlung.

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    المحطة الثانية هي قرية كوباتشي الواقعة ضمن منطقة عشرة كيلومترات والتي تعرضت لثلوث شديد بالنويدات المشعة. السياح هنا بإمكانهم قياس درجة الإشعاع بواسطة مقياس الجرعات، الذي يمكنهم الحصول عليه مقابل خمسة حتى عشرة يورو. ويتولى المرشدون شرح وحدات القياس المختلفة للسياح. الأجهزة تصدر إشارات بصوت عال في أماكن مختلفة هنا وهناك، كدليل على ارتفاع نسبة الإشعاع.

  • Das Gerät der Liquidatoren im Museum in Tschenobyl

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    الوجهة المقبلة هي مفاعل تشيرنوبيل نفسه. فبالقرب من محطة الإطفاء السابقة وفي الهواء الطلق تُعرض المعدات التي تم استخدامهما لإزالة العواقب التي نجمت عن انفجار المفاعل النووي. لكن تم التوصل فيما بعد إلى أن هذه الأجهزة العملاقة نفسها تعطلت بسبب النشاط الإشعاعي العالي الناتج عن الكارثة.

  • Denkmal vor dem vierten Reaktorblock

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    قبالة المبنى رقم أربعة يوجد نصب تذكاري "للمصفين"، وهم المشاركين في مكافحة الحرائق وعمليات التنظيف بعد الكارثة. وفي وسط المبنى يوجد المفاعل الذي حدث فيه الانفجار. والمفاعل اليوم مغلف بالخرسانة المسلحة. وقد تجاوزت نسبة الإشعاعات بعد الانفجار في أبريل عام 1986 آلاف أضعاف النسبة المسموح بها. وقد شارك آنذاك حوالي ستة مائة ألف "مصف" في عملية إزالة الأضرار التي خلفتها أكبر كارثة نووية في العالم.

  • Touristen bei der Strahlen-Kontrolle im ehemaligen AKW

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    قبل الدخول إلى المنشأة يتعين فحص نسبة النشاط الإشعاعي على ملابس كل شخص. وإذا كانت النسب عالية جدا يتم إجراء محاولة لتنظيف الثياب. وإذا فشل الأمر لا يسمح بالدخول.

  • Mittagessen in Tschernobyl

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    بعد عملية فحص الإشعاعات يتم تقديم وجبة الغذاء في مقهى المحطة النووية، وتتكون الوجبة من حساء ولحم وسلطة وكومبوت وعصير وخبز. ويحصل النباتيون على وجبات من القرع والفواكه. ويتم جلب كل المواد الغذائية إلى المناطق المحظورة. أما سعر الوجبة فهو 100 هريفنا أوكرانية، أي ما يعادل ثلاثة يورو.

  • Das Weiße Haus in Pripjat

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    تأسست مدينة بريبيات عام 1970، وقبل الكارثة النووية كان يعيش في هذه المدينة، التي تبعد بكيلومترين عن مفاعل تشيرنوبيل 50 ألف شخص. وتُظهر هذه الصورة " البيت الأبيض" الذي كان يقطنه القادة الكبار بالمدينة وبمحطة تشيرنوبيل النووية.

  • Die einst geheime Radarstation Duga

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    آخر محطة في الزيارة هي لمنشأة سرية بالقرب من محطة تشيرنوبيل النووية. ويتعلق الأمر بمحطة الرادار "دوغا" التي كانت جزءا من نظام الدفاع الجوي السوفياتي وتتولى مهمة رصد انطلاق الصواريخ العابرة للقارات. وبسبب أصواتها المزعجة أطلق عليها البعض اسم "نقار الخشب".

  • Der Fuchs Semjon in Tschenobyl

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    Fuchs Semjon

    بالقرب من مدينة بريبيات يمكنك ملاقاة ثعلب أصبح معروفا بالمنطقة، واسمه سيميون. وهذا الثعلب يحب السياح لأنهم يطعمونه، لكن ينصح بعدم المسح على جلده، ليس فقط بسبب احتمال وجود جسيمات مشعة في جلده، بل أيضا لتفادي خطر عضته. فسيميون وإن كان يبدو لطيفا، فإنه يبقا حيوانا مفترسا. إعداد: لوري شايكو/ هشام الدريوش


مختارات

هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

تعتبر كارثة تشيرنوبيل، أكبر كارثة نووية شهدها العالم. وحتى اليوم لا تزال منطقة تشيرنوبيل منطقة محظورة، لكنها تحولت إلى قبلة للسياح. جولة مصورة تطلعكم على وضع تشيرنوبيل بعد أكثر من ثلاثين عاما على الكارثة النووية. (19.08.2018)  

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