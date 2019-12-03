 ماس يدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ″حزب الله″ في ألمانيا | أخبار | DW | 19.12.2019

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أخبار

ماس يدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد "حزب الله" في ألمانيا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى صرامة أكبر في التعامل مع تنظيم "حزب الله" في ألمانيا وبحث جميع الوسائل القانونية لتحقيق ذلك، فيما دعا السفير الإسرائيلي في برلين إلى تصنيف الحزب الشيعي برمته كتنظيم "إرهابي".

Deutschland Archiv l Al-Kuds-Tag in Berlin (Imago/C. Mang)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لشبكة "إير.إن. دي" (RND) الإعلامية الألمانية، اليوم الخميس (19 ديسمبر/ كانون الأول 2019): "ينكر حزب الله حق إسرائيل في الوجود ويهدد باستعمال العنف والإرهاب، كما يواصل تحديث ترسانته الصاروخية على نطاق واسع". وتابع ماس أن الحزب اللبناني يتحرك في سوريا، " كعميل بديل" لتنفيذ الأعمال الوحشية لبشار الأسد ضد المواطنين السوريين. كما دعا ماس إلى "استنفاذ الوسائل القانونية" في بلاده لـ"معالجة الأنشطة الإجرامية والإرهابية لحزب الله".

وتأتي دعوة وزير الخارجية الألماني هذه تزامنا مع جلسة البرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الخميس لبحث احتمالية حظر الحزب الذي تفحصه الحكومة الاتحادية حاليا.

في سياق متصل، دعا السفير الإسرائيلي في ألمانيا جيرمي إيساكاروف إلى تصنيف حزب الله الشيعية في ألمانيا وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي كـ"نظيم إرهابي". وقال إيساكاروف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا يمكن أن يكون هناك تمييز بين الجناح العسكري وما يسمى بالجناح 'المدني' للتنظيم. هيكل حزب الله برمته مسؤول عن الإرهاب... اعتقد أنه ليس هناك جهاز استخباراتي جاد قد يعارض ذلك".

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من الأقوى عسكريا في لبنان؟ الجيش الوطني أم حزب الله؟

يشار إلى أن جماعة حزب الله تأسست في لبنان في عام 1982 وتم حظر جناحها العسكري فقط في ألمانيا وكذلك في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، فيما يتم السماح للذراع السياسية بالعمل.

وأدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري على قائمة الإرهاب في عام 2013، ولكن بريطانيا صنفت التنظيم برمته على أنه تنظيم إرهابي في آذار/ مارس الماضي، وتبعت ذلك هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وتفترض الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) أن هناك نحو 1050 عضوا تابعين للحزب في ألمانيا.

ح.ز/  و.ب (د.ب.أ)

 

  • Libanon Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

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  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2005: مقتل رفيق الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وتلى ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين وهو ما أدى لنشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب والتي كان يقودها رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الخاصة بلبنان والتي تدعمها الأمم المتحدة. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال رفيق الحريري. (الصورة تعود لعام 2009)

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد في إخماد الثورة

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. ولعب الحزب ولايزال يلعب دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2015 "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفي في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وصار معلوما على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    ومع ركود النمو الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.


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