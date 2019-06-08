 ماس يؤكد من بغداد على مشاركة ألمانيا في مكافحة ″داعش″ | أخبار | DW | 08.06.2019

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أخبار

ماس يؤكد من بغداد على مشاركة ألمانيا في مكافحة "داعش"

خلال زيارته المفاجئة لبغداد، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الضرورة الحتمية المطلقة لمشاركة قوات بلاده بمهمة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي. وكانت واشنطن شددت على ضرورة تمديد مهمة قوة ألمانيا في هذا السياق.

Außenminister Maas im Irak - Heiko Maas und Adil Abdul-Mahdi (picture-alliance/dpa/T. Koehler)

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد.

في إطار جولته الشرق أوسطية التي بدأها في الأردن وتنتهي به في طهران يوم الاثنين، وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشكل مفاجئ وغير معلن إلى العاصمة العراقية بغداد ليؤكد من هناك على "الضرورة الحتمية المطلقة" لمشاركة قوات بلاده في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف على نطاق واسع باسم "داعش".

وقال ماس اليوم السبت (الثامن من حزيران/يونيو 2019) خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد: "على أية حال فإن المهمة حتمية حاليا للحيلولة دون بناء داعش لهياكل جديدة في الخفاء يكون من خلالها قادرا على النشاط مجددا... نريد ويتعين علينا منع ذلك".

وهبطت طائرة ماس مساء أمس الجمعة بقاعدة الأزرق، التي تتمركز فيها قوات من الجيش الألماني "بوندسفير" وطائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود ضمن القوات الدولية التي تخوض حربا على تنظيم "داعش" الإرهابي. ومنذ أيام يدور الحديث عن انتهاء مدة بقاء القوات الألمانية هناك في تشرين أول/أكتوبر من عدمه.

مختارات

في عام 2013، التحقت مجموعة من الشباب من بلدة دينسلاكن - لوبرغ في منطقة الرور بغرب ألمانيا للقتال في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا. ما هي آثار ذلك على البلدة وسكانها؟ إيستر فيلدن زارت البلدة الهامشية ووثقت الأتي. (27.04.2019)

متهمة بترك فتاة في الخامسة من العمر، تموت عطشا. إنها سيدة ألمانية عائدة من تنظيم "داعش" الإرهابي، بدأت جلسات محاكمتها اليوم في ميونيخ. تُهمتها إلى جانب "القتل نتيجة الإغفال" الانتماء إلى تنظيم إرهابي. (09.04.2019)

وتردد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة الألمانية دعمها في إنشاء منطقة عازلة لحماية الأكراد في شمالي سوريا. ويمكن أن تمثل طائرات "تورنادو" مساهمة ألمانية في هذا الاتجاه، إلا أن القرار هنا يبقى منوطا بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" عقب العطلة الصيفية.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أهمية مواصلة مهمة الجيش الألماني في مكافحة تنظيم "داعش". وطالبت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في خطاب موجه للمفتش العام في الجيش الألماني بمواصلة المهمة.

وجاء في الخطاب الذي بعثه الجنرال الأمريكي كينيث ماكينزي، ونقلته مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "أؤكد بشدة أهمية الاستطلاع التكتيكي والتزود بالوقود من الجو... كل واحدة من هذه الإمكانيات تلعب دورا محوريا في دحر تنظيم داعش وستستمر في تأدية هذا الدور إذا أبقينا الضغط على بقايا التنظيم".

يُذكر أن تنظيم "داعش" سيطر على مدار سنوات على أجزاء واسعة من سوريا والعراق. وفي آذار/مارس الماضي تم إعلان تحرير بلدة باغوز، آخر معقل للتنظيم شرقي سوريا. ويرى التحالف الدولي المنتمي إليه نحو 60 دولة، أنه لا يزال هناك آلاف من المقاتلين في المنطقة قادرين على مواصلة إرهابهم.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.ا)

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تتنوع المساعدات التي تقدمها ألمانيا لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. مساعدات عسكرية، إنسانية وأخرى لوجيستية. تعرف عليها...

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


مختارات

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

تقدم ألمانيا مساعدات مهمة للجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. مساعدات لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل أيضا إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب والإرهاب. (19.04.2017)  

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