 ماس لـDW: ألمانيا تدعم غوايدو وتؤيد إجراء انتخابات جديدة | أخبار | DW | 24.01.2019

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أخبار

ماس لـDW: ألمانيا تدعم غوايدو وتؤيد إجراء انتخابات جديدة

ذكر وزير الخارجية الألماني في حديث خاص لـDW، أن بلاده تدعم رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد. فيما تعهد مادورو، بالتمسك بالسلطة في بلاده قائلا: "إنه لا توجد هناك أسباب دستورية لإقالته".

Bildergalerie Venezuela Proteste Diaspora (Reuters/)

على خلفية الصراع المحتدم حول السلطة في فنزويلا، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تأييده لرئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد. وقال ماس اليوم الخميس (24 كانون الثاني/يناير 2019) - في تصريحات خاصة لـ "DW" خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة في واشنطن: "لسنا محايدين في هذه المسألة، إننا ندعم ما يفعله غوايدو هناك".

وأوضح ماس أن السبب في ذلك، هو أن ألمانيا لديها مشاكل كبيرة في الاعتراف بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا للبلاد. وأضاف ماس قائلا: "كان واضحا أن هناك انتهاكات كثيرة لقانون الانتخابات، لدرجة أنه يصعب الحديث عن انتخابات ديمقراطية هناك "، ولذلك تؤيد الحكومة الألمانية إجراء انتخابات جديدة.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا السبت لمناقشة الوضع في فنزويلا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس. وقالت المصادر إن واشنطن عبرت عن الأمل بعقد اجتماع "علني" رغم معارضة روسيا لاجتماع يتناول موضوعا "داخليا" في فنزويلا، ولا يشكل في رأيها تهديدا للسلام والأمن الدوليين. وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة على شبكات التواصل الاجتماعي "يتعين بحث الأزمة الحالية في فنزويلا". وصباح الخميس استبعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا أمام الصحافيين عقد اجتماع في مجلس الأمن حول فنزويلا، مؤكدا أن هذا البلد ليس على برنامج أعلى هيئة أممية.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    ليس بالعجيب: قناع واق من الغاز

    يحمل االمحتجون الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا. وتقع بانتظام مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    حماية محكمة؟

    في كل يوم تقريبا تحصل مواجهات في الشوارع مع الشرطة وقوى الأمن. ويحمي بعض المتظاهرين أنفسهم بأقنعة واقية من الغاز يصنعونها بأنفسهم.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    قناع الغضب

    الأقنعة لا تُستخدم فقط للحماية من الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فقط، وإنما يعبر بها المتظاهرون عن غضبهم أيضا.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    رسالة الحرية

    تنشط المعارضة باحتجاجاتها منذ شهور من أجل سحب الثقة من الرئيس مادورو، وتطالب بتنظيم انتخابات جديدة. فيما يتهم الرئيس الاشتراكي المعارضين بتدبير مخططات انقلابية ضده.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C. Veron)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    الرعب في الشوارع

    أدى استخدام العنف خلال الاحتجاجات إلى وفاة أكثر من 50 شخصا حتى الآن. وحتى خلال تأبين الضحايا تقع أعمال عنف.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C.G. Rawlins)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    مستقبل قاتم؟

    بإجراءات حمائية ضد الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ينزل الكثير من المتظاهرين إلى الشارع ـ ويبدعون في ترتيب وتشكيل مظهرهم الخارجي.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (picture-alliance/AP Photo/F. Llano)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    البلاستيك لحماية الأعين!

    المهم هو أن تكون العيون والوجه محميا، كما هو فعل هذا المتظاهر الذي حول عبوة ماء بلاستيكية إلى قناع للوقاية من الغاز.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (picture-alliance/AP Photo/F. Llano)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    في هيئة شبح

    بهذا القناع الواقي من الغاز الذي يرمز إلى الموت يقف هذا المتظاهر أمام عربة أضرم المحتجون النار فيها.

  • Venezuela Proteste Demonstrant mit Gasmaske (Reuters/C. Veron)

    فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

    المتظاهرون لا يريدون التنازل

    منذ شهور ينزل المحتجون إلى الشوارع وتقع بينهم وبين قوى الأمن، ولا نهاية تلوح في الأفق.


مادورو متمسك بالسلطة

من جانب آخر، تعهد نيكولاس مادورو، بالتمسك بالسلطة في بلاده، قائلا: "إنه لا توجد هناك أسباب دستورية لإقالته من السلطة". وقال مادورو فى فعالية بمناسبة تدشين العام القضائي بالمحكمة الدستورية: إن إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو تولي السلطة كرئيس مؤقت للبلاد، هو محاولة للقيام بـ"انقلاب" تقف وراءه الولايات المتحدة. وأضاف:" أن الحكومة التي أقودها سوف تستمر في الحكم" مشيرا إلى أنه " على استعداد لمواجهة كل الصعوبات". ورحب مادورو بإجراء "حوار" مع المعارضة وقال إنه يرحب باقتراح المكسيك وأوروغواي بإطلاق مبادرة دبلوماسية لإجراء مفاوضات، والسعي من أجل التوصل إلى" اتفاق سلام".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب في اتصال هاتفي الخميس مع مادورو، عن دعمه "للسلطات الشرعية" في البلاد. وقال الكرملين في بيان إن الرئيس بوتين "شدد على أن التدخل الخارجي غير البناء ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي"، وإن بوتين "دعا لإيجاد حل في إطار الدستور والتغلب على الخلافات في المجتمع الفنزويلي من خلال الحوار السلمي".

مختارات

في خطوة قد تقلب التوازنات في فنزويلا، اعترف الرئيس الأمريكي ترامب برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد. وتهيمن المعارضة على البرلمان فيما لا يعرف لغاية الآن موقف الجيش من الأحداث. (23.01.2019)

رغم إعلان وزير الدفاع وقوف الجيش خلف الرئيس مادورو فإن الغموض لايزال سيد الموقف في فنزويلا بعد إعلان زعيم المعارضة نفسه رئيسا مؤقتا والاعتراف الذي حظي به من قبل ترامب. مادورو لم يستسلم بل أعلن قطع العلاقات مع واشنطن. (23.01.2019)

بومبيو يدعو إلى الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس منظمة الدول الأميركية إلى الاعتراف بخوان غوايدو "رئيسا بالوكالة لفنزويلا"، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأعضاء في هذا التكتل أمس الأربعاء. وخلال اجتماع طارئ للمنظمة في واشنطن حضره في اللحظة الأخيرة، حذر بومبيو "النظام غير الشرعي" لنيكولاس مادورو من "أي قرار باستخدام العنف لقمع الانتقال الديموقراطي السلمي"، مطالبا قوات الأمن الفنزويلية بـ"حماية" خوان غوايدو.

وإضافة إلى الولايات المتحدة، اعترفت دول عدة في القارة الأميركية بخوان غوايدو هي البرازيل وكولومبيا والأرجنتين وكندا وتشيلي وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما وباراغواي والبيرو. في المقابل أعلنت المكسيك وكوبا دعمهما لمادورو. وتابع بومبيو "انتهى وقت النقاش. إن نظام الرئيس السابق نيكولاس مادورو غير شرعي. إن نظامه يعيش إفلاسا أخلاقيا وهو غير كفؤ على الصعيد الاقتصادي وفاسد للغاية وغير ديموقراطي".

وكان رئيس البرلمان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، متحديا بذلك رئيس البلاد مادورو علانية. ولا يعترف الكثير من الدول والمنظمات الدولية والمعارضة الفنزويلية بمادورو رئيسا للدولة، بسبب عملية إعادة انتخابه العام الماضي التي لم تتوافق مع القواعد الديمقراطية. ويخشى الآن من أن تتحول الأزمة إلى حرب أهلية في فنزويلا.

ز.أ.ب/ع.ش (DW، أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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مواقف دولية متباينة حول التطورات في فنزويلا

مختارات

فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم

منذ مطلع أبريل/ نيسان ينزل كل يوم تقريبا الآلاف في فنزويلا إلى الشوارع للاحتجاج ضد حكومة الرئيس مادورو. المتظاهرون يحتمون في الاحتجاجات التي تتسم بالعنف بأقنعة واقية من الغاز. ويطالب المتظاهرون بتحسين ظروف المعيشة. (31.05.2017)  

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