ماس: على تركيا الإفراج عن القس الأمريكي وآخرين ألمان

دخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على خط النزاع الحالي بين تركيا والولايات المتحدة، مطالبا أنقرة بإطلاق سراح القس الأمريكي أندريو برونسون. وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن "تبسط، وبشكل هائل، حل المشاكل الاقتصادية الحالية بين الطرفين".
وأشار ماس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى أنه لا يزال هناك مواطنون ألمان محتجزون في تركيا لأسباب سياسية، وقال إن بلاده تود لو أن تركيا "سعت من أجل إيجاد حل، ليس فقط فيما يتعلق بحالة برونسون، بل ما يتعلق بالحالات الألمانية أيضا". وشدد ماس على أن ذلك يصب في صالح أنقرة.
ويخضع برونسون للإقامة الجبرية في تركيا بتهمة التجسس والإرهاب. وزادت واشنطن الرسوم الجمركية على الحديد والألومينيوم من تركيا للضغط على أنقرة لإطلاق سراح القس الأمريكي، ما أدى إلى تضرر العملة والاقتصاد في تركيا بشكل خطير. وخسرت الليرة التركية أكثر من 70% من قيمتها بالنسبة للدولار و 61% بالنسبة لليورو منذ بداية العام الجاري إجمالا.
وقال ماس في معرض تعليقه على ذلك: "التطورات الحالية في تركيا تقلقنا للغاية"، مشددا على أن تركيا دولة مهمة للاتحاد الأوروبي، "لذلك فإن ما نراه هناك يقلقنا حقا".
يشار إلى أن عشرات الألمان احتجزوا في سجون تركيا لأسباب سياسية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة هناك قبل عامين. ووفقا لبيانات تركية صدرت الأسبوع الماضي، لا يزال هناك سبعة ألمان محتجزين في سجون البلاد.
ع.خ/ ه.د (د ب ا)
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تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة
الإمارات - التوتر الكبير
تمثل الطريقة التي رد بها أردوغان على وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، عندما وصفه بالمثير للشفقة، ردا على نشر الإماراتي تغريدة تتهم فخر الدين باشا بسرقة سكان المدينة النبوية، صورة عن الخلافات الجوهرية بين أنقرة وأبو ظبي. يختلف الجانبان على الإسلام السياسي، وعزل محمد مرسي، والأزمة الخليجية، كما تتهم وسائل إعلام تركية الإمارات بالمساهمة في تدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
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تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة
السعودية - تنافس صامت تروّضه المصالح
يسود تنافس صامت بين تركيا والسعودية على زعامة العالم الإسلامي، كما يختلفان في ملفيْ الإسلام السياسي والأزمة الخليجية، زيادة على أن السعودية لا يروق لها استمرار علاقات طهران وأنقرة. إلّا أن الطرفين يحرصان على استمرار شراكتهما الاقتصادية، إذ توجد خطط برفع التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار، كما يحرص الطرفان على الإشادة ببعضهما، كما لو أنهما يرغبان بتفادي الوصول إلى توتر سيؤثر سلبا عليهما معا.
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تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة
قطر- الحليف الموثوق في الخليج
أظهر وقوف أردوغان مع قطر إبّان اندلاع أزمة الخليج قوة تحالف الطرفين. أردوغان دافع عن قطر في وجه اتهامات الإرهاب وأرسل إليها مساعدات غذائية في الأيام الأولى للأزمة. الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية متعددة بين الجانبين، خاصة وأن قطر زوّدت تركيا بالغاز بعد تدهور علاقة الأخيرة بروسيا. الجانبان تشاطرا الموقف ذاته في موضوع عزل محمد مرسي وكذا في سوريا، ولهما علاقات قوية مع تيارات الإسلام السياسي.
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تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة
الجزائر- الغاز يذيب الخلافات
تختلف وجهات النظر بين تركيا والجزائر بشأن الملف السوري، فالجزائر مازالت تحتفظ بعلاقاتها مع نظام بشار الأسد، إلّا أن الجزائر تحاول بالمقابل الإبقاء على علاقات ديبلوماسية مع غالبية القوى. من هنا تُفهم علاقتها مع تركيا التي تستفيد من استثمارات كبيرة في التراب الجزائري، منها أكبر مصنع للنسيج في إفريقيا، كما تأتي الجزائر على رأس الدول العربية في تزويد تركيا بالغاز المسال.
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تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة
المغرب - علاقة هادئة دون تشنج
ظن متتبعون أن قرار المغرب برفع رسوم الاستيراد على سلع الملابس التركية سيؤثر سلبا على علاقة الجانبين المرتبطين باتفاقية للتبادل الحر، إلّا أن ذلك لم يحصل، فالاستثمار التركي لا يزال يتدفق على المغرب. حافظ أردوغان على علاقة مثمرة مع الرباط، خاصة مع اتخاذ هذه الأخيرة إجراءات ضد مدارس فتح الله غولن في ترابها، وهو ما تفاعلت معه أنقرة بمنع ندوة كانت مقرّرة للجماعة المغربية المعارضة، العدل والإحسان.
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تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة
مصر - عداء بسبب الإخوان
العداء واضح بين أنقرة والقاهرة منذ عزل مرسي، إذ لا يزال أردوغان يقول إن عبد الفتاح السيسي صعد إلى الحكم عبر الانقلاب على الشرعية، واصفا إياه بـ"الطاغية"، بينما ترّد القاهرة أن أردوغان هو أكبر داعم لما تصفه بـ"إرهاب الإخوان". تنطلق أسباب العداء من رفض أردوغان للتدخل العسكري في الشأن السياسي، خاصة مع تاريخ بلاده مع الانقلابات العسكرية، فضلاً عن التقارب الإيديولوجي بين إسلاميي تركيا وإسلاميي مصر.
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تركيا والعالم العربي.. علاقات تتأرجح بين الصداقة والعداوة
العراق- مد وجزر
توترت علاقتهما عام 2016 بعد وصف العراق استمرار وجود القوات التركية في شمال البلاد بالاحتلال، ووصل التوتر حدّ استدعاء السفيرين. لكن البلدين يدركان أن ما يجمعهما أكبر، خاصة تخوفهما من تنامي النفوذ الكردي، ورغبتهما تحقيق شراكة فعلية تستفيد من الحدود المشتركة بينهما. لذلك وقع تقارب جديد مؤخرا، من شأنه استمرار وصول السلع التركية إلى العراق، وتقوية التعاون المائي، واستمرار تصدير النفط العراقي إلى تركيا.
الكاتب: إسماعيل عزام