 ماس: استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق يصب في مصلحتنا | أخبار | DW | 11.10.2018

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أخبار

ماس: استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق يصب في مصلحتنا

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في البرلمان بتمديد مهمة الجيش الألماني ـ بوندسفير ـ في العراق مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة ألمانيا كونه الوسيلة الفعالة للحد من أسباب اللجوء والهجرة غير الشرعية.

Nordirak - Bundeswehr stoppt Ausbildung von Peschmerga-Kämpfern (picture alliance/dpa/M. Kappeler)

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى تمديد مهمة قوات من الجيش الألماني ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال ماس اليوم الخميس (11 تشرين أول/ أكتوبر 2018) في البرلمان ـ بوندستاغ ـ  إن وجود "عراق آمن لا يقدم أرضا خصبة للإرهابيين ويوفر للناس فرصا على المستوى المحلي، كما يسهم في استقرار المنطقة، يعد في النهاية الوسيلة الفعالة للحد من أسباب اللجوء والهجرة غير الشرعية". وأكد الوزير أنه لا يجب ترك العراقيين بمفردهم في منتصف الطريق.

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لماذا سارعت ألمانيا لتدريب الجيش العراقي بعد استفتاء كردستان العراق؟

يشار إلى أنه لابد أن يتخذ البرلمان الألماني "بوندستاغ" قرار بشأن الموافقة على تمديد تفويض مشاركة الجيش في المهمة ضد تنظيم "داعش".

وكان مجلس الوزراء الألماني أقر الأسبوع الماضي تمديد تفويض مشاركة الجيش في المهمة لمدة عام. وفي الوقت نفسه، تم الاتفاق على إنهاء تقديم طائرات استطلاع طراز "تورنادو"  في سوريا والعراق وكذلك إنهاء التزويد بالوقود في الجو لطائرات تابعة للتحالف الدولي لمكافحة "داعش" بحلول 31 تشرين أول/ أكتوبر عام 2019.

ح.ع.ح/ع.خ(د.ب.أ)

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    شارك مقاتلون من قوات البيشمركة في العراق في دورة تدريبة بمعسكر في مدينة مونستر قرب هانوفر. الدورة تأتي ضمن الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية الألمانية للعراق ولقوات البيشمركة في الحرب على "الدولة الإسلامية" التي تحتل أجزاء من هذا البلد.

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    الضباط الأكراد من العراق شاركوا بمعسكر في ولاية ساكسونيا السفلى في دورة انتهت في السادس من شهر آذار/ مارس 2016 وعادوا إلى بلدهم لتوظيف الخبرات التي تعلموها في الحرب على تنظيم "داعش".

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    تعلم المقاتلون أساليب المحافظة على البندقية MG3 وصيانتها. تمارين التدريب على استخدام أسلحة المشاة شاقة وطويلة، وخضع لها المقاتلون صباحا ومساء لهذه الغاية.

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    بعد اجتياز الدورة أصبح بإمكان المقاتلين إطلاق النار بدقة وإتقان التصويب بالناظور المركب، وقد أصاب المتدربون 35 هدفا بنجاح، كما اتقنوا الانضباط وارتفعت ثقتهم بأنفسهم وبسلاحهم" كما يقول المدرب الألماني الذي تولى تعليمهم التصويب وإطلاق النار.

  • Militärische Ausbildung für Kurden in Deutschland

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    المتدربون لم يكونوا جنودا مستجدين ضعيفي التدريب، بل كانوا مقاتلين جاءوا من جبهات الحرب ضد تنظيم "داعش" في كردستان العراق مباشرة إلى معسكرات الجيش الألماني، ليتعلموا فنون القتال في أقسى الظروف، واستخدمت لتدريبهم نفس أساليب تدريب جندي المشاة الألماني.

  • Panzerabwehrwaffe Milan Waffen Deutschland Irak Kurden

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    استخدم مقاتلو البيشمركه قاذفة الصواريخ المحمولة على الكتف لضرب دروع تنظيم " الدولة الإسلامية" الذي احتل أجزاء من مناطقهم في شمال العراق. وقد جرى تدريب العديد من مقاتلي البيشمركه على هذا السلاح في المعسكرات الألمانية. الصورة بعدسة ك. شنايدر

  • Irak Peschmerga-Kämpfer in der Nähe von Erbil

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    يتولى الجيش الاتحادي الالماني تدريب قوات البيشمركه ايضا في مناطق كردستان العراق، الصورة في سهل نينوى شمال اربيل نهاية شهر كانون الاول/ ديسمبر 2015 الماضي. يتدرب المقاتلون على الاسلحة الالمانية كما أنهم يرتدون بزات عسكرية المانية احيانا.

  • Irak Kurdistan kurdische Peschmerga bei Waffentraining

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    تضم قوات البيشمركه في كردستان العراق نساء مقاتلات في صفوفها، وقد تعززت المشاركة النسوية في القوات بعد احتلال " الدولة الاسلامية " لمناطق في شمال العراق. الجيش الاتحادي الألماني انتدب نحو 150 من عناصره لتدريب قوات البيشمركة وبعض قوات الامن العراقية. ويجري التدريب في كردستان العراق.

  • Irak 2014 - Einweisung Peschmerga in Handhabung G3-Sturmgewehr

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    في بدء دورة استخدام بندقية المشاة الألمانية MG3، يجب أن يتم الاستلقاء على الأرض أثناء الرمي من وضع الانبطاح بحيث يكون جسد الرامي منحرفا عن امتداد خط الرمي، لتجنب تطاير الخراطيش الخالية، وتجنب رميات العدو المحتملة على مصادر النار.الصورة لمدرب ألماني يدرب مقاتل من البيشمركه في مدينة اربيل شمال العراق عام 2014 .

  • Deutschland Schnellfeuergewehr G-3 auf einem Waffenmarkt bei Erbil

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    مراسل تلفزيون ARD الألماني عامر الموسوي يتفحص بندقية من طراز G3 سلمها الجيش الألماني لقوات البيشمركه وتسربت إلى أسواق السلاح غير الرسمية في منطقة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق. وزارة الخارجية الألمانية دعت حكومة الإقليم إلى السيطرة على قطع السلاح الألمانية ومنع وصولها إلى عناصر "داعش".

  • Deutschland Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen

    ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

    أكدت وزارة الدفاع الألمانية عدم وجود أدلة على "إساءة استخدام ممنهجة" للأسلحة التي وردتها ألمانيا إلى إقليم كردستان العراق لدعم قوات البيشمركه في الحرب ضد "داعش"، كما نقلت وكالة د ب ا (22 كانون الثاني 2016). الصورة لوزيرة الدفاع الألمانية د. اورزولا فون دير لاين.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد المشاركة في الحرب ضد "داعش"  

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موظفون أفغان في قاعدة ألمانية يطالبون بنقلهم إلى ألمانيا

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ألمانيا- تدريب وتسليح البيشمركه رغم تسرب السلاح

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لماذا سارعت ألمانيا لتدريب الجيش العراقي بعد استفتاء كردستان العراق؟  

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