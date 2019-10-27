ماس: ألمانيا تسعى لقعد قمة برلين حول ليبيا هذا العام

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأحد (27 أكتوبر 2019) دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة في ليبيا للوصول إلى سلام نهائي في ليبيا.

وقال ماس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة: "نأمل أن نتوصل إلى سلام نهائي في ليبيا ولابد من إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة دون تدخل خارجي الذي يعد سببا للأزمة، ونحن ندعم خطة الأمم المتحدة في ليبيا وهي شرط مسبق لإنعاش العملية السياسية"، بحسب موقع"بوابة أفريقيا الإخبارية".

من جانبه جدد الوزير الليبي سيالة المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية. وقال رئيس البعثة الأممية سلامة في المؤتمر الصحفي "إن هناك تقدما جيدا في عملية التحضير لمؤتمر برلين، نرى أن مسيرة برلين جدية من دول فاعلة لإعادة ترميم الموقف الدولي في ليبيا ".

وكان هايكو ماس قد وصل في وقت سابق من اليوم الأحد إلى ليبيا في زيارة خاطفة لم يعلن عنها مسبقا لدواع أمنية.

وعقد ماس اجتماعا مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج الذي يقود "حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا والتي تدعمها الأمم المتحدة في مدينة زوارة الساحلية التي تقع على بعد نحو 120 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.

وتدور منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي معارك بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية بين قوات حكومة الوفاق وأخرى تابعة للمشير خليفة حفتر، قائد ما يسمى بالجيش الوطني.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)