"ماساكتاش".. هل ستقي الصافرة المغربيات شر التحرش؟

"إلا ضسر صفري"، أي "إذا لم يحترمك، صفّري"، هذا هو الشعار الذي اختارته نساء مغربيات للتبليغ عن المتحرشين بهن في البلد. الحركة التي عُرفت باسم "ماسكتاش" أي "لن أسكت" تدعو النساء والرجال للانضمام إلى حملتها والخروج -يوم السبت (10 نوفمبر/ تشرين الثاني)- إلى شوارع مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش المغربية، بهدف محاربة الصمت وإسماع صوت المرأة. وسيتم توزيع صافرات على النساء ليستعملنها عند التعرض لاعتداء لفظي أو سلوكي في الشارع والفضاء العام.
الحركة انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت صفحات على "فيسبوك" و"تويتر" بمطالبة النساء والرجال بـ"فضح العنف وثقافة الاغتصاب التي تمارس على المرأة المغربية". DW عربية تحدثت إلى منظمات الحملة داخل المغرب وخارجه.
البداية مع "خديجة"
"الفكرة بدأت مع قضية "خديجة"، الفتاة المغتصبة التي تجاوز صدى قصتها المغرب ووصلت إلى العالم". هكذا بدأت حركة "ماسكتاش" لدى مارية كريم وصديقتها. مع "فتاة الوشم" استطاعت مارية كريم وصديقتها التقرب من المجتمع الذي يلوم ضحايا العنف، دون لوم المعتدي، حسب ما روته لـDWعربية. وهكذا توسعت الحركة وانضم إليها أشخاص آخرون يجمعهم هدف واحد هو: تغيير واقع النساء بالبلد. وهكذا نظموا حملات متعددة بدأت مع خديجة. ومرت بالدعودة لإيقاف بث أغاني المغني المغربي سعد لمجرد المتهم بقضية التحرش، وصولا إلى تنظيم هذه الحملة.
المتحدثة ذكرت أن الحركة بدأت عملها عبر موقع "تويتر" لتنتقل إلى "فيسبوك"، وأن الهدف من الحملة هو تسليط الضوء على عدم احترام جسد المرأة في الفضاء العمومي وشخصيتها.
"الخروج إلى الشارع ومد كل امرأة بـ"صافرة" قد تقيها شر التحرش والاغتصاب والعنف الذي تتعرض له بشكل يومي"، تقول مارية كريم.
"مي تو" المغربية
حملة "إذا لم يحترمك، صفري" لاقت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر على النساء المتواجدات بالمغرب، بل انضمت إليهن أخريات من مصر وأمريكا وأوروبا. سمية المربوح انضمت إليهن وقالت إنها "لن تسكت"، في حديثها لـ DWعربية. سمية، مغربية تتواجد بفرنسا حاليا، لكنها تؤكد أنها "تساعد" منظمي الحملة من موقعها، وتصرح: "سأخرج للشارع هنا في فرنسا، لأصفّر من أجل نساء المغرب ومن أجل نساء العالم".
المتحدثتان أكدتا في حديثهما أن الحملة تحسيسية، وأنها تدعو السلطات إلى تفعيل القوانين على أرض الواقع، كما يشرن إلى أن التحرش والعنف والاغتصاب قضايا عالمية لا تسلم منها أي امرأة في العالم، وأنهن بهذه الحملة يقلن: "كفى، ولن نسكت على انتهاك حقوقنا".
يُذكر أن الحركة تطالب بالعمل بمقتضيات القانون الجنائي المغربي، والذي من بين ما نص عليه في المادة رقم 503-1-1، على أنه: "يعتبر مرتكباً لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 2000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في عدد من الحالات".
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"حب مغلف"
هذا الفيلم يحكي قصة بتول الطبيبة البالغة من العمر 28 عاما المنحدرة من عائلة مسلمة محافظة. عندما التقت حمزة اصطدمت بقيمها التقليدية التي تمنع عليها الالتقاء برجل قبل عرس الزواج. هذا الفيلم لم يعجب المحافظين. وقال المخرج عزيز سلمي لدى العرض الأول للفيلم في 2008 :"أريد أن أثير جدلا".
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"بغازوس"
هذا الفيلم الحائز على جائزة من عام 2010 للمخرج محمد مفتقر يجمع بين امرأتين: زينب طبيبة نفسية ومريضتها ريحانة الشابة الحامل التي يجب عليها معالجة صدمة. ريحانة يصعب فهمها في البداية، لكن عندما استرجعت الكلام أثارت مجددا ذكريات مؤلمة لدى الطبيبة المتعبة عاطفيا.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"الوتر الخامس"
سيدتان قامتا بإخراج هذا الفيلم في عام 2010: المخرجة سلمة برغاش والمخرجة رشيدة سعدي. الفيلم يدور في 1999 بالدارالبيضاء ويحكي قصة مالك عازف عود شاب يعلمه عمه أسرار "الوتر الخامس" للعود، وهي تقنية عزف للموسيقار البارع زرياب من القرن السابع.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"أيادي خشنة"
هذه الرواية الهزلية من عام 2011 من إخراج محمد عسلي تكشف عن أفراد الطبقة العاملة بالدارالبيضاء الذين يحاولون بطرق ملتوية تحسين ظروف عيشهم. فزكية، بطلة القصة تتظاهر بيديها الخشنتين للإيحاء بأنها عاملة موسمية كي تصل إلى هدفها الرامي إلى الحصول على تأشيرة سفر إلى إسبانيا حيث يعيش خطيبها.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"نساء سائبات"
فيلم محمد العبودي من عام 2012 يظهر المصير المثير للبنت هند التي تتعرض في سن الرابعة عشرة للاغتصاب وتحمل بطفل. عائلة هند التي شعرت بتلويث شرفها عاقبتها بسحب بطاقة هويتها الشخصية. ومنذ ذلك الحين وهند تكافح على هامش الشرعية من أجل البقاء، وتعمل أحيانا كبائعة هوى.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"تاونزة"
قبل أن تنتج مليكة المنغوار فيلمها الأول في 2013 كانت قد حصلت على جوائز كصحفية. في فيلم "تاونزة" يتعرف مهندس اتصالات يعيش في فرنسا على امرأة من المغرب عبر الانترنيت. ويقرر الاثنان الزواج، لكنهما يكتشفان أن علاقة قرابة تربطهما. وفي رحلة البحث عن آثار ماضيهما يعودان إلى القرية المحافظة لأبويهما
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"عايدة"
عندما تعرف الأطباء على ورم خبيث لديها، قررت عايدة كوهن أستاذة يهودية مغربية في باريس العودة إلى مدينتها الأصلية الصويرة. هناك بدأت تبحث عن جذورها لتجد قوة حياة جديدة في الموسيقى. فيلم إدريس المرنيسي شارك في المسابقة من أجل الأوسكار كأحسن فيلم بلغة أجنبية في 2016.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"الشعيبية"
فيلم يوسف بريطل يحكي القصة الحقيقية للشعيبية طلال المولودة كبنت عائلة من الرحل في 1929. وبدون تكوين مدرسي كانت تأمل في أن يصبح ابنها فنانا، لكن في يوم من الأيام أخذت بنفسها ريشة الرسم. أعضاء من الحركة الطليعية في باريس اكتشفوا أسلوب فنها البريء، وجعلوا منها رسامة شهيرة للقرن العشرين.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"وداعا كارمين"
هذا الفيلم الحائز على جائزة من إخراج محمد أمين بنعمراوي من عام 2013 كان أول فيلم يتم إخراجه باللغة البربرية. وتدور أحداث الفيلم في منطقة الريف بشمال المغرب ويحكي عن علاقة عمار اليتيم البالغ من العمر عشر سنوات مع الإسبانية كارمين التي فرت من نظام فرانكو وتعمل في سينما القرية. وتكشف كارمين للطفل أسرار عالم الفيلم.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"رجاء.. بنت الملاح"
فيلم عبد الإله الجوهري (2015) يظهر الشابة المغربية نجاة بنسالم الماضية في طريق النجومية بعدما تمت تجربتها لخوض غمار فيلم من المخرج الفرنسي جاك دوايون. وتُوجت في مهرجاني فيلم البندقية ومراكش كأحسن ممثلة، لكن ذلك لم ينفعها في سلمها المهني: بنسالم كانت مضطرة من جديد لبيع السجائر بالتقسيط.