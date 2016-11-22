صاحب هدف الفوز في نهائي مونديال البرازيل 2014.. ماريو غوتسه، نجم ألماني بارز في كرة القدم، يلعب في مركز خط الوسط المتقدم، محترف حاليا مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.

ماريو غوتسه، لاعب كرة قدم ألماني، يلعب في مركز خط الوسط المتقدم. هو محترف حاليا في نادي بايرن ميونيخ، بعد أن انتقل إليه قادما من بوروسيا دورتموند في عام 2013. تألق مع المنتخب الألماني وفاز معه بلقب كأس العالم في صيف 2014 في البرازيل. يومها أحرز غوتسه الهدف الوحيد في المباراة النهائية أمام الأرجنتين. ولد ماريو غوتسه في 3 يونيو/حزيران 1992. وصفه ماتياس تسامر بأنه "أحد أفضل المواهب في تاريخ الكرة الألمانية".