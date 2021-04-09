ماريو دراغي هو الرئيس الحالي للبنك المركزي الأوروبي. تولى دراغي وهو أستاذ سابق للاقتصاد منصبه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. ومن أشهر قراراته شراء سندات دول منطقة اليورو التي تعاني من الأزمة المالية بكميات غير محدودة.

تولى الإيطالي ماريو دراغي الرئيس منصبه الحالي كرئيس للبنك المركزي الأوربي خلفا للفرنسي جان كلود تريشه. وجاء توليه للمنصب في ظل أزمة ديون سيادية تهدد منطقة اليورو. عمل دراغي قبل تولي منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي مديرا تنفيذا للبنك الدولي وأستاذا للاقتصاد في عدة جامعات. كما تولى رئاسة البنك المركزي الإيطالي ولعب دورا هاما في مفاوضات انضمام بلاده إلى منطقة اليورو. وفيما يتعلق بسياساته يعد من أشد المدافعين عن خفض الفائدة لدعم النمو.