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ماريو دراغي

ماريو دراغي هو الرئيس الحالي للبنك المركزي الأوروبي. تولى دراغي وهو أستاذ سابق للاقتصاد منصبه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. ومن أشهر قراراته شراء سندات دول منطقة اليورو التي تعاني من الأزمة المالية بكميات غير محدودة.

تولى الإيطالي ماريو دراغي الرئيس منصبه الحالي كرئيس للبنك المركزي الأوربي خلفا للفرنسي جان كلود تريشه. وجاء توليه للمنصب في ظل أزمة ديون سيادية تهدد منطقة اليورو. عمل دراغي قبل تولي منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي مديرا تنفيذا للبنك الدولي وأستاذا للاقتصاد في عدة جامعات. كما تولى رئاسة البنك المركزي الإيطالي ولعب دورا هاما في مفاوضات انضمام بلاده إلى منطقة اليورو. وفيما يتعلق بسياساته يعد من أشد المدافعين عن خفض الفائدة لدعم النمو.

06.04.2021 - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben sich in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Foto: EU Delegation Turkey

بالإيطالية.. تركيا ترد على وصف دراغي لأردوغان بـ"ديكتاتور" 09.04.2021

غضب شديد في أنقرة بعد وصف رئيس الوزراء الإيطالي للرئيس التركي بأنه ديكتاتور. رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، فخر الدين ألتون، غرد بالإيطالية قائلا إن من يبحث عن ديكتاتور عليه أن ينظر إلى تاريخ إيطاليا.
ANKARA, TURKEY - APRIL 06: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (C) receives EU Council President Charles Michel (L) and President of EU Commission Ursula Von der Leyen (R) at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on April 6, 2021. Murat Kula / Anadolu Agency

اتهمه بإهانة فون دير لاين.. دراغي يصف أردوغان بـ"الديكتاتور" 08.04.2021

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن الرئيس أردوغان تعمد إهانة رئيسة المفوضية الأوروبية في أنقرة، واصفا إياه بـ"الديكتاتور". الرد التركي جاء سريعا، إذ استدعت أنقرة السفير الإيطالي منددة بتعليقات دراغي "المهينة".
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, and Abdul Hamid Dbeibeh, the Prime Minister of the Government of National Unity, attend a press conference, Tuesday, April, 6 2021 at the Prime Minister's Office in Tripoli, Libya. (AP Photo/Nada Harib)

رئيسا وزراء إيطاليا واليونان في ليبيا وسط زخم دبلوماسي أوروبي 06.04.2021

زار رئيسا الوزراء الإيطالي واليوناني ليبيا، في إشارة جديدة على اهتمام أوروبا الكبير بالانفراج السياسي الذي يشهده البلد المجاور بعد عقد من الفوضى. وأعلنت اليونان عن إعادة فتح سفارتها في طرابلس.
European Central Bank (ECB) President Mario Draghi (L) talks to Germany's Chancellor Angela Merkel during a European Union leaders summit in Brussels June 29, 2012. Euro zone leaders agreed on Friday to take emergency action to bring down Italy's and Spain's spiralling borrowing costs and to create a single supervisory body for euro zone banks by the end of this year, a first step towards a European banking union. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS BUSINESS)

هل يملأ دراغي الفراغ الذي ستتركه ميركل في الاتحاد الأوربي؟ 27.02.2021

يعلق محللون وسياسيون أوروبيون الآمال على ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس وزراء إيطاليا، في مستقبل أفضل لبلاده وللاتحاد الأوروبي، في وقت تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حزم حقائبها.
3.2.2021, Rom, Italien, Former European Central Bank president Mario Draghi speaks to the media after accepting a mandate to form Italy's new government from Italian President Sergio Mattarella at the Rome's Quirinale Presidential Palace, Wednesday Feb. 3, 2021. (AP Photo/Alessandra Tarantino, Pool)

تكليف "منقذ اليورو" بتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا 03.02.2021

حدّد ماريو دراغي، المكلّف بتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة، أهدافه خلال المرحلة المقبلة، مشددا أن الأمر يتعلّق بالحدّ من أزمة جائحة كورونا، خاصة القضاء على الوباء في البلاد ووقف تداعياته الاقتصادية.
01.07.2015 ***** ARCHIV - Die Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB), aufgenommen am 01.07.2015 vor dem blauen Morgenhimmel.EZB und Deutsche Bundesbank veröffentlichen am 25.11.2015 ihre Finanzstabilitätsberichte 2015. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

البنك المركزي الأوروبي يعزز ترسانته لدعم منطقة اليورو 03.12.2015

رحب صندوق النقد الدولي اليوم الخميس بقرار البنك المركزي الأوروبي خفض سعر رئيسي للفائدة وتمديد مشترياته للأصول. بينما تسبب قرار البنك الأوروبي في انخفاض أسهم الشركات الكبرى وارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي.
EZB Chef, Mario Draghi, bei der Vorstellung der neuen 20 Euro Scheine, aufgenommen am 25. Februar 2015 Copyright: EZB/CC BY-NC-ND 2.0 Quelle: https://www.flickr.com/photos/europeancentralbank/16634751122/in/album-72157650463037740/

ورقة 20 يورو جديدة بخصائص مميزة 25.11.2015

بدأ البنك المركزي الأوروبي منذ سنوات بتغيير الأوراق النقدية لليورو. فبعد استبدال الأوراق النقدية من فئة خمسة يورو وبعدها عشرة يورو، تم الآن إصدار ورقة 20 يورو جديدة بهدف الوقاية من تزوير أوراق العملة الأوروبية الموحدة.
180315 A policeman stops a 'Blockupy' anti-capitalist protester near the European Central Bank (ECB) building before the official opening of its new headquarters in Frankfurt March 18, 2015. REUTERS/Kai Pfaffenbach (GERMANY - Tags: BUSINESS CIVIL UNREST)

مواجهات وأعمال شغب أمام البنك المركزي الأوروبي 18.03.2015

لم يكن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يعتقد أن افتتاح المبنى الجديد للبنك سيتحول إلى تظاهرة معادية للرأسمالية. أعمال الشغب أسفرت عن جرح المئات من رجال الشرطة والمتظاهرين، كما قبضت الشرطة على أكثر من 500 ناشط.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine 1-Euro-Münze liegt am 06.05.2010 vor der DAX-Kurve an der Börse in Frankfurt. Foto: Boris Roessler dpa (zu dpa «Das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate für Juni 2014 bekannt (endgültiges Ergebnis).» vom 11.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ضعف اليورو: فرصة لاقتصاديات أوروبا أم مخاطرة؟ 06.01.2015

انخفاض سعر اليورو يسعد المصدرين الأوروبيين ومحافظي البنوك المركزية في أوروبا، ويضر بالمستوردين ومن يذهب للسياحة خارج القارة. اليورو الضعيف يمكن أن ينعش الاقتصاد الأوروبي لكنه يحمل كذلك مخاطر في طياته.
European Central Bank (ECB) President Mario Draghi speaks during the monthly news conference in Frankfurt June 6, 2012. Nine months after taking its helm, August 1, 2012, Mario Draghi is reshaping the European Central Bank and encouraging policymakers to explore options they never considered before - though markets are still unsure where he will lead them next. Picture taken June 6, 2012. REUTERS/Alex Domanski/Files (GERMANY - Tags: BUSINESS)

المركزي الأوروبي سيشتري "بلا حدود" ديونا سيادية 06.09.2012

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير مع إعلان رئيس البنك ماريو دراغي أن البنك سيشتري سندات ديون سيادية دون وضع "حد لكميتها"، للمساعدة في وضع نهاية لأزمة ديون منطقة اليورو التي طال أمدها.
European Central Bank (ECB) President Mario Draghi speaks during the monthly news conference in Frankfurt August 2, 2012. Euro zone economic growth is weak and uncertainty about the outlook is weighing on confidence in the bloc, European Central Bank President Mario Draghi said on Thursday after the ECB kept interest rates on hold. REUTERS/Alex Domanski (GERMANY - Tags: BUSINESS)

البنك المركزي الأوروبي مستعد لشراء السندات وتحفظ ألماني 02.08.2012

أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه قد يستأنف برنامجه الخاص بشراء السندات، من أجل خفض تكاليف الاقتراض، لكنه اعترف بوجود "تحفظات" ألمانية على الإجراء، فيما تواصل اليونان مفاوضاتها مع الدائنين للخروج من عنق الزجاجة.
European Central Bank President Jean-Claude Trichet, left, talks with Bank of Italy Governor Mario Draghi during a delegate reception in the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Gyeongju, southeast of Seoul, Friday, Oct. 22, 2010. (AP Photo/Jo Yong-Hak, Pool)

من تريشيه إلى دراغي – تغيير في قمة هرم المصرف المركزي الأوروبي 31.10.2011

ثمان أعوام قضاها الفرنسي جان كلود تريشيه في إدارة البنك المركزي الأوروبي عمل خلالها من أجل الحفاظ على الرقابة المالية في كافة أنحاء أوروبا كما يقول. تريشيه يسلم دفة القيادة لخلفه الإيطالي ماريو دراغي في خضم أزمة الديون.