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مارلين مونرو

تعد مارلين مونرو واحدة من أساطير السينما الأمريكية ويعتبرها الكثيرون أيقونة الجمال والأنوثة، وبالرغم من نجاحاتها إلا أنها كانت تعيش حياة تعيسة انتهت بانتحارها في 5 أغسطس/آب 1962، من أشهر أفلامها "البعض يفضلونها ساخنة".

ولدت مارلين مونرو في عام 1926 في كاليفورنيا. اشتهرت بعدد من الأفلام منها: كيف تتزوجين مليونيرا (1953) و دعنا نمارس الحب (1960)، غير أن شهرتها الحقيقية تكمن في كونها أصبحت رمزا للجمال والإثارة والأنوثة. تزوجت مارلين مونرو بالكاتب الأمريكي الشهير آرثر مولر، غير أنها اشتهرت بعلاقات كثيرة أشهرها علاقتها بالرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.

Seven Year Itch 1955 by BillyWilder with Marilyn Monroe in the scene when she hold her skirt, at the corner of the 52th street and the Lexington avenue in New York, in 1955 AD00214359 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

عرض ملابس مارلين مونرو للبيع في مزاد علني 15.08.2019

تعرض دار للمزادات في الولايات المتحدة الأمريكية قطع ملابس ارتدتها نجمة هوليوود الراحلة مارلين مونرو في أكثر من دور سينمائي جسدته في مسيرتها الفنية. وتأمل دار العرض في الحصول على مقابل كبير من بيع هذه الملابس.
This photograph released by the Brooklyn Museum of Art, titled Marilyn Monroe: Pulling Beads, is part of show opening at the museum Friday, Nov. 12, 2004. The 1962 pink tinted photograph by Bert Stern is one of more than 200 Monroe pictures from 39 photographers - including luminaries such as Richard Avedon, Gordon Parks, Robert Frank and Andy Warhol - in the museum's new exhibit, I Want to Be Loved by You: Photographs of Marilyn Monroe. (ddp images/AP Photo/Brooklyn Museum of Art, Bert Stern)

مارلين مونرو - أسطورة الجمال والإغراء 03.01.2019

وُلدت نورما جين بيكر، المعروفة باسم مارلين مونرو، في لوس أنجيليس مطلع يونيو/ حزيران عام 1926. ورغم موتها المبكر عن عمر 36 عاماً، إلا أن إرثها الجمالي والفني ما يزال حاضراً.

الفن يمتد إلى قصات الشعر أيضاً 30.07.2017

هل ترغب في تسريحة شعر استثنائية؟ ما عليك إلا أن تزور محل الحلاقة هذا في مدينة تشانغهوا في تايوان. شاهد فن قصات شعر مذهلة.

Bildergalerie Germanismen in der russischen Sprache ARCHIV - Büstenhalter in unterschiedlichen Farben hängen am 15.07.2013 in Potsdam (Brandenburg) auf einem Wäschetrockner. Ein Rätsel um herrenlose Damenunterwäsche beschäftigt die Polizei im Main-Tauber-Kreis. Die Beamten entdeckten am Dienstag (02.06.2015) jede Menge gebrauchte Dessous am Rand einer Kreisstraße bei Bad Mergentheim. Foto: Jens Kalaene/dpa (zu dpa Ermittler sind Büstenhaltern und Damenslips auf der Spur vom 02.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/J.Kalaene © Reuters

هل النوم بحمالة الصدر صحي؟ 20.02.2017

تتأرجح الآراء حول ضرورة خلع حمالة الصدر خلال النوم، إذ تعتقد كثير من النساء أن ارتداء حمالة الصدر أثناء النوم قد يمنع حدوث الترهلات ويساعد على تحسين شكل الصدر، وأخريات يعتقدن أن لارتدائها مخاطر كبيرة على صحة الثدي.
14.02.2017 HANDOUT - Elizabeth Elam auf dem Cover der neuen März-April-Ausgabe des US-Playboys. Nach nur einem Jahr mit verhüllten Models kehrt der US-«Playboy» zu vollständiger Nacktheit zurück. (zu dpa «US-«Playboy» kehrt zu nackten Models zurück» vom 14.02.2017 - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung in Zusammenhang mit der Berichterstattung über das gezeigte Cover und nur bei vollständiger Nennung der Quelle: «Gavin Bond/Playboy/dpa») Foto: Gavin Bond/Playboy/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

العاريات الفاتنات يعدن الى مجلة بلاي بوي 14.02.2017

عادت مجلة بلاي بوي الى نشر صور النساء العاريات على صفحاتها وأغلفتها بعد أن كانت قد منعت ذلك منذ نحو سنة. ويبدو أن هبوط مستوى المبيعات هو السبب، رغم أن المجلة كانت قد أعلنت سعيها الى جلب اهتمام الإعلام بمنع صور العاريات.
Models display creations by Russian fashion designer Elena Suproun during the Fall/Winter 2010/2011 Russian Fashion Week in Moscow, Russia, late 05 April 2010. The fashion week runs from 01 to 06 April. EPA/MAXIM SHIPENKOV Schuhe; Catwalk; Pumps; Louboutin; Laufsteg; Accessoires; Mode; weit; schwarz; Runway; Absätze; Model; Sohle; Beine; Modenschau; rot; Absatz; Strümpfe; Ärmel; Herbst/Winter; Elena Suproun; Kinder; shoes; fashion_show; accessories; mode; children; fashion

المتعة والألم في متحف للأحذية بلندن 11.06.2015

قد لا تعني الأحذية أكثر من نعل للقدمين، ولكن أحذية انتعلتها مارلين مونرو وليدي غاغا والملكة فيكتوريا وحذاء سندريلا الزجاجي، بل وحتى خف مصري قديم مزخرف بأوراق الشجر الذهبية شكلت جزءا من معروضات متحف (في آند إيه) في لندن.
© Werner Heiber - Fotolia.com #11080311

النوم بدون ملابس داخلية أفضل صحيا للنساء 17.09.2014

قد يبدو النوم عاريا فكرة غريبة بالنسبة للبعض، لكن طبيبة ألمانية تنصح النساء بالنوم عاريات. وقد أظهرت بعض الدراسات أن هناك جزءا كبيرا من النساء والرجال يفضلون النوم بهذه الطريقة فعلا.
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دراسة: نصف النساء يكذبن بشأن السعر الحقيقي لأحذيتهن 18.06.2014

أثبتت دراسة بريطانية صحة مقولة مارلين مونرو الشهيرة أن الحذاء المناسب يمكن المرأة من السيطرة على العالم. وفقا للدراسة فإن نصف النساء لا تفصحن عن السعر الحقيقي لأحذيتهن كما أنهن يحكمن على الشخصيات من شكل الحذاء.
First Lady Jacqueline Kennedy Wears A Chez Ninon Two Piece Day Dress February Bildunterschrift: 385622 05: File Photo: First Lady Jacqueline Kennedy Wears A Chez Ninon Two-Piece Day Dress February 14, 1962 During A Nationally Televised Valentine's Day Tour Of The White House In Washington, Dc. The Famous Dress Will Be On Display At Metropolitan Museum Of Art Exhibition 'Jacqueline Kennedy: The White House Years.' The New York Exhibition Runs From May 1, 2001 To July 29, 2001. (Photo By Getty Images) Erstellt am: 15 Mrz 2001

كتاب جديد يكشف العلاقات الغرامية لجاكلين كينيدي 02.06.2014

صدر حديثا كتاب بعنوان"جاكلين كيندي أوناسيس: حياة وراء الأحلام المتوحشة" يتناول الحياة الخاصة لجاكلين كينيدي أرملة الرئيس الأمريكي جون كينيدي ويكشف عددا من علاقاتها الغرامية التي جمعتها بعدد من نجوم السينما الأمريكية.
Marilyn Monroe wears the Moon of Baroda diamond for the promotion of Gentlemen Prefer Blondes, featuring Miss Monroe singing Diamonds are a Girl's Best Friend. Meyer Rosenbaum, the late president of Meyer Jewelry Company, received a thank you note from Miss Monroe for loaning the diamond: To Meyer - Thanks for the chance to wear the Moon of Baroda - Marilyn Monroe. (AP Photo)

بيع صور بالأشعة السينية لمارلين مونرو في مزاد 11.11.2013

بيعت في مزاد بهوليود صور بالأشعة السينية وتقارير طبيبة للنجمة الراحلة مارلين مونرو بقيمة 25600 دولار، وتظهر التقارير الطبية خضوع أسطورة هوليود إلى عمليات تجميل.
This photograph released by the Brooklyn Museum of Art, titled Marilyn Monroe: Pulling Beads, is part of show opening at the museum Friday, Nov. 12, 2004. The 1962 pink tinted photograph by Bert Stern is one of more than 200 Monroe pictures from 39 photographers - including luminaries such as Richard Avedon, Gordon Parks, Robert Frank and Andy Warhol - in the museum's new exhibit, I Want to Be Loved by You: Photographs of Marilyn Monroe. (ddp images/AP Photo/Brooklyn Museum of Art, Bert Stern)

مارلين مونرو..جراحة التجميل عند نجمة الإغراء 09.10.2013

كشفت صالة جوليين للمزاد في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا أنها ستطرح للمزاد ملاحظات وصور أشعة سينية تؤكد خضوع نجمة الإغراء الراحلة مارلين مونرو لعمليات تجميل جعلت من أيقونة هوليوود مقياساً لجمال نجمات الإغراء.
Autor Dan Race Portfolio ansehen Bildnummer 36770769 Land Deutschland

البحث عن القرص المنوم المثالي لتجنب الأعراض الجانبية 14.09.2013

للحبوب المنومة سمعة سيئة، ويقال إنها خطيرة وتسبب الإدمان. لكن هذه الحبوب هي غالبا الأمل الوحيد للمصابين بالأرق المزمن. وتجرى الآن أبحاث للتوصل إلى المنوم المثالي تجنبا للأعراض الجانبية التي تسببها الوسائل الحالية.
نجوم رحلوا مبكراً

نجوم رحلوا مبكراً 14.04.2013

ارتبط اسم العديد من نجوم الفن بنهايات مأساوية، ساهمت في إعطاء شخصياتهم بعدا أسطورياً. البعض منهم حُسم سبب وفاته، فيما ظل موت الكثيرين غامضاً إلى اليوم، ولم يُحسم فيه. من أشهر هؤلاء مارلين مونرو، الفيس بريسلي، وجيمس دين.
Mistress of ceremony of the 65th Cannes Film Festival, Argentine-French actress Berenice Bejo speaks during the opening ceremony of the world's biggest film festival in Cannes May 16, 2012. REUTERS/Christian Hartmann (FRANCE - Tags: ENTERTAINMENT)

انطلاق النسخة الخامسة والستين لمهرجان كان السينمائي الدولي 16.05.2012

افتتح مهرجان كان الدولي للسينما العالمية بعرض الفيلم الكوميدي الأمريكي "مملكة بزوغ القمر" لمخرجه ويس أندرسن. وتستمر فعاليات المهرجان التي تعرف مشاركة أكبر النجوم ومشاهير السينما العالمية إلى غاية الـ 27 من الشهر الجاري.