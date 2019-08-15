تعد مارلين مونرو واحدة من أساطير السينما الأمريكية ويعتبرها الكثيرون أيقونة الجمال والأنوثة، وبالرغم من نجاحاتها إلا أنها كانت تعيش حياة تعيسة انتهت بانتحارها في 5 أغسطس/آب 1962، من أشهر أفلامها "البعض يفضلونها ساخنة".

ولدت مارلين مونرو في عام 1926 في كاليفورنيا. اشتهرت بعدد من الأفلام منها: كيف تتزوجين مليونيرا (1953) و دعنا نمارس الحب (1960)، غير أن شهرتها الحقيقية تكمن في كونها أصبحت رمزا للجمال والإثارة والأنوثة. تزوجت مارلين مونرو بالكاتب الأمريكي الشهير آرثر مولر، غير أنها اشتهرت بعلاقات كثيرة أشهرها علاقتها بالرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.