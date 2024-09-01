مارك ميدوز

يعمل مارك ميدوز في القسم الرياضي لمؤسسة DW، ولديه خيرة تزيد على 15 عامًا في الصحافة الرياضية.

يهتم مارك ميدوز بشكل خاص بكرة القدم والكريكيت ودوري كرة القدم، سافر مارك حول العالم لتغطية الأحداث الرياضية. ويفضل الكتابة عن الفورمولا-1 والتنس والألعاب الأولمبية.