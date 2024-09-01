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مارك ميدوز

يعمل مارك ميدوز في القسم الرياضي لمؤسسة DW، ولديه خيرة تزيد على 15 عامًا في الصحافة الرياضية.

يهتم مارك ميدوز بشكل خاص بكرة القدم والكريكيت ودوري كرة القدم، سافر مارك حول العالم لتغطية الأحداث الرياضية. ويفضل الكتابة عن الفورمولا-1 والتنس والألعاب الأولمبية.

ولد مارك ميدوز في شمال إنجلترا، ودرس الفلسفة في كينغ كوليدج اللندنية ثم الصحافة في جامعة مدينة لندن. ومن هناك انضم إلى رويترز، حيث أمضى 10 سنوات كمحرر ومراسل رياضي، غطى أحداث كأس العالم للكريكيت 2007، وكأس الأمم الأوروبية 2008 و2012، وكأس العالم 2010، وأولمبياد تورينو الشتوية 2006 وأولمبياد لندن 2012.
كان يقيم في لندن بشكل أساسي، ولكنه قضى أربع سنوات في ميلانو كمراسل رياضي بالإضافة إلى فترة عمل في مكتب أسواق الأوراق المالية الأوروبية وفي باريس.
انضم إلى DW في عام 2015 وشملت مهامه كأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون، وخدمة تذكارية هيلزبورو في ليفربول وكأس العالم 2022 في قطر.

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موضوعات من مارك ميدوز

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