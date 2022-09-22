مارك زوكربيرغ يخسر نصف ثروته خلال تسعة أشهر

لم يكن عام 2022 عامًا جيدًا لأصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا ومن بين أكبر الخاسرين كان مارك زوكربيرغ، حيث خسر خلال العام الجاري 2022 أكثر من نصف ثروته التي كانت تقدر بنحو 125 مليار دولار. وبحسب مجلة الأعمال الأمريكية "بلومبيرغ"، فقد تراجعت ثروة مؤسسة شركة ميتا العملاقة إلى النصف بمقدار 71مليار دولار.

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قبل أقل من عامين، كانت ثروة الرجل البالغ من العمر 38 عامًا 106 مليار دولار، مما جعله جزءًا من فاحشي الثراء إلى جانب مؤسس أمازون جيف بيزوس ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس. بلغت ثروة زوكربيرغ ذروتها عند 142 مليار دولار في سبتمبر 2021.

لكن بعد ذلك تغير كل شيء بالنسبة إلى زوكربيرغ حيث تعرض فيسبوك لخسائر مالية، كما تواجه شركة "ميتا بلاتفورمز" مالكة فيسبوك صعوبة في الحصول على موطئ قدم.

في فبراير 2022 ، تعرض رئيس"ميتا بلاتفورمز" لضربة قوية بشكل خاص: عندما لم تتمكن الشركة من الإبلاغ عن نمو في مستخدمي فيسبوك شهريًا، حيث انهار سعر سهمها ما أدى إلى خسارة زوكربيرغ 31 مليار في لحظة، وهي ما اعتبر واحدة من أكبر خسائر الثروة في يوم واحد على الإطلاق .

وتراجع زوكربيرغ إلى المرتبة رقم 20 في قائمة أغنى أغنياء العالم، مسجلا أدنى تصنيف له منذ 2014، في القائمة التي يتصدرها حاليا الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بثروة تبلغ 268 مليار دولار.

وكانت هيئة محلفين أميركية قد قضت أمس الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول) أن تدفع شركة "ميتا" 174,5 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع مرتبطة بخدمة البث الحي طورها أحد قدامى المحاربين في الجيش الأميركي سعياً لإصلاح أوجه القصور في الاتصالات في ساحة المعركة.

وأظهرت وثائق قانونية أن محاكمة في محكمة فدرالية في تكساس انتهت بقرار لهيئة المحلفين ينص على أن ميزات "البث الحي" على فيسبوك وإنستغرام تستخدم تكنولوجيا مسجلة ببراءة اختراع بواسطة شركة "فوكسر" التي شارك في تأسيسها توم كاتيس.

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وتواصلت فيسبوك مع شركة فوكسر التي تتخذ مقرها في سان فرانسيسكو، بشأن التعاون المحتمل بعد أن أطلقت تطبيق Walkie Talkie في عام 2011، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، بحسب الوثائق القانونية.

وبدلاً من ذلك، مضت فيسبوك في إطلاق خدمتيها للبث الحي Facebook Live وInstagram Live، بدمج تقنية "فوكسر" في الميزات، وفق الدعوى.

لكن حتى لو تكبد مارك زوكربيرغ خسارة فادحة بيد أن أخبارا سارة في طريقها إليه، إذ أكد عبر منشور له على فيسبوك أنه وزوجته ينتظران مولودا جديدا. ولزوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان (37) ابنتان بالفعل أوغست (5) وماكسيما (6) ومن المفترض أن تأتي بنت ثالثة.

وكتب زوكربيرغ: "متحمسون للإعلان عن قدوم أخت ثالثة لماكسيما وأوغست".

ع.أ.ج/ أ.ح