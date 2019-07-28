 ماركو ريوس يفوز بجائزة ″كيكر″ لأفضل لاعب ألماني | أخبار | DW | 28.07.2019

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أخبار

ماركو ريوس يفوز بجائزة "كيكر" لأفضل لاعب ألماني

فاز ماركو ريوس مهاجم بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب ألماني، وهي الجائزة التي تشرف عليهلا مجلة "كيكر".

Fussball l Marco Reus ist der Fußballer des Jahres (ImagoImages/Kirchner-Media)

فاز نجم بروسيا دورتموند ماركو رويس اليوم ة(الأحد 28 يوليو/ تموز 2019) بجائزة أفضل لاعب ألماني لموسم 2019. وسجل ريوس قائد دورتموند 17 هدفا ليقود فريقه لإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ الذي حسم اللقب في الجولة الأخيرة.

وحصل ريوس على 158 صوتا في استفتاء الصحفيين فيما جاء كاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن في المركز الثاني وحصل على 121 صوتا يليه جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ في المركز الثالث بحصوله على 35 صوتا.

وب/ ح.ز (د.ب.أ)

 

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  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/S.Grits)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    في بداية الشوط الثاني ضغط الألمان وأفلحوا بتعديل النتيجة عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 48 من المباراة، وذلك إثر تمريرة من فيرنر فشل ماريو غوميز في استلامها لتصل الكرة إلى ريوس الذي سدد بثقة في الشباك.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/A.Gebert)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    بعد هدف التعادل بذل المنتخب الألماني جهودا حثيثة لتسجيل هدف ثان، غير أن الدفاع السويدي والحظ وقفا له بالمرصاد. وضاعت فرص خطيرة للفريق الألماني في الدقائق 50 و56 من قبل مولر وهيكتور. غير أن الفرصة الذهبية أهدرها ريوس في الدقيقة 60، بعد محاولته الاستعراض والتسديد بكعب القدم لتمر الكرة بعيداً عن الشباك.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/M. Dalder)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    أُجبر المانشافت على مواصلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتينغ في الدقيقة 82.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف توني كروس نجم ريال مدريد هدف الفوز القاتل لألمانيا إثر ضربة حرة تبادل خلالها التمرير مع ماركو رويس قبل أن يسدد كرة صاروخية عرفت طريقها للشباك السويدية. الهدف أبقى على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.

  • Fussball WM 1938 - Italient gewinnt (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    كانت ألمانيا تخشى أن يعيد التاريخ نفسه عندما فشلت في تخطي الدور الأول من مونديال فرنسا 1938، والذي ظفرت به إيطاليا. اليوم عززت ألمانيا حظوظها بالإفلات من ذلك المصير. وتحتاج ألمانيا للفوز على كوريا الجنوبية في المباراة الأخيرة مع انتظار نتيجة مباراة المكسيك والسويد لتحديد الأول والثاني في المجموعة السادسة. إعداد: خالد سلامة


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