يتولى ماركو بوشمان منصب وزير العدل الألماني في حكومة المستشار أولاف شولتس. وقبل ذلك شغل منصب مدير الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني. وهو من المؤيدين لسياسة أكثر ليبرالية إزاء جائحة كورونا.

درس ماركو بوشمان (44 عاما) الحقوق ومارس مهنة المحاماة. ومن أبرز الأعمال التي قام بها مؤخرا مساهمته في إعادة بناء الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بعد خروج الأخير من البرلمان بين عامي 2013 و 2017. وبفضل عملية إعادة البناء هذه عاد الحزب إلى البرلمان وشكل مع الحزب الاشتراكي وحزب الخضر حكومة ائتلافية برئاسة أولاف شولتس.