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ماركوس زودر

ماركوس زودر سياسي ألماني محافظ يتولى حاليا منصب رئيس وزراء ولاية بافاريا. تألق خلال أزمة كورونا إلى جانب المستشارة ميركل، ما دفع الكثيرين إلى توقع ترشحه لمنصب المستشار في عام 2021 لخلافة المستشارة الحالية انغيلا ميركل.

ماركوس زودر من مواليد 1967 في مدينة نورنبرغ بولاية بافاريا. بدأ العمل السياسي في الحزب المسيحي الاجتماعي الذي يتولى رئاسته حاليا. يُعرف عنه القدرة على إلقاء الخطب الحماسية وتصريحاته الواضحة والصريحة التي لا تعجب الكثيرين حتى داخل التحالف المسيحي الذي يضم حزبه وحزب المستشارة ميركل، أي الحزب المسيحي الديمقراطي.

Auf der Covid-Station, einem Bereich der Operativen Intensivstation vom Universitätsklinikum Leipzig, steht eine Physiotherapeutin am Bett einer Patientin. Auf der Intensivstation wächst seit Tagen die Zahl der Corona-Erkrankten mit schweren Verläufen, darunter immer mehr jüngere Patenten zwischen 30 und 60 Jahren. | +++ dpa-Bildfunk +++

أكثر من 50 ألف إصابة..ألمانيا في مواجهة عودة قوية لفيروس كورونا 11.11.2021

قفزة جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا إذ تجاوزت الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة خلال 24 ساعة. المستشارة المنتهية ولايتها ميركل تدعو للتصرف السريع وتؤكد أن الفيروس لا يكترث بالوضع السياسي الرّاهن.
North Rhine-Westphalia's State Premier and head of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) party, Armin Laschet, right, and Bavaria's State Premier and leader of the Bavarian Christian Social Union (CSU) Markus Soeder talk to the media prior to a CDU/CSU leadership meeting of the Christian Democratic Union (CDU) and the Bavarian Christian Social Union (CSU) in Berlin, Sunday June 20, 2021, on the eve of the unveiling of their electoral program ahead of the September general election. (Odd Andersen/Pool via AP)

زودر: خسرنا الانتخابات بسبب عدم شعبية لاشيت وضعف الاستراتيجية! 09.10.2021

أكد رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر أن هزيمة الاتحاد المسيحي، الذي ينتمي إليه مع المستشارة ميركل، في الانتخابات، تعود لعدم شعبية مرشحهم للمستشارية أرمين لاشيت فضلاً عن ضعف استراتيجية الحملة الانتخابية.
Christian Social Union (CSU) party leader Markus Soeder and Christian Democratic Union (CDU) leader and top candidate for chancellor Armin Laschet attend a TV debate after the general elections in Berlin, Germany, September 26, 2021. Sebastian Gollnow/Pool via REUTERS

لاشيت يقر بارتكاب أخطاء وزودر يعتبر الاشتراكيين أولى بتشكيل الحكومة 28.09.2021

في أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الألمانية وتأكيد تفوق الحزب الاشتراكي الديموقراطي على منافسه المسيحي الديمقراطي، اعترف أرمين لاشيت، بارتكاب أخطاء في المعركة الانتخابية.
25.10.2019 *** Markus Söder (l, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, stehen während einer Pause der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten zusammen. Die Regierungschefs diskutieren bei ihrem zweitägigen Arbeitstreffen unter anderem über Themen wie die Reform des Föderalismus in Deutschland.

زعماء الاتحاد المسيحي ينتقدون شولتس ويحذرون من الانزلاق نحو اليسار 10.09.2021

هاجم المرشح المسيحي لمنصب المستشار أرمين لاشيت ووزيرة الدفاع ورئيس الحزب البافاري ماركوس زودر المرشح الاشتراكي لمنصب المستشار أولاف شولتس بسبب رد فعل "غير لائق" منه على تفتيش وزارته، وحذروا من انزلاق ألمانيا نحو اليسار.
A person walks past destroyed houses in Altenburg, district of Altenahr, Rhineland-Palatinate, western Germany, on July 20, 2021, during clearing work after devastating rains and floods hit the region. (Photo by Christof STACHE / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

ألمانيا ـ 400 مليون يورو مساعدات طارئة لضحايا الفيضانات 21.07.2021

أقرت الحكومة الألمانية تخصيص 400 مليون يورو لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمناطق التي ضربتها الفيضانات، تتحمل الحكومة الاتحادية نصف المبلغ وحكومات الولايات النصف الآخر. كما سيتم إنشاء صندوقين أحدهما للإعمار وآخر للتعافي.
A policeman stands guard as people place flowers and candles at a makeshift memorial in tribute to the victims of a deadly attack in the city center of Wuerzburg, southern Germany, on June 26, 2021. - Investigators were racing to pinpoint the motive of a man who went on a knife rampage in the German city of Wuerzburg, killing three people and leaving five seriously injured. The suspect, a 24-year-old Somali who arrived in Wuerzburg in 2015, staged the attack in the city centre on the evening of Friday, June 25, 2021, striking at a household goods store before advancing to a bank. (Photo by ARMANDO BABANI / AFP)

ألمانيا... ملابسات ودوافع هجوم فورتسبورغ 26.06.2021

وجهت ألمانيا ثلاث تهم بالقتل وست تهم بالشروع في القتل إلى المشتبه به في هجوم الطعن في فورتسبورغ، الذي لا تُعرف دوافعه بعد. وأكدت برلين أنه يستهدف "الإنسانية جمعاء وكل الأديان"، وسط تقارير بأن المهاجم صاح "الله أكبر".
German Chancellor Angela Merkel attends a news conference after discussing the country's vaccination campaign with the leaders of Germany's 16 federal states, amid the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Berlin, Germany, April 26, 2021. Michael Kappeler/Pool via REUTERS

ميركل تطالب بالاستعداد "لمرحلة انتقالية صعبة" في مواجهة كورونا 26.04.2021

قالت المستشارة الألمانية إن بلادها ستدخل في مرحلة انتقالية لن تكون سهلة ستستمر إلى حين احتواء جائحة كورونا في الصيف المقبل. وأعربت ميركل عن اعتقادها بأنه سيتم إلغاء نظام الأولويات في تطعيم كورونا في حزيران/يونيو المقبل.
Markus SOEDER (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender), Gestik, Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,Porträt. Pressekonferenz der Bayerischen Staatsregierung nach Kabinettssitzung am 11.02.2021 im Prinz Carl Palais in Muenchen.

زودر يقبل بقرار "المسيحي الديمقراطي" بترشح لاشيت لخلافة ميركل 20.04.2021

أعلن ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والذي كان ينافس على خلافة ميركل، قبوله بترشيح هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت للمنصب عن التحالف.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, geht nach einem Statement ins Konrad-Adenauer-Haus, der Bundeszentrale der CDU. CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder wollen sich über die Frage einigen, wer Kanzlerkandidat der Union wird.

قيادة حزب ميركل تجدد دعمها لترشح أرمين لاشيت لمنصب المستشارية 20.04.2021

أبدى المجلس الوطني لحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، دعمه لترشيح رئيس الحزب أرمين لاشيت لمنصب المستشار في الانتخابات الاتحادية الألمانية عن التكتل المحافظ. فكيف سيكون رد فعل منافسه زودر؟
L: Deutschland Rheda-Wiedenbrück | Tönnies | Armin Laschet, Ministerpräsident NRW M: German Chancellor Angela Merkel addresses a press conference following talks via video conference with Germany's state premiers on coronavirus restrictions at the Chancellery in Berlin on December 13, 2020 R: Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsident Dr. Markus Söder Soeder im Park Schloß von Herrenchiemsee

استطلاعات: زودر يحتفظ بتقدمه على لاشيت لخلافة ميركل 16.04.2021

كشفت استطلاعات حديثة أن رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي ماركوس زودر لايزال متقدماً على رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت في المنافسة على الترشح لخلافة ميركل، رغم أن لاشيت يؤكد أن نتائج الاستطلاعات "قد تتغير بسرعة".
ARCHIV 2019 *** Corona Massnahmen:Soeder und Laschet streiten bei Beratungen. Archivfoto; Armin LASCHET, CDU Landesvorsitzender und Ministerpraesident des Landes Nordrhein-Westfalen, Markus SOEDER, S?der, CSU-Vorsitzender und bayrischer Ministerpraesident, Auftakt zum Europawahlkampf von CDU und CSU, Halle Muensterland in Muenster am 27.04.2019, ?Sven Simon Fotoagentur GmbH & Co. Pressefoto KG # # / # # #

"خليفة" ميركل المحتمل.. استطلاعات الرأي ترجح كفة زودر على لاشيت 14.04.2021

في أحدث استطلاعين للرأي رجحت كفة رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، لقيادة التحالف المسيحي في الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل، على حساب منافسه أرمين لاشيت، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung des CDU Präsidiums im Konrad-Adenauer Haus.

قيادة حزب ميركل تدعم ترشح أرمين لاشيت لمنصب المستشارية 12.04.2021

كشفت مصادر حزبية أن قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل، تؤيد ترشح أرمين لاشيت عن التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار، لكن لم يتخذ القرار رسميا بعد.

25.10.2019 *** Markus Söder (l, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, stehen während einer Pause der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten zusammen. Die Regierungschefs diskutieren bei ihrem zweitägigen Arbeitstreffen unter anderem über Themen wie die Reform des Föderalismus in Deutschland.

لاشيت وزودر يعلنان استعدادهما للترشح لمنصب المستشار 11.04.2021

قالت مصادر حزبية من الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن رئيسي كلا الحزبين المكونين للاتحاد، وهما أرمين لاشيت وماركوس زودر، أعلنا استعدادهما للترشح لمنصب المستشار.
L: Deutschland Rheda-Wiedenbrück | Tönnies | Armin Laschet, Ministerpräsident NRW M: German Chancellor Angela Merkel addresses a press conference following talks via video conference with Germany's state premiers on coronavirus restrictions at the Chancellery in Berlin on December 13, 2020 R: Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsident Dr. Markus Söder Soeder im Park Schloß von Herrenchiemsee

اجتماع حاسم للتحالف المسيحي في ملفي خلافة ميركل وكورونا 11.04.2021

تتجه الأنظار في ألمانيا الأحد للمخرجات المنتظرة من اجتماع "حاسم" يعقده التحالف المسيحي الديمقراطي، الأحد. ويتصدر ملفا إدارة أزمة كورونا وحسم خلافة المستشارة أنغيلا ميركل الاجتماع الافتراضي الذي يعقد بشكل مغلق.
Aktuell, 27.11.2020, Berlin, Horst Seehofer der Bundesminister des Innern, fuer Bau und Heimat auf der Regierungsbank bei Debatte zum Thema Rassismus bei der 196. Sitzung des Deutschen Bundestag in Berlin

زيهوفر يرى انخفاض شعبية الاتحاد المسيحي "إشارة إنذار" 04.04.2021

حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من أن انخفاض شعبية الاتحاد المسيحي، الذي ينتمي إليه مع المستشارة أنغيلا ميركل، "إشارة إنذار"، داعياً إلى حسم مسألة مرشح الاتحاد لمنصب المستشارية ووضع قانون اتحادي لمواجهة كورونا.
ARCHIV 2019 *** Corona Massnahmen:Soeder und Laschet streiten bei Beratungen. Archivfoto; Armin LASCHET, CDU Landesvorsitzender und Ministerpraesident des Landes Nordrhein-Westfalen, Markus SOEDER, S?der, CSU-Vorsitzender und bayrischer Ministerpraesident, Auftakt zum Europawahlkampf von CDU und CSU, Halle Muensterland in Muenster am 27.04.2019, ?Sven Simon Fotoagentur GmbH & Co. Pressefoto KG # # / # # #

تعالي الأصوات في "حزب ميركل" لترشيح زودر للمستشارية 03.04.2021

تتعالى الأصوات في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليكون رئيس ولاية بافاريا، ماركوس زودر، خليفتها في المنصب، وذلك بعد أن كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الألمان يرون أن زودر سيكون "مستشاراً جيداً".
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