ماركوس زودر سياسي ألماني محافظ يتولى حاليا منصب رئيس وزراء ولاية بافاريا. تألق خلال أزمة كورونا إلى جانب المستشارة ميركل، ما دفع الكثيرين إلى توقع ترشحه لمنصب المستشار في عام 2021 لخلافة المستشارة الحالية انغيلا ميركل.

ماركوس زودر من مواليد 1967 في مدينة نورنبرغ بولاية بافاريا. بدأ العمل السياسي في الحزب المسيحي الاجتماعي الذي يتولى رئاسته حاليا. يُعرف عنه القدرة على إلقاء الخطب الحماسية وتصريحاته الواضحة والصريحة التي لا تعجب الكثيرين حتى داخل التحالف المسيحي الذي يضم حزبه وحزب المستشارة ميركل، أي الحزب المسيحي الديمقراطي.