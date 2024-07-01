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مارتينا شفيكوفسكي
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من مارتينا شفيكوفسكي
موضوعات من مارتينا شفيكوفسكي
ناجيات يروين لـ DW كيف بات الاغتصاب سلاح حرب في السودان
ناجيات يروين لـ DW كيف بات الاغتصاب سلاح حرب في السودان
أفادت تقارير حقوقية بوقوع أعمال عنف جنسية بحق نازحات وأطفال في السودان. DW تحدثت إلى ناجيات من جرائم الاغتصاب.
سياسة
2024/7/5
٥ يوليو ٢٠٢٤
تطلعات جنوب أفريقيا لتصبح لاعبا مهما على الساحة العالمية
تطلعات جنوب أفريقيا لتصبح لاعبا مهما على الساحة العالمية
لا تعد جنوب أفريقيا قوة اقتصادية كبيرة في القارة السمراء فحسب، بل تتطلع إلى أن تصبح لاعبا جديدا على الساحة العالمية.
سياسة
2024/5/29
٢٩ مايو ٢٠٢٤
"فيلق أفريقيا" ـ روسيا تعيد ضبط استراتيجيتها بالقارة السمراء
"فيلق أفريقيا" ـ روسيا تعيد ضبط استراتيجيتها بالقارة السمراء
بعد تخلص روسيا من مرتزقة فاغنر انتهجت موسكو استراتيجية جديدة في القارة السمراء من خلال الوجود العسكري المباشر على الأرض.
سياسة
2024/2/18
١٨ فبراير ٢٠٢٤
لماذا تنتقد ناميبيا دعم ألمانيا لإسرائيل أمام العدل الدولية؟
لماذا تنتقد ناميبيا دعم ألمانيا لإسرائيل أمام العدل الدولية؟
يرى البعض أن انتقاد رئيس ناميبيا ألمانيا لدعمها إسرائيل أمام العدل الدولية في لاهاي ما هو إلا جزء من حملته الانتخابية.
سياسة
2024/1/24
٢٤ يناير ٢٠٢٤
إفريقيا 2024 .. صراع الكبار قد يعطل مشاريع التنمية
إفريقيا 2024 .. صراع الكبار قد يعطل مشاريع التنمية
تشهد دول إفريقية انتخابات قد تحمل الجديد، لكن المخاوف الأمنية وحمى الانقلابات وتزايد نفوذ موسكو وبكين تبقى قضايا ملحة.
سياسة
2024/1/6
٦ يناير ٢٠٢٤
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