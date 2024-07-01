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مارتينا شفيكوفسكي

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موضوعات من مارتينا شفيكوفسكي

نازحة سودانية من دارفور بأحد المخيمات في تشاد، 22.2.23

ناجيات يروين لـ DW كيف بات الاغتصاب سلاح حرب في السودان

ناجيات يروين لـ DW كيف بات الاغتصاب سلاح حرب في السودان

أفادت تقارير حقوقية بوقوع أعمال عنف جنسية بحق نازحات وأطفال في السودان. DW تحدثت إلى ناجيات من جرائم الاغتصاب.
سياسة٥ يوليو ٢٠٢٤
رئيس جنوب أفريقيا وهو يمسك بأيدي زعماء ومسؤولين من قادة مجموعة البريكس

تطلعات جنوب أفريقيا لتصبح لاعبا مهما على الساحة العالمية

تطلعات جنوب أفريقيا لتصبح لاعبا مهما على الساحة العالمية

لا تعد جنوب أفريقيا قوة اقتصادية كبيرة في القارة السمراء فحسب، بل تتطلع إلى أن تصبح لاعبا جديدا على الساحة العالمية.
سياسة٢٩ مايو ٢٠٢٤
بوتين يستقبل زعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، في قمته الروسية الإفريقية في سان بطرسبرغ في يوليو/تموز 2023.

"فيلق أفريقيا" ـ روسيا تعيد ضبط استراتيجيتها بالقارة السمراء

"فيلق أفريقيا" ـ روسيا تعيد ضبط استراتيجيتها بالقارة السمراء

بعد تخلص روسيا من مرتزقة فاغنر انتهجت موسكو استراتيجية جديدة في القارة السمراء من خلال الوجود العسكري المباشر على الأرض.
سياسة١٨ فبراير ٢٠٢٤
جلسة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي (12.01.2024)

لماذا تنتقد ناميبيا دعم ألمانيا لإسرائيل أمام العدل الدولية؟

لماذا تنتقد ناميبيا دعم ألمانيا لإسرائيل أمام العدل الدولية؟

يرى البعض أن انتقاد رئيس ناميبيا ألمانيا لدعمها إسرائيل أمام العدل الدولية في لاهاي ما هو إلا جزء من حملته الانتخابية.
سياسة٢٤ يناير ٢٠٢٤
تواجه مصر أزمة اقتصادية في 2024

إفريقيا 2024 .. صراع الكبار قد يعطل مشاريع التنمية

إفريقيا 2024 .. صراع الكبار قد يعطل مشاريع التنمية

تشهد دول إفريقية انتخابات قد تحمل الجديد، لكن المخاوف الأمنية وحمى الانقلابات وتزايد نفوذ موسكو وبكين تبقى قضايا ملحة.
سياسة٦ يناير ٢٠٢٤
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