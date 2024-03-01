مارتن كوبلر

محرر متمرس لدى مؤسسة DW لأكثر من 10 سنوات في مدينة بون الألمانية وفي بروكسل. عمل سابقًا كصحفي في تورنتو وبراغ وبودابست.

ينحدر مارتن كوبلر من واترلو الكندية، ولديه أكثر من عقدين من الخبرة التحريرية. عاش في أوروبا منذ عام 2006، وأعد تقارير من دول وسط أوروبا وبلجيكا.