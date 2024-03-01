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مارتن كوبلر

محرر متمرس لدى مؤسسة DW لأكثر من 10 سنوات في مدينة بون الألمانية وفي بروكسل. عمل سابقًا كصحفي في تورنتو وبراغ وبودابست.

ينحدر مارتن كوبلر من واترلو الكندية، ولديه أكثر من عقدين من الخبرة التحريرية. عاش في أوروبا منذ عام 2006، وأعد تقارير من دول وسط أوروبا وبلجيكا.

يعمل مارتن كوبلر مع DW منذ عام 2010، حيث عمل في البداية كمحرر في مدينة بون الألمانية، ثم محررًا ومراسلًا مقيمًا في بروكسل.

ولد ونشأ في كندا، حيث درس الأدب الإنجليزي ودراسات الاتصال والصحافة. وبعد أن بدأ حياته المهنية في مجال الإعلام في تورنتو، انتقل إلى أوروبا في عام 2006. من براغ وبودابست، أعد تقارير عن القضايا الحضرية وقطاع البناء وتداعيات الأزمة المالية عام 2008. يركز حاليًا على شرح القضايا البيئية والتحقيق في حلول المناخ المبتكرة.

يتحدث مارتن الإنجليزية والألمانية والفرنسية، ولديه بعض المعرفة باللغة الهولندية.

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