مارتين شولتس هو مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى الانتخابات البرلمانية الألمانية 2017. خسر شولتس الانتخابات أمام المستشارة ميركل ومني حزبه بهزيمة لم يشهدها في تاريخه.

ولد مارتن شولتس عام 1955 في بلدة فورسلن شمال غرب ألمانيا. كان حلمه النجاح كلاعب كرة قدم، غير أنه فشل في ذلك لينخرط في عالم السياسة حيث شغل منصب عمدة بلدته في عام 1987. في عام 1994 تم انتخابه نائبا في البرلمان الأوروبي وأصبح رئيسه من عام 2012 ولغاية أوائل 2017. وفي سبتمبر/ أيلول 2017 خاض الانتخابات البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ضد المستشارة ميركل ولم ينجح بها.