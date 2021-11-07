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مارتن شولتس

مارتين شولتس هو مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى الانتخابات البرلمانية الألمانية 2017. خسر شولتس الانتخابات أمام المستشارة ميركل ومني حزبه بهزيمة لم يشهدها في تاريخه.

ولد مارتن شولتس عام 1955 في بلدة فورسلن شمال غرب ألمانيا. كان حلمه النجاح كلاعب كرة قدم، غير أنه فشل في ذلك لينخرط في عالم السياسة حيث شغل منصب عمدة بلدته في عام 1987. في عام 1994 تم انتخابه نائبا في البرلمان الأوروبي وأصبح رئيسه من عام 2012 ولغاية أوائل 2017. وفي سبتمبر/ أيلول 2017 خاض الانتخابات البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ضد المستشارة ميركل ولم ينجح بها.

+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

ميركل حصريا لـDW: سيعتاد الناس على أني لم أعد مستشارة! 07.11.2021

في مقابلة حصرية مع DW تحدثت المستشارة أنغيلا ميركل عن أهم التحديات التي واجهتها في منصبها، وكذلك عن موجة اللجوء إلى بلادها، وجائحة كورونا وتحديات المناخ. وكشفت عن شعورها بعد ترك منصبها وماذا ستفعل بعد ذلك.
15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

"إشارة المرور" .. ملامح أول حكومة في ألمانيا ما بعد ميركل 29.10.2021

تستعد ألمانيا لتشكيل أول حكومة في عهد ما بعد ميركل، إذ دخلت مفاوضات "إشارة المرور" في مراحلها الحاسمة، نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة التي تتشاور من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل الذي تنتظره عدد من الملفات الملتهبة.
Bärbel Bas (SPD) spricht nach ihrer Wahl zur Bundestagspräsidentin bei der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags. +++ dpa-Bildfunk +++

رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس.. حياة سياسية حافلة بالنجاح! 28.10.2021

على عكس زملائها الذكور، لم تسلط الأضواء من قبل على بيربل باس، المرأة التي تترأس البرلمان الألماني "بوندستاغ". لا أحد تقريبا يعرفها من خارج الدائرة السياسية، رغم مسيرتها السياسية والاجتماعية الناجحة. فمن تكون هذه السيدة؟
Die Flaggen der NATO und Russland

روسيا والناتو- تداعيات تردي العلاقات إلى أدنى مستوياتها؟ 23.10.2021

تخفيض العلاقات الدبلوماسية الناتو وروسيا أدى إلى وصول العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها وسط تصاعد التوتر بين الطرفين. في المقال التالي يلقى تيري شولتس الضوء على هذه العلاقات وعلى التداعيات المترتبة على هذا التوتر.

Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterhalten sich bei der Sitzung im Bundestag zu Beginn der Haushaltswoche.

ميركل: أتوقع أن أنام "مطمئنة" في ظل حكومة يقودها شولتس 22.10.2021

قالت المستشارة الألمانية إنها تتوقع أن تنام "مطمئنة" بعد أن يخلفها الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس. ولكنها عبرت عن قلقها حيال الكثير من الأمور في الاتحاد الأوروبي كاستقلال القضاء وحرية الصحافة والتكنولوجيا الجديدة.
The leader of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) party and candidate for Chancellor Armin Laschet leaves the stage after giving a statement in Berlin on October 7, 2021. - The beleaguered chief of Germany's CDU party signalled that he was ready to step aside as leader of the conservatives, after an election debacle that has left them on the brink of the opposition. (Photo by Tobias Schwarz / AFP)

لأول مرة منذ 16 عاما.. حزب ميركل يقترب من المعارضة ويعترف بالهزيمة 16.10.2021

بعد توصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفائز في الانتخابات إلى اتفاق أولي لتشكيل الحكومة دون الحزب المسيحي الديمقراطي، خرج رئيس هذا الأخير ليقرّ أن الحزب أضحى قريبا جدا من المعارضة.

15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

ألمانيا: أحزاب "إشارة المرور" تتفق على بدء محادثات رسمية لتشكيل حكومة 15.10.2021

أعرب مفاوضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في مذكرة مشتركة عن تطلعهم للدخول في محادثات رسمية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، مشيرين إلى إمكانية تشكيل "ائتلاف طموح".
16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

عشية محادثات ائتلاف "إشارة المرور".. ما هي النقاط الخلافية؟ 10.10.2021

عشية استئناف المحادثات الاستكشافية بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في ألمانيا والمعروف بـ "إشارة المرور"، تبرز على السطح نقاط خلافية أبرزها السياسة المالية. فأين تكمن الخلافات تحديدا؟

Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا.. بدء المحادثات الاستكشافية مع الحزب الاشتراكي والتحالف المسيحي 02.10.2021

بعد المحادثات الاستكشافية التي جمعت حزب الخضر والليبراليين من أجل تقريب وجهات النظر بينهما. يستعد الحزب الاشتراكي متصدر الانتخابات ومنافسه التحالف المسيحي ايضا للبدء في المحادثات الاستكشافية مع الخضر والليبرالين.

Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

أغلب الألمان يؤيدون استقالة لاشيت وشولتس متفائل إزاء "إشارة المرور" 01.10.2021

كشف استطلاع للرأي أن أغلب الألمان يؤيدون استقالة رئيس الحزب المسيحي، أرمين لاشيت، من منصبه بعد خسارته في الانتخابات. وعبر منافسه الاشتراكي أولاف شولتس عن تفاؤله بتشكيل ائتلاف "إشارة المرور"، قبل محادثات لتشكيل الحكومة.

German politicians Volker Wissing and Christian Lindner of the FDP, together with Annalena Baerbock and Robert Habeck of the Greens, pose for a selfie photograph, in an unknown location September 28, 2021 in this picture obtained from social media. INSTAGRAM @volkerwissing /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

مفاوضات شاقة تجمع الخضر والليبراليين حول تشكيل الحكومة الألمانية 29.09.2021

يجري حزبي الخضر والديمقراطي الحر جلسة مفاوضات يبحثان فيها عن القواسم المشتركة قبل تحديد الحزب الذي سيتحالفون معه لتشكيل الحكومة هل هو الاشتراكي بقيادة شولتس أم التحالف المسيحي بقيادة لاشيت.
Christian Social Union (CSU) party leader Markus Soeder and Christian Democratic Union (CDU) leader and top candidate for chancellor Armin Laschet attend a TV debate after the general elections in Berlin, Germany, September 26, 2021. Sebastian Gollnow/Pool via REUTERS

لاشيت يقر بارتكاب أخطاء وزودر يعتبر الاشتراكيين أولى بتشكيل الحكومة 28.09.2021

في أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الألمانية وتأكيد تفوق الحزب الاشتراكي الديموقراطي على منافسه المسيحي الديمقراطي، اعترف أرمين لاشيت، بارتكاب أخطاء في المعركة الانتخابية.
Kombobild Annalena Baerbock und Christian Lindner

ألمانيا ـ أحزاب صغيرة تفسد حسابات القوى السياسية التقليدية 28.09.2021

عززت نتائج الانتخابات الألمانية توجها عرفته الاستحقاقات السابقة، يتعلق باستمرار تراجع الأحزاب التقليدية وصعود الأحزاب الصغيرة. أحزاب ستلعب دورا حاسما في المفاوضات الماراثونية لتشكيل أول ائتلاف حكومي في عهد ما بعد ميركل.
Candidate for chancellor of the Christian Union parties block Armin Laschet brief the media after a leaders meeting of his Christian Democratic Union party CDU at the headquarters in Berlin, Monday, Sept. 27, 2021. Following Sunday's election leaders of the German parties were meeting Monday to digest a result that saw Merkel's Union bloc slump to its worst-ever result in a national election and appeared to put the keys to power in the hands of two opposition parties. Both Social Democrat Olaf Scholz and Armin Laschet, the candidate of Merkel's party, laid a claim to leading the next government. (AP Photo/Martin Meissner)

استطلاع: غالبية الألمان ضد إصرار لاشيت على منصب المستشارية 28.09.2021

مرشح المحافظين أرمين لاشيت رأى أن نتائج الانتخابات التشريعية منحته "الحق" في منصب المستشارية رغم خسارة حزبه المدوية. غالبية الألمان في استطلاع للرأي، اعتبرته موقفا "خاطئاً تماماً".

Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zum Ausgang der Bundestagswahl auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus.

بعد النتيجة المخيبة.. لاشيت يدعو لتجديد "حزب ميركل" 27.09.2021

أعلن زعيم الاتحاد المسيحي الديموقراطي أرمين لاشيت أن حزبه يحتاج للتجديد، بعدما حقق أسوأ أداء انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، وأقر بمسؤوليته عن الهزيمة أمام الاشتراكي الديموقراطي الذي تصدر النتائج بفارق طفيف.
26.09.2021 Gäste der Wahlparty von Bündnis 90/Die Grünen reagieren nach der Veröffentlichung der ersten Prognosen zum Ausgang der Bundestagswahl 2021. +++ dpa-Bildfunk +++

وجهة نظر: الألمان يمنحون الأحزاب الصغيرة مزيدا من القوة 27.09.2021

سيطرة الحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي قد أصبحت جزء من الماضي، وهو ما يشير إلى أن الناخب الألماني يريد التغيير. رئيسة تحرير مؤسسة DW مانويلا كاسبر- كلاردج تعتبر ذلك فرصة للتغيير ولمعالجة القضايا الكبرى.

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